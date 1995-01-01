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    «Локомотив» передал Семину медаль за прошлый сезон

    Директор «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо сообщил о передаче бывшему тренеру команды Юрию Семину медали за занятое второе место в РПЛ по итогам прошлого сезона.

    «Мы передали две медали для Юрия Павловича Сeмина и Юрия Михайловича Батуренко через управляющего делами команды Владимира Петровича Короткова. Символично, что Юрий Павлович и Юрий Михайлович получат награды именно из рук друга и знаковой для клуба фигуры», – сказал Брейдо.

    Семин пока медаль, переданную клубом, не получил.

    «Медаль ещe не вручили, может, в ближайшее время передадут. Надеюсь. Отдадут, куда они денутся, мне же положено», – сказал тренер.

    • Семин покинул «Локомотив» в мае в связи с истечением срока контракта.
    • На встречу с болельщиками, где вручались медали, клуб его не пригласил.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6715

      alarm 10 минут назад

      подленько так, по-тарасофски

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      Рейтинг: +3533

      Томик 37 минут назад

      "Передали"? Да они просто странные, мягко говоря. Сейчас слушаю "выступление" Кикнадзе перед болельщиками. Почему - то меня ничего уже не удивляет.

      0
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      Рейтинг: +1221

      kvm 1 час назад

      сбросили медаль из окошка...

      0
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      Рейтинг: -53

      Синитсосит 2 часа назад

      мда, локо тоже стал зашкваром, до позорного зинида конечно долго, но всё же

      1
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      Рейтинг: +1731

      Boeung777 2 часа назад

      Могли бы и поторжественнее вручить.

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