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  • Гендиректор «Рубина»: «У нас худший календарь на старте сезона. Играем шесть туров за 19 суток»

Гендиректор «Рубина»: «У нас худший календарь на старте сезона. Играем шесть туров за 19 суток»

12 августа 2020, 18:19
4

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов раскритиковал календарь команды на начало сезона РПЛ.

«У нас так получилось, что мы шесть туров сыграем за 19 суток. Мы просто не будем успевать восстанавливаться. У нас худший календарь начала чемпионата.

Посмотрим сейчас еще, что нам КДК по нашему тренеру вынесет. Но мы пройдем это все. Я хочу собрать всех руководителей клубов, чтобы обсудить все моменты: и судейские, и остальные», – сказал Сайманов.

  • Ранее функционер подверг критике судейство в матче 1-го тура РПЛ «Рубин» – «Локомотив».
  • Казанцы проиграли москвичам со счетом 0:2.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Рубин
Комментарии (4)
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paracetamol
1597247619
Еще одни нытики завелись, мало свиней. "есть туров за 19 суток" - кто бы что понял, но ныть надо!
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Spartak Piter
1597250885
Зато СБГТ (зянитовская ячейка ЛГБТ) играет как хочет. Голы с офсайдов, пенали, календари. Все под них. Вся страна их ненавидит!!!! ПОЗОР зянитке -АНТИНАРОДНОЙ команде!!!!!!
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Kollljan
1597253493
Слуцкий нехило подставил какого-го судью, который Слуцкого вообще не знает. Во, хомяк борзый какой.
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