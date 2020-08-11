Metaratings: Игнатьев и Магкеев не сыграют с «Рубином» из-за алкогольной вечеринки. Это решение Кикнадзе

Станислав Магкеев и Владислав Игнатьев попали в заявку на матч первого тура РПЛ против «Рубина», но на поле они не выйдут, утверждает Metaratings. Это решение генерального директора Василия Кикнадзе.
Дело в том, что на прошлой неделе оба футболиста были на вечеринке, где употребляли алкогольные напитки. С ними также провел беседу главный тренер Марко Николич.
- Вечеринку по случаю дня рождения устроила девушка Игнатьева.
- Магкеев на ней пел в караоке нецензурные песни.
- Магкеев на прошлой неделе продлил контракт с «Локомотивом».
Источник: Metaratings