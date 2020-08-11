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  • Metaratings: Игнатьев и Магкеев не сыграют с «Рубином» из-за алкогольной вечеринки. Это решение Кикнадзе

Metaratings: Игнатьев и Магкеев не сыграют с «Рубином» из-за алкогольной вечеринки. Это решение Кикнадзе

11 августа 2020, 19:46
7

Станислав Магкеев и Владислав Игнатьев попали в заявку на матч первого тура РПЛ против «Рубина», но на поле они не выйдут, утверждает Metaratings. Это решение генерального директора Василия Кикнадзе.

Дело в том, что на прошлой неделе оба футболиста были на вечеринке, где употребляли алкогольные напитки. С ними также провел беседу главный тренер Марко Николич.

  • Вечеринку по случаю дня рождения устроила девушка Игнатьева.
  • Магкеев на ней пел в караоке нецензурные песни.
  • Магкеев на прошлой неделе продлил контракт с «Локомотивом».

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Рубин Локомотив Игнатьев Владислав Магкеев Станислав Кикнадзе Василий
Комментарии (7)
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Сильвербой
1597164675
Ну попили на дне рождения ребята горелки, в чем проблема? Они стульями кому-то череп раскроили, или под глаз с кулака втащили???
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GreyDM
1597165093
Так чё теперь на днюху к девушке нельзя сходить? Они же там не ужирались до невменяемости...
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O-Z
1597166735
Кикнадзе не тренер и не ему решать кому играть на поле.
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житель СПб
1597166972
Не понял: а кто командой руководит?! Кикнадзе еще и главным тренером хочет стать? Поэтому он Семина и убрал из команды?
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ItalianFootball
1597218061
Магкеев на ней пел в караоке нецензурные песни - по губам линейкой)))
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