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    Игрок «Барселоны» заразился коронавирусом

    «Барселона» объявила о том, что в ее составе есть футболист, заразившийся коронавирусом.

    Во вторник группа из девяти футболистов прошла тестирование.

    В эту группу вошли: Педри, Франсишку Тринкан, Матеус Фернандес, Жан-Клер Тодибо, Мусса Ваге, Карлес Аленья, Рафинья, Хуан Миранда. Один из этих футболистов сдал положительный тест на COVID-19.

    Официальный сайт клуба сообщает, что переносчик вируса не ощущает симптомов и чувствует себя здоровым.

    Игрок отправлен на карантин.

    Футболист не контактировал с одноклубниками, которые отправились в Лиссабон.

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    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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    Сегодня, 12:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1108

      Spartak Piter 58 минут назад

      Шлюба азмуна через половой акт заразил))) Вот как всегда позор СБГ(Т) филиал ЛГБТ

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      Рейтинг: +10759

      KLIM777 > Spartak Piter 48 минут назад

      Я думал тебя задавил автобус вчера. Просто писали, что русского гея во Франции сбил рейсовый автобус. У него на футболке был флаг спартака)

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