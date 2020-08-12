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  • Слуцкий – о штрафах за неправильное ношение маски: «Это что за рейдерские захваты чужих денег»

Слуцкий – о штрафах за неправильное ношение маски: «Это что за рейдерские захваты чужих денег»

12 августа 2020, 07:41
44

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после поражения от «Локомотива» (0:2) высказался по поводу штрафов за неправильное ношение маски.

«Посмотрите, те же штрафы огромные, которые я заплатил за маску. Сначала нам говорят: не надо масок, потом штрафуют на какие-то фантастические суммы, потом все это проходит опять без масок – и это все в течение месяца.

При этом не меняется ситуация никак по коронавирусу ни в мире, ни у нас в стране. На ухе висит маска – мы не штрафуем, я снял маску – штрафуем. Объясняйте! Вы у меня забираете огромные деньги, больше полумиллиона рублей, и вы даже ничего не объясняете. Это что за рейдерские захваты чужих денег, я не могу понять?!

Я отвык от этого и буду говорить об этих вещах, я не собираюсь молчать. Это безобразие, это позор, это ужас, который творится. И самое главное – человек может ошибиться. Я сегодня сделал миллион ошибок – и по вариантам игры, и что-то еще, и каждый из футболистов... Но почему ты говоришь, что не признал, и из меня же делаешь идиота. Он видит эпизод лучше, чем видят миллионы, но у него одно мнение, но все, кого я не спросил, говорят другое.

Как заставить смотреть VAR? Никак не заставить, есть регламент. В Голландии смотрят, я там работал с VAR два года, они все эпизоды смотрят. Здесь даже вопросов бы не было – пенальти и красная карточка Рыбусу.

Здесь даже вариантов нет, я специально сегодня пошлю видео Куйперсу и спрошу его мнение по эпизоду. Это судья, который судит финальные части Лиги чемпионов, где я наших судей не видел уже 200 лет. Я специально спрошу, его мнение опубликую и пришлю видео», – заявил Слуцкий.

«Им дали миллион повторов, и все равно ошибки, которые видны с трибуны. Они держат нас за идиотов». Слуцкий выступил на тему судейства

Источник: Официальный сайт «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Локомотив Слуцкий Леонид
Комментарии (44)
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Grag
1597207910
Правильно. Хватит молчать. Слуцкий молодец.
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oyabun
1597208465
Побольше бы представителей клубов высказывались по поводу судейства. Причем не разрозненно, а сообща с жесткими заявлениями, письмами куда следует. А так как сейчас всё потихонечку спускается на тормозах. Ничего не меняется.
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САДЫЧОК
1597208703
Слуцкий , они хотят почувствовать себя немножко бандосами ! Вообще там собрались просто преступники , которые вредят нашему футболу !
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_Marqella_
1597208729
Лёня вернулся в реальность,закипел...А чем же чиновники кормиться то будут?? Без маски? на тебе пол ляма в минус..Интересно было бы послушать мнение Куйперсу,хотя и так всем всё понятно ГАЗПРОМ проплатил судье, что бы Рубин слили....что Рубин,что Спартак одного поля ягоды...Во всём виноват ГАЗПРОМ...
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neveldomha
1597210136
Есть регламент, гр.Слуцкий. Следуйте ему. Оштрафовали - оспорь. Не оспорил - значит согласился. И главное, если вы, как главный тренер и ваши футболисты, будут совершать хотя бы на 500 ошибок меньше, то уж точно, одна ошибка судьи не сможет повлиять на исход матча.
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dim29
1597211042
Правильно Лёня,мочи их!!!
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Кинстифа
1597211081
Жаль что у нас в стране всё так работает.... Начиная от ремонта дорог глубокой осенью и заканчивая бесполезным варом.... Интересно, доживет ли наше поколение до нормальных руководителей. а не продажных шкур. которые заполонили всю страну((((
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vladimir-7
1597213629
Вообще-то Слуцкий прав и обращает внимание, что в стране в целом, а в частности в футболе, происходит произвол и ситуация напоминает то, что руководство сидит на огромной бочке с порохом и продолжает курить и показывать нам, что всё в порядке и находится под контролем. Однако, такое положение в конце концов выйдет из под контроля и произойдет мощный взрыв в обществе и повторится " ...мы новый мир построим...". Пожарные машины, скафандры и огнетушители никому не помогут и всё будет сметено до основания.
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Добрый Бобер
1597214969
Да на наше правительство и президента давно пора заявление написать за грабеж в особо крупных размеров, совершённый группой лиц по предварительному сговору. Жаль только хода расследованию никто не даст.
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Владислав Vlad
1597227131
Смотрю, все тут хают нашу страну, что мол только у нас такое. Да вы разуйте глаза - Во всём мире идут протесты против вранья о макаронавирусе. А наша страна ещё пока обязана подчиняться наставлениям ВОЗ. А ВОЗ действует так, как им скажут фармацевты-барыги. То у них маска не спасает от вируса, то вдруг спасает, если правильно носить. То у них поголовное заражение (пандемия), то вдруг безсимптомные не могут других заразить. Так же и в РПЛ - есть барыги, которые наворовали и теперь нужно затыкать дыры. А как затыкать? Правильно, можно на мировой афере макаронавируса срубить бабла. Одним словом - геи.
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