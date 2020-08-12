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    Гендиректор «Рубина»: «У нас худший календарь на старте сезона. Играем шесть туров за 19 суток»

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов раскритиковал календарь команды на начало сезона РПЛ.

    «У нас так получилось, что мы шесть туров сыграем за 19 суток. Мы просто не будем успевать восстанавливаться. У нас худший календарь начала чемпионата.

    Посмотрим сейчас еще, что нам КДК по нашему тренеру вынесет. Но мы пройдем это все. Я хочу собрать всех руководителей клубов, чтобы обсудить все моменты: и судейские, и остальные», – сказал Сайманов.

    • Ранее функционер подверг критике судейство в матче 1-го тура РПЛ «Рубин» – «Локомотив».
    • Казанцы проиграли москвичам со счетом 0:2.

    Источник: «Чемпионат»

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    12.08.2020 18:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3961

      Kollljan 12 августа 2020, 20:31

      Слуцкий нехило подставил какого-го судью, который Слуцкого вообще не знает. Во, хомяк борзый какой.

      0
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 12 августа 2020, 19:48

      Зато СБГТ (зянитовская ячейка ЛГБТ) играет как хочет. Голы с офсайдов, пенали, календари. Все под них. Вся страна их ненавидит!!!!

      ПОЗОР зянитке -АНТИНАРОДНОЙ команде!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 12 августа 2020, 18:53

      Еще одни нытики завелись, мало свиней. "есть туров за 19 суток" - кто бы что понял, но ныть надо!

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      Рейтинг: -146

      Продюсер Азамат > paracetamol 12 августа 2020, 18:59

      не говори братко, все всегда ноют, а мы всегда веселимся, скроемся в раздевалочке и пошло поехало, а люди нас не понимают, и даже осуждают нашу помоешную сущность, но я все равно горд за бамжевик, такие люди вагруг гыгы

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