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  • Гунько: «Меня раздражают разговоры, что «Химки» – фарм-клуб «Спартака». Это выдумка, что мы отдадим ему шесть очков»

Гунько: «Меня раздражают разговоры, что «Химки» – фарм-клуб «Спартака». Это выдумка, что мы отдадим ему шесть очков»

12 августа 2020, 00:42
9

Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько заверил, что его клуб не имеет никаких отношений со «Спартаком». Сам Гунько пришел из системы москвичей.

– Вас раздражают разговоры, что «Химки» – это фарм-клуб «Спартака»?

– Конечно, раздражают.

– Шесть очков у «Спартака» уже в кармане...

– Мы будем бороться за каждое очко. Кому мы можем отдавать кому-то очки? Как это может быть вообще? Это выдумка какая-то.

  • Гунько всю тренерскую карьеру провел в системе «Спартака», в 2014 году он возглавлял первую команду.
  • В первом туре РПЛ «Химки» всухую проиграли ЦСКА (0:2).
  • Во втором туре химчане сыграют с «Сочи».

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Спартак Химки Гунько Дмитрий
Комментарии (9)
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paracetamol
1597184168
Отдашь как миленький 6 очей, иначе больше нигде и никогда в футболе не устроишься. Чё, свиней не знаешь, сам ведь из них!
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кран
1597213533
Время покажет... гы-гы-гы...
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ALEX ML
1597218914
Выдумка станет реальностью
Ответить
житель СПб
1597220661
Дмитрий, а кроме вопроса о 6 очках - можно и о дополнительных поговорить. Ведь можно с разным настроем играть с разными командами, так ведь?! Поэтому как раз я очень рад, что Оренбург ушел из высшей лиги - поскольку категорически против фарм клубов в одной лиге. А Сочи как раз не фарм команда Зенита - у них свой олигарх, со своими амбициями. Удивляет в этой ситуации лишь молчание спартаковцев по поводу своего фармклуба. Они же у нас главные поборники справедливости? Никто из их болельщиков не высказался отрицательно по этому факту. А жаль... Без объективности мы здесь непонятно кто.
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АКС-74У
1597236776
Никто из тех, что отрицает факт, что Химки должны отдать 6 очков, даже не попытался придумать хоть какую-либо другую версию, зачем Спартак дал деньги на участие Химок в премьер-лиге, назначил своего тренера и пытался отдать в аренду аж 6 игроков, выплачивая им зарплату.
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