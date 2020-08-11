Слуцкий получил красную карточку во время перерыва матча с «Локомотивом»

Слуцкий после ЦСКА много о себе возомнил. Пусть покажет хотя бы хорошую игру с Рубином, а не политические пассажи, провал в Халл, неуравновешенные и недолгосрочные результаты в Витессе и борьбу за выживание в РПЛ.
В эти минуты проходит матч первого тура РПЛ между «Рубином» и «Локомотивом». Во время перерыва удаление получил главный тренер казанцев Леонид Слуцкий.
Ему в подтрибунном помещении показал красную карточку главный арбитр встречи Сергей Иванов.
«После бурного обсуждения Леонида Викторовича с судьей главный тренер все-таки удалeн с поля», – написал «Рубин».
- После первого тайма «Рубином» уступал 0:2.
- Слуцкий работает в команде с зимы.
- «Локомотив» осенью выступит в группе Лиги чемпионов.
Леонид Викторович получил краснуюНа второй тайм «Рубин» остался без Слуцкого:https://t.co/eQNvjCx5nX pic.twitter.com/IEq6qd5308— Матч ТВ (@MatchTV) August 11, 2020