Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    2 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    3 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?

    «Сочи» предложили услуги игрока «Бешикташа» Ларина

    Форвард «Бешикташа» Кайл Ларин может оказаться в РПЛ.

    По информации Metaratings, услуги нападающего были предложены «Сочи». В российском клубе возможности игроки оценили высоко.

    На Ларина претендовал ЦСКА. «Бешикташ» был готов продать его москвичам за 4 миллиона евро.

    • На счету канадца в прошлом сезоне семь голов и десять ассистов в 29 матчах чемпионата Бельгии (выступал за «Зюлте-Варегем» на правах аренды).
    • Рыночная стоимость Ларина – 4 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

    Агрегатор оценок, отзывов и экспертных мнений о букмекерском рынке. Сетевое издание работает с 2008 года и имеет более 200 тысяч подписчиков в социальных сетях.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:45
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9243

      Skull_Boy 45 минут назад

      Просить 4 млн за мешка, который играл за аутсайдера в аренде при стоимости в 2 млн, да уж гуда не дура, хотя с ЦСКА не трясанули, а с этих неучей могут и 5 отжать за проста

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1337

      acor94 56 минут назад

      Ну судя по роже, на Ларина не похож

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1267

      Spartak Piter 1 час назад

      Сочи не интересен никому. СБГТ-2 (второй филиал ЛГБТ в РФ)
      Зававес!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11075

      Garrincha58 > Spartak Piter 59 минут назад

      ты такой озабоченный именно на такие темы ай ай ай бестыдник

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78452
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru