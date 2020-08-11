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  • Романцев и Дасаев подписали письмо ветеранов «Спартака» с призывом пожизненно отстранить Казарцева и Еськова

Романцев и Дасаев подписали письмо ветеранов «Спартака» с призывом пожизненно отстранить Казарцева и Еськова

11 августа 2020, 14:55
96

Клуб ветеранов московского «Спартака» направил открытое письмо на имя президента РФС Александра Дюкова и владельца московского клуба Леонида Федуна.

В письме, которое подписали в том числе Олег Романцев, Ринат Дасаев и Сергей Родионов, ветераны обеспокоены судейством в матчах «Спартака». Клуб также призвал пожизненно отстранить от работы арбитров Василия Казарцева, Алексея Еськова и Леонида Калошина, которые работали на матче 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2). В обществе ветеранов также считают, что Федуну «нужно быть сдержаннее и перевести диалог с РФС в конструктивное русло».

  • Владелец «Спартака» хотел снять команду с чемпионата России.
  • Казарцева отстранили от судейства.
  • Фанаты «Спартака» призвали уволить лиц, ответственных в РФС за судейство.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Романцев Олег Дасаев Ринат Федун Леонид Дюков Александр Еськов Алексей Казарцев Василий
Комментарии (96)
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ilichkadr
1597149160
Да, уж......до чего же опустились ветераны, что "господам" челобитную подают.
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oyabun
1597150417
ВНИМАНИЕ! ФК Спартак на данный момент не продает билеты на игру с Ахматом. Потому что Федун пока не принял однозначного решения - сниматься ли с Чемпионата или внять уговорам Дюкова. Ждет реакции РФС, которой до сих пор нет. Чиновники затягивают с решением по матчу и наказанием виновных. А теперь вопрос злопыхателям, ненавидящим Спартак - вы реально думаете что кому то будет интересен Чемпионат РПЛ без красно-белых? Конечно, на Спартаке свет клином не сошелся. Но это коллосальные имиджевые потери российского футбола, спонсоров, всех масс-медиа, пишущих о Спартаке и т.д. продолжать можно долго. Никто в этом не заинтересован, кроме тупых хейтеров.
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alp
1597150900
спартак уже начинает задалбывать своим нытьем...
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somn
1597151332
Всё это неприкрытый шантаж! И Федун главный шантажист.
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Из Твери Леха
1597152840
Такое чувство, что все эти "подписавшиеся" из клуба, немалые бабки поставили на победу спартака. А теперь у них очень сильно горит.
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Из Твери Леха
1597153045
Вручить спартаку кубок обиженных и оскорбленных! Пусть хоть какой-то трофей у них будет в этом году!
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Cobold
1597155965
О, как спартачи истерят! Прям душа радуется! Да снимайтесь уже с Чемпионата скорее или Федун только пиз..ть умеет?
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zigbert
1597156286
Сейчас когда существует VAR и арбитры могут досконально проверить те или иные эпизоды матча,ответственность за принятия их решения должна быть выше. Казарцев и Еськов пренебрегли принцип спортивной справедливости и должны быть серьезно наказаны.
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Cobold
1597156689
Федун как руководитель футбольного клуба полная бездарность! Превратил спартак в жалкое сборище ссученных игрочишек, которые из 10 моментов реализуют 1, в вонючее кладбище талантливых игроков! Мало ему постоянных скандалов, возни, вони в клубе, так он решил примерить на себя роль майдауна в футболе, АБСОЛЮТНО НЕ ПОНИМАЯ ЧЕМ ЭТО МОЖЕТ КОНЧИТСЯ ДЛЯ ВСЕГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФУТБОЛА. Тварь, чтоб он загнулся вместе со своей "народной" командой! Обижайтесь на себя сами, свиньи! Моментов для реализации было до хрена, но вы же бездари! Такими и останетесь.
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Синитсосит
1597157565
Бессмысленная писанина, мы и без того знаем что питорский бомжевик гумно, казарцевы просто пешки
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