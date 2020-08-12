Гунько: «Меня раздражают разговоры, что «Химки» – фарм-клуб «Спартака». Это выдумка, что мы отдадим ему шесть очков»

Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько заверил, что его клуб не имеет никаких отношений со «Спартаком». Сам Гунько пришел из системы москвичей.
– Вас раздражают разговоры, что «Химки» – это фарм-клуб «Спартака»?
– Конечно, раздражают.
– Шесть очков у «Спартака» уже в кармане...
– Мы будем бороться за каждое очко. Кому мы можем отдавать кому-то очки? Как это может быть вообще? Это выдумка какая-то.
- Гунько всю тренерскую карьеру провел в системе «Спартака», в 2014 году он возглавлял первую команду.
- В первом туре РПЛ «Химки» всухую проиграли ЦСКА (0:2).
- Во втором туре химчане сыграют с «Сочи».
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»