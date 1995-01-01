Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    2 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    3 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?

    Гунько: «Меня раздражают разговоры, что «Химки» – фарм-клуб «Спартака». Это выдумка, что мы отдадим ему шесть очков»

    Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько заверил, что его клуб не имеет никаких отношений со «Спартаком». Сам Гунько пришел из системы москвичей.

    – Вас раздражают разговоры, что «Химки» – это фарм-клуб «Спартака»?

    – Конечно, раздражают.

    – Шесть очков у «Спартака» уже в кармане...

    – Мы будем бороться за каждое очко. Кому мы можем отдавать кому-то очки? Как это может быть вообще? Это выдумка какая-то.

    • Гунько всю тренерскую карьеру провел в системе «Спартака», в 2014 году он возглавлял первую команду.
    • В первом туре РПЛ «Химки» всухую проиграли ЦСКА (0:2).
    • Во втором туре химчане сыграют с «Сочи».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:42
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7317

      paracetamol 1 час назад

      Отдашь как миленький 6 очей, иначе больше нигде и никогда в футболе не устроишься. Чё, свиней не знаешь, сам ведь из них!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6554

      alarm > paracetamol 1 час назад

      позор свинохвостым!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6554

      alarm 1 час назад

      18 очков! уфа и тула ещё. позор косорылым! стыдно за лукойл!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78419
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru