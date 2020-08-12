Гендиректор «Рубина»: «У нас худший календарь на старте сезона. Играем шесть туров за 19 суток»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов раскритиковал календарь команды на начало сезона РПЛ.
«У нас так получилось, что мы шесть туров сыграем за 19 суток. Мы просто не будем успевать восстанавливаться. У нас худший календарь начала чемпионата.
Посмотрим сейчас еще, что нам КДК по нашему тренеру вынесет. Но мы пройдем это все. Я хочу собрать всех руководителей клубов, чтобы обсудить все моменты: и судейские, и остальные», – сказал Сайманов.
- Ранее функционер подверг критике судейство в матче 1-го тура РПЛ «Рубин» – «Локомотив».
- Казанцы проиграли москвичам со счетом 0:2.
Источник: «Чемпионат»