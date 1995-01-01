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    Metaratings: Игнатьев и Магкеев не сыграют с «Рубином» из-за алкогольной вечеринки. Это решение Кикнадзе

    Станислав Магкеев и Владислав Игнатьев попали в заявку на матч первого тура РПЛ против «Рубина», но на поле они не выйдут, утверждает Metaratings. Это решение генерального директора Василия Кикнадзе.

    Дело в том, что на прошлой неделе оба футболиста были на вечеринке, где употребляли алкогольные напитки. С ними также провел беседу главный тренер Марко Николич.

    • Вечеринку по случаю дня рождения устроила девушка Игнатьева.
    • Магкеев на ней пел в караоке нецензурные песни.
    • Магкеев на прошлой неделе продлил контракт с «Локомотивом».

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 19:46
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2818

      житель СПб 1 час назад

      Не понял: а кто командой руководит?! Кикнадзе еще и главным тренером хочет стать? Поэтому он Семина и убрал из команды?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +701

      O-Z 1 час назад

      Кикнадзе не тренер и не ему решать кому играть на поле.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5677

      Борат 1 час назад

      Дело Палыча живет в локо )))
      Гыгы

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +595

      GreyDM 2 часа назад

      Так чё теперь на днюху к девушке нельзя сходить? Они же там не ужирались до невменяемости...

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      Рейтинг: +2064

      Ганнибал Лектор > GreyDM 1 час назад

      посмотри видео в сети: именно ужирались, именно до невменяемости

      1
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      Рейтинг: +6272

      Сильвербой 2 часа назад

      Ну попили на дне рождения ребята горелки, в чем проблема? Они стульями кому-то череп раскроили, или под глаз с кулака втащили???

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