Слуцкий получил красную карточку во время перерыва матча с «Локомотивом»

В эти минуты проходит матч первого тура РПЛ между «Рубином» и «Локомотивом». Во время перерыва удаление получил главный тренер казанцев Леонид Слуцкий.

Ему в подтрибунном помещении показал красную карточку главный арбитр встречи Сергей Иванов.

«После бурного обсуждения Леонида Викторовича с судьей главный тренер все-таки удалeн с поля», – написал «Рубин».

После первого тайма «Рубином» уступал 0:2.

Слуцкий работает в команде с зимы.

«Локомотив» осенью выступит в группе Лиги чемпионов.