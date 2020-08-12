Слуцкий – о штрафах за неправильное ношение маски: «Это что за рейдерские захваты чужих денег»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после поражения от «Локомотива» (0:2) высказался по поводу штрафов за неправильное ношение маски.

«Посмотрите, те же штрафы огромные, которые я заплатил за маску. Сначала нам говорят: не надо масок, потом штрафуют на какие-то фантастические суммы, потом все это проходит опять без масок – и это все в течение месяца.

При этом не меняется ситуация никак по коронавирусу ни в мире, ни у нас в стране. На ухе висит маска – мы не штрафуем, я снял маску – штрафуем. Объясняйте! Вы у меня забираете огромные деньги, больше полумиллиона рублей, и вы даже ничего не объясняете. Это что за рейдерские захваты чужих денег, я не могу понять?!

Я отвык от этого и буду говорить об этих вещах, я не собираюсь молчать. Это безобразие, это позор, это ужас, который творится. И самое главное – человек может ошибиться. Я сегодня сделал миллион ошибок – и по вариантам игры, и что-то еще, и каждый из футболистов... Но почему ты говоришь, что не признал, и из меня же делаешь идиота. Он видит эпизод лучше, чем видят миллионы, но у него одно мнение, но все, кого я не спросил, говорят другое.

Как заставить смотреть VAR? Никак не заставить, есть регламент. В Голландии смотрят, я там работал с VAR два года, они все эпизоды смотрят. Здесь даже вопросов бы не было – пенальти и красная карточка Рыбусу.

Здесь даже вариантов нет, я специально сегодня пошлю видео Куйперсу и спрошу его мнение по эпизоду. Это судья, который судит финальные части Лиги чемпионов, где я наших судей не видел уже 200 лет. Я специально спрошу, его мнение опубликую и пришлю видео», – заявил Слуцкий.

«Им дали миллион повторов, и все равно ошибки, которые видны с трибуны. Они держат нас за идиотов». Слуцкий выступил на тему судейства