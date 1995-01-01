Романцев и Дасаев подписали письмо ветеранов «Спартака» с призывом пожизненно отстранить Казарцева и Еськова

Почитал комменты и вот что интересно.
Многие в качестве аргументов приводят массовые ошибки судей в 19, 18, 17 и т.д. аж до 2006 года. Если не ошибаюсь, в 2013, Федун поднимал вопрос(бучу) по поводу работы судей. Опять же применительно к Спартаку. Вроде посовещались, "укрепили" судейский корпус, и как то 14, 15, 16 год прошел в терпимой судейской обстановке. Может каждые два года "перетря(а)хивать" РФС и судейский комитет.))) Ну чем не решение.)
Клуб ветеранов московского «Спартака» направил открытое письмо на имя президента РФС Александра Дюкова и владельца московского клуба Леонида Федуна.
В письме, которое подписали в том числе Олег Романцев, Ринат Дасаев и Сергей Родионов, ветераны обеспокоены судейством в матчах «Спартака». Клуб также призвал пожизненно отстранить от работы арбитров Василия Казарцева, Алексея Еськова и Леонида Калошина, которые работали на матче 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2). В обществе ветеранов также считают, что Федуну «нужно быть сдержаннее и перевести диалог с РФС в конструктивное русло».
- Владелец «Спартака» хотел снять команду с чемпионата России.
- Казарцева отстранили от судейства.
- Фанаты «Спартака» призвали уволить лиц, ответственных в РФС за судейство.