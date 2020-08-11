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    Слуцкий получил красную карточку во время перерыва матча с «Локомотивом»

    В эти минуты проходит матч первого тура РПЛ между «Рубином» и «Локомотивом». Во время перерыва удаление получил главный тренер казанцев Леонид Слуцкий.

    Ему в подтрибунном помещении показал красную карточку главный арбитр встречи Сергей Иванов.

    «После бурного обсуждения Леонида Викторовича с судьей главный тренер все-таки удалeн с поля», – написал «Рубин».

    • После первого тайма «Рубином» уступал 0:2.
    • Слуцкий работает в команде с зимы.
    • «Локомотив» осенью выступит в группе Лиги чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Рубина»

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    Сегодня, 21:02
    Комментарии12
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      Рейтинг: +283

      Drapik 4 минуты назад

      Слуцкий после ЦСКА много о себе возомнил. Пусть покажет хотя бы хорошую игру с Рубином, а не политические пассажи, провал в Халл, неуравновешенные и недолгосрочные результаты в Витессе и борьбу за выживание в РПЛ.

      0
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      Рейтинг: +154

      Ялта-Питер 17 минут назад

      Слуцкий ты чё творишь ? Как можно держать в запасе Могилевеца и Подберезкина ?!! Ты - полный ноль !

      -3
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      Рейтинг: +688

      Semargl18 29 минут назад

      и внезапно Слуцкий не бьет по лицу судью... Как так то? да Ромашка?

      0
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      Рейтинг: +9586

      derrik2000 41 минуту назад

      Ну, всё как всегда:
      Виноват арбитр, точнее, арбитры - VAR и полевой, не увидев ЧИСТЕЙШЕЕ нарушение Гильерме, "срубившего" Игнатьева, и не поставив 11-метровый, - а красную карточку показали Слуцкому.

      6
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      Рейтинг: +300

      dim29 46 минут назад

      Как что сделал?Кресло сильно раскачал,порча имущества,это вам не хухры-мухры!!!

      1
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      Рейтинг: +11128

      silver29 48 минут назад

      Так с ноги ему надо было зарядить, видимо передовой опыт Широкова будет вскорости востребован.

      5
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      Рейтинг: +2997

      uBaH_ 1 час назад

      Чистый пенальти не поставил, подожгли жопу Слуцкому)

      4
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      Рейтинг: +1813

      Semenycch 1 час назад

      Собственный язык Слуцкому не товарищ?

      1
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      Рейтинг: +262

      BrezAndr 1 час назад

      Что Леонид Викторович такого мог сделать? Неужели как Широков...)

      3
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      Рейтинг: +6554

      alarm 1 час назад

      тогда пусть арбитр, показавший карточку, сам качает кресло слуцкого.

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