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  • Слуцкий получил красную карточку во время перерыва матча с «Локомотивом»

Слуцкий получил красную карточку во время перерыва матча с «Локомотивом»

11 августа 2020, 21:02
15

В эти минуты проходит матч первого тура РПЛ между «Рубином» и «Локомотивом». Во время перерыва удаление получил главный тренер казанцев Леонид Слуцкий.

Ему в подтрибунном помещении показал красную карточку главный арбитр встречи Сергей Иванов.

«После бурного обсуждения Леонида Викторовича с судьей главный тренер все-таки удалeн с поля», – написал «Рубин».

  • После первого тайма «Рубином» уступал 0:2.
  • Слуцкий работает в команде с зимы.
  • «Локомотив» осенью выступит в группе Лиги чемпионов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Локомотив Слуцкий Леонид
Комментарии (15)
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BrezAndr
1597169262
Что Леонид Викторович такого мог сделать? Неужели как Широков...)
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uBaH_
1597169588
Чистый пенальти не поставил, подожгли жопу Слуцкому)
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dim29
1597170464
Как что сделал?Кресло сильно раскачал,порча имущества,это вам не хухры-мухры!!!
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derrik2000
1597170727
Ну, всё как всегда: Виноват арбитр, точнее, арбитры - VAR и полевой, не увидев ЧИСТЕЙШЕЕ нарушение Гильерме, "срубившего" Игнатьева, и не поставив 11-метровый, - а красную карточку показали Слуцкому.
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Ялта-Питер
1597172209
Слуцкий ты чё творишь ? Как можно держать в запасе Могилевеца и Подберезкина ?!! Ты - полный ноль !
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Drapik
1597172968
Слуцкий после ЦСКА много о себе возомнил. Пусть покажет хотя бы хорошую игру с Рубином, а не политические пассажи, провал в Халл, неуравновешенные и недолгосрочные результаты в Витессе и борьбу за выживание в РПЛ.
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ignommaheakext
1597173415
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Alex Flash
1597176488
А потом говорят,почему психанул Тедеско. Слуцкий тоже не стерпел судейский беспредел
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Алексей новый
1597204383
Хорошо что не в туалете показал красную карточку
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balam
1597223847
Слуцкий када повзрослеет?правила приехал устанавливать?все уже украли до нас
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