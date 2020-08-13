Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Локомотив» передал Семину медаль за прошлый сезон

13 августа 2020, 21:29
5

Директор «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо сообщил о передаче бывшему тренеру команды Юрию Семину медали за занятое второе место в РПЛ по итогам прошлого сезона.

«Мы передали две медали для Юрия Павловича Сeмина и Юрия Михайловича Батуренко через управляющего делами команды Владимира Петровича Короткова. Символично, что Юрий Павлович и Юрий Михайлович получат награды именно из рук друга и знаковой для клуба фигуры», – сказал Брейдо.

Семин пока медаль, переданную клубом, не получил.

«Медаль ещe не вручили, может, в ближайшее время передадут. Надеюсь. Отдадут, куда они денутся, мне же положено», – сказал тренер.

  • Семин покинул «Локомотив» в мае в связи с истечением срока контракта.
  • На встречу с болельщиками, где вручались медали, клуб его не пригласил.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Boeung777
1597343609
Могли бы и поторжественнее вручить.
Ответить
Синитсосит
1597343734
мда, локо тоже стал зашкваром, до позорного зинида конечно долго, но всё же
Ответить
kvm
1597345533
сбросили медаль из окошка...
Ответить
Томик
1597348870
"Передали"? Да они просто странные, мягко говоря. Сейчас слушаю "выступление" Кикнадзе перед болельщиками. Почему - то меня ничего уже не удивляет.
Ответить
Dr.Metal
1597377541
И тут человека оскорбили. Нужно было как минимум пригласить в клуб и при торжественной обстановке, при всех игроках и руководстве вручить со словами благодарности за вклад.
Ответить
Главные новости
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
22:31
1
«Челси» согласовал трансфер нового вратаря
22:17
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
21:35
1
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
21:03
2
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
20:36
1
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
20:31
6
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
20:13
3
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
19:50
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
19:18
9
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
18:48
10
Все новости
Все новости
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
22:25
1
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
21:27
3
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
20:56
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
20:31
6
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
19:38
2
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
18:48
10
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
9
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
33
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
11
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
16
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
6
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
6
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
3
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+