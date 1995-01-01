Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    2 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    3 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?

    Слуцкий – о штрафах за неправильное ношение маски: «Это что за рейдерские захваты чужих денег»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после поражения от «Локомотива» (0:2) высказался по поводу штрафов за неправильное ношение маски.

    «Посмотрите, те же штрафы огромные, которые я заплатил за маску. Сначала нам говорят: не надо масок, потом штрафуют на какие-то фантастические суммы, потом все это проходит опять без масок – и это все в течение месяца.

    При этом не меняется ситуация никак по коронавирусу ни в мире, ни у нас в стране. На ухе висит маска – мы не штрафуем, я снял маску – штрафуем. Объясняйте! Вы у меня забираете огромные деньги, больше полумиллиона рублей, и вы даже ничего не объясняете. Это что за рейдерские захваты чужих денег, я не могу понять?!

    Я отвык от этого и буду говорить об этих вещах, я не собираюсь молчать. Это безобразие, это позор, это ужас, который творится. И самое главное – человек может ошибиться. Я сегодня сделал миллион ошибок – и по вариантам игры, и что-то еще, и каждый из футболистов... Но почему ты говоришь, что не признал, и из меня же делаешь идиота. Он видит эпизод лучше, чем видят миллионы, но у него одно мнение, но все, кого я не спросил, говорят другое.

    Как заставить смотреть VAR? Никак не заставить, есть регламент. В Голландии смотрят, я там работал с VAR два года, они все эпизоды смотрят. Здесь даже вопросов бы не было – пенальти и красная карточка Рыбусу.

    Здесь даже вариантов нет, я специально сегодня пошлю видео Куйперсу и спрошу его мнение по эпизоду. Это судья, который судит финальные части Лиги чемпионов, где я наших судей не видел уже 200 лет. Я специально спрошу, его мнение опубликую и пришлю видео», – заявил Слуцкий.

    «Им дали миллион повторов, и все равно ошибки, которые видны с трибуны. Они держат нас за идиотов». Слуцкий выступил на тему судейства

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Рубина»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:41
    Комментарии42
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1222

      kvm 1 час назад

      до сбгт дюкова такого не было...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4516

      Добрый Бобер 2 часа назад

      Да на наше правительство и президента давно пора заявление написать за грабеж в особо крупных размеров, совершённый группой лиц по предварительному сговору. Жаль только хода расследованию никто не даст.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3028

      TOMSON 2 часа назад

      Про всю страну Лёня сказал. У всех произвол царит и правят не законы, а отношения, симпатии и личное мнение работодателя. Вводятся абсурдные штрафы за мелочи работников, но при этом, когда надо руководству, закрывают глаза на очень жесткие нарушения. Одни только массовые переработки чего стоят.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1475

      petrucho-spb > TOMSON 35 минут назад

      Вторая работа у меня тренер-инструктор по плаванию.. была и меня уволили за то что , отказывался выполнять работы строительного направления. Это было в период самоизоляции. Подал жалобу в трудовую инспекцию, которая прячется на сайте Роструд. Будем бороться , а как получится хз.Этот беспредел в Курской обл, все боятся, всё вокруг завязано.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8016

      ilichkadr > petrucho-spb 28 минут назад

      Это везде и повсеместно. В трудовую инспекцию обращаться смысла нет, поскольку у неё нет полномочий влиять на работодателя. Стандартный ответ ТИ: обращайтесь в комиссию по разрешению трудовых споров или суд.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3755

      Давид59 2 часа назад

      "Наше всё" объявило вроде о победе над вирусом. Лёня пока не врубается кого слушать. Раньше хоть была двойная мораль. А сейчас не пойми какая. Сколько начальников,столько и мнений (это я по поводу вируса)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +790

      Серёга Краснодарский 2 часа назад

      Все по делу, но вчера он говорил что сфолил на Иване вратар а про Рыбуса не лова

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12257

      vladimir-7 2 часа назад

      Вообще-то Слуцкий прав и обращает внимание, что в стране в целом, а
      в частности в футболе, происходит произвол и ситуация напоминает то,
      что руководство сидит на огромной бочке с порохом и продолжает
      курить и показывать нам, что всё в порядке и находится под контролем. Однако, такое положение в конце концов выйдет из под контроля и
      произойдет мощный взрыв в обществе и повторится " ...мы новый мир
      построим...". Пожарные машины, скафандры и огнетушители никому
      не помогут и всё будет сметено до основания.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -49

      Продюсер Азамат > vladimir-7 2 часа назад

      +++ да наша бамжатская секта правит бал везде___мы в общем та админресурс если что, и когда все это уже паймут, то жить станет легче, сознание определяет бытие___слава бамжевику

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      kara-mba 2 часа назад

      А ведь они его обнулят...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2716

      Кинстифа 3 часа назад

      Жаль что у нас в стране всё так работает.... Начиная от ремонта дорог глубокой осенью и заканчивая бесполезным варом....
      Интересно, доживет ли наше поколение до нормальных руководителей. а не продажных шкур. которые заполонили всю страну((((

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +326

      dim29 3 часа назад

      Правильно Лёня,мочи их!!!

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2110

      neveldomha 3 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Есть регламент, гр.Слуцкий. Следуйте ему. Оштрафовали - оспорь. Не оспорил - значит согласился. И главное, если вы, как главный тренер и ваши футболисты, будут совершать хотя бы на 500 ошибок меньше, то уж точно, одна ошибка судьи не сможет повлиять на исход матча.

      -11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4636

      САДЫЧОК > neveldomha 2 часа назад

      Что ты несёшь ?!!! Ты наверное Еськов ?

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +97

      barbiturny > neveldomha 2 часа назад

      С чего вдруг кто-то должен играть лучше, чтобы выигрывать, если ошибаются не в его пользу судьи? Не важно кто и как играет, судья не должен совершать грубейших ошибок, влияющих на результат( два матча уже таких было в новом сезоне).
      У тебя украли деньги, а в полиции сказали: "Ну ты зарабатывай больше". Значит такое тоже нормально?
      И про регламент: какого тогда, простите, х. регламент трактуется по разному в разных случаях? Для каждого клуба отдельный регламент?

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2683

      serhio80 > neveldomha 2 часа назад

      Без помощи судей твой бзенит давно в пердиве бы был, где его место исторически

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2110

      neveldomha > barbiturny 1 час назад

      То есть хотите сказать, что лучше вообще не играть. И 22 мужика на поле ничего не значат для игры? И вам не важно как играют в футбол игроки. Вы чего хоть пишите то? Слуцкий подтверждает, что сам провалил игру и все и хватит на этом. Среди миллионных ошибок всего одна ошибка человека, который в игре по сути не участвует ухайдакала весь матч. Что за бред то? Ну не дали пендаль и что? И при чем не очевидный пенальти. Игнатьев стал заваливаться еще до контакта с Гилерме, так как пытался попасть по уходящему мячу (причем даже не в свор ворот и не к игроку Рубина) и до контакта с Гилерме, так до этого мяча и не дотянулся и естественно не мог изменить траекторию мяча. Не хватило техники у игрока Рубина. Но у тебя впереди 75 минут игры. И что? А оказывается это ничего не значит. Во как)))))))))))))))
      Да и когда у меня украли деньги, я не пошел в полицию, а просто теперь прячу кошелек подальше. Урок для легкомысленного лоха.
      И про регламент. У нас столько законов и всяких подзаконных актов противоречащих друг другу, что сам черт ногу сломит. Поэтому и придуманы суды, чтобы каждый конкретный случай разобрать и вынести решение.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +97

      barbiturny > neveldomha 1 час назад

      Ухайдакала, именно так. Сразу же после этого Локомотив забил второй гол. Это раз. А во-вторых, забей Рубин пенальти, если бы его назначили, не известно как бы дальше игра развернулась.
      И про то, что он неочивидный - там нарушение не со стороны Гильерме, а со стороны Рыбуса было, который подтолкнул Игнатьева + плюс Гильерме его потом зацепил. Учитывая скорость движения Игнатьева, хватило бы совсем небольшого контакта для падения.
      Про 75 минут еще в запасе: вы представляете вообще как тяжело вернуться в игру, когда тебе не дали пенальти, а в твои ворота тут же забили еще гол? Это психология. Да и против вас играет Локомотив, серебрянный призер все-таки.
      Вот и весь разбор влияния одной ошибки на игру.
      Я понимаю, что вы вообще в футболе не разбираетесь ни с научной точки зрения (физика), ни с психологической.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +777

      Grag > barbiturny 1 час назад

      Там по идее еще красная карточка должна быть за фол последней надежды.Что тоже бы в корне игру поменяло.
      Чуваку ничего не доказать, у него фол неочевидный, хотя даже слепому ясно, то 100 процентный пенальти.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2110

      neveldomha > barbiturny 51 минуту назад

      Тогда Рубин, вот с таким подходом, должен играть в ФНЛ. На этом, знаток футбола, и закончим). Когда в футболе появляется "если бы", то это уже рассуждения не специалиста, а гадалки.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +97

      barbiturny > neveldomha 17 минут назад

      Так вы же спорите, что ошибка не влияет. А я вам доказываю обратное.
      Запомните, когда начнут против Зенита так судить (что не случится), вы вспомните мои слова.
      Вам судьи голы дарят. Это все видят. Многие из вас смеются сами. Например, гол Ротору, где Дзюба был в офсайде. Или там тоже неочивидно? А там все четко видно было.
      Когда ваши тренеры плакали после каждого матча, что судьи плохие, вы все были иного мнения, нежели сейчас (Период Луческу, Вилаш-Боаша).

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +97

      barbiturny > Grag 14 минут назад

      Да им, конечно, легко рассуждать, когда им судьи голы дарят просто так или отбирают у их соперников.
      У них всегда двойные стандарты или #вынепонимаетеэтодругое.
      РУКА Ракицкого вообще мемом стала просто.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78440
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru