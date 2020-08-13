«Сочи» предложили услуги игрока «Бешикташа» Ларина

Форвард «Бешикташа» Кайл Ларин может оказаться в РПЛ.
По информации Metaratings, услуги нападающего были предложены «Сочи». В российском клубе возможности игроки оценили высоко.
На Ларина претендовал ЦСКА. «Бешикташ» был готов продать его москвичам за 4 миллиона евро.
- На счету канадца в прошлом сезоне семь голов и десять ассистов в 29 матчах чемпионата Бельгии (выступал за «Зюлте-Варегем» на правах аренды).
- Рыночная стоимость Ларина – 4 миллиона евро.
Источник: Metaratings
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