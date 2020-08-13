«Локомотив» передал Семину медаль за прошлый сезон

Директор «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо сообщил о передаче бывшему тренеру команды Юрию Семину медали за занятое второе место в РПЛ по итогам прошлого сезона.

«Мы передали две медали для Юрия Павловича Сeмина и Юрия Михайловича Батуренко через управляющего делами команды Владимира Петровича Короткова. Символично, что Юрий Павлович и Юрий Михайлович получат награды именно из рук друга и знаковой для клуба фигуры», – сказал Брейдо.

Семин пока медаль, переданную клубом, не получил.

«Медаль ещe не вручили, может, в ближайшее время передадут. Надеюсь. Отдадут, куда они денутся, мне же положено», – сказал тренер.