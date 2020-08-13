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«Сочи» предложили услуги игрока «Бешикташа» Ларина

13 августа 2020, 17:45
6

Форвард «Бешикташа» Кайл Ларин может оказаться в РПЛ.

По информации Metaratings, услуги нападающего были предложены «Сочи». В российском клубе возможности игроки оценили высоко.

На Ларина претендовал ЦСКА. «Бешикташ» был готов продать его москвичам за 4 миллиона евро.

  • На счету канадца в прошлом сезоне семь голов и десять ассистов в 29 матчах чемпионата Бельгии (выступал за «Зюлте-Варегем» на правах аренды).
  • Рыночная стоимость Ларина – 4 миллиона евро.

Источник: Metaratings

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Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Сочи Бешикташ Ларин Кайл
Комментарии (6)
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Spartak Piter
1597330396
Сочи не интересен никому. СБГТ-2 (второй филиал ЛГБТ в РФ) Зававес!!!
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acor94
1597332826
Ну судя по роже, на Ларина не похож
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Skull_Boy
1597333531
Просить 4 млн за мешка, который играл за аутсайдера в аренде при стоимости в 2 млн, да уж гуда не дура, хотя с ЦСКА не трясанули, а с этих неучей могут и 5 отжать за проста
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paracetamol
1597337137
Надеюсь, Ротенберг не дурак как Федун.
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Синитсосит
1597343655
Так мило пишут Сочи, какие сочи, у вас спонсор не ашот шашлычник, зинид позорный ищет всякий хлам, чтоб сочей не отодрали
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