Романцев и Дасаев подписали письмо ветеранов «Спартака» с призывом пожизненно отстранить Казарцева и Еськова

Клуб ветеранов московского «Спартака» направил открытое письмо на имя президента РФС Александра Дюкова и владельца московского клуба Леонида Федуна.

В письме, которое подписали в том числе Олег Романцев, Ринат Дасаев и Сергей Родионов, ветераны обеспокоены судейством в матчах «Спартака». Клуб также призвал пожизненно отстранить от работы арбитров Василия Казарцева, Алексея Еськова и Леонида Калошина, которые работали на матче 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2). В обществе ветеранов также считают, что Федуну «нужно быть сдержаннее и перевести диалог с РФС в конструктивное русло».