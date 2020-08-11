Слуцкий получил красную карточку во время перерыва матча с «Локомотивом»

В эти минуты проходит матч первого тура РПЛ между «Рубином» и «Локомотивом». Во время перерыва удаление получил главный тренер казанцев Леонид Слуцкий.
Ему в подтрибунном помещении показал красную карточку главный арбитр встречи Сергей Иванов.
«После бурного обсуждения Леонида Викторовича с судьей главный тренер все-таки удалeн с поля», – написал «Рубин».
- После первого тайма «Рубином» уступал 0:2.
- Слуцкий работает в команде с зимы.
- «Локомотив» осенью выступит в группе Лиги чемпионов.
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Источник: твиттер «Рубина»