Игрок «Барселоны» заразился коронавирусом

«Барселона» объявила о том, что в ее составе есть футболист, заразившийся коронавирусом.
Во вторник группа из девяти футболистов прошла тестирование.
В эту группу вошли: Педри, Франсишку Тринкан, Матеус Фернандес, Жан-Клер Тодибо, Мусса Ваге, Карлес Аленья, Рафинья, Хуан Миранда. Один из этих футболистов сдал положительный тест на COVID-19.
Официальный сайт клуба сообщает, что переносчик вируса не ощущает симптомов и чувствует себя здоровым.
Игрок отправлен на карантин.
Футболист не контактировал с одноклубниками, которые отправились в Лиссабон.
- 14 августа каталонцы сыграют в 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии».
Источник: Официальный сайт «Барселоны»