Metaratings: Игнатьев и Магкеев не сыграют с «Рубином» из-за алкогольной вечеринки. Это решение Кикнадзе

Станислав Магкеев и Владислав Игнатьев попали в заявку на матч первого тура РПЛ против «Рубина», но на поле они не выйдут, утверждает Metaratings. Это решение генерального директора Василия Кикнадзе.

Дело в том, что на прошлой неделе оба футболиста были на вечеринке, где употребляли алкогольные напитки. С ними также провел беседу главный тренер Марко Николич.