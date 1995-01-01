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    Романцев и Дасаев подписали письмо ветеранов «Спартака» с призывом пожизненно отстранить Казарцева и Еськова

    Клуб ветеранов московского «Спартака» направил открытое письмо на имя президента РФС Александра Дюкова и владельца московского клуба Леонида Федуна.

    В письме, которое подписали в том числе Олег Романцев, Ринат Дасаев и Сергей Родионов, ветераны обеспокоены судейством в матчах «Спартака». Клуб также призвал пожизненно отстранить от работы арбитров Василия Казарцева, Алексея Еськова и Леонида Калошина, которые работали на матче 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2). В обществе ветеранов также считают, что Федуну «нужно быть сдержаннее и перевести диалог с РФС в конструктивное русло».

    • Владелец «Спартака» хотел снять команду с чемпионата России.
    • Казарцева отстранили от судейства.
    • Фанаты «Спартака» призвали уволить лиц, ответственных в РФС за судейство.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:55
    Комментарии82
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      Рейтинг: +5758

      ivany4 3 минуты назад

      Почитал комменты и вот что интересно.
      Многие в качестве аргументов приводят массовые ошибки судей в 19, 18, 17 и т.д. аж до 2006 года. Если не ошибаюсь, в 2013, Федун поднимал вопрос(бучу) по поводу работы судей. Опять же применительно к Спартаку. Вроде посовещались, "укрепили" судейский корпус, и как то 14, 15, 16 год прошел в терпимой судейской обстановке. Может каждые два года "перетря(а)хивать" РФС и судейский комитет.))) Ну чем не решение.)

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      Рейтинг: +1801

      Semenycch 18 минут назад

      Мда, свинья это не принадлежность к клубу, не боление за определенный клуб, это состояние души!

      2
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      Рейтинг: +2640

      serhio80 > Semenycch 12 минут назад

      с чем тебя и поздравляю))) ты свинья)))

      1
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      Рейтинг: +5758

      ivany4 19 минут назад

      Письмо письмом. Но вот только события разрастаются в разные стороны. Плохо, что в футбол сильно примешивается политика в том числе и зарубежная, и некоторые политики ведут себя как слон в посудной лавке.
      Вот только несколько примеров из сетей, распространяемых пользователями "из достоверных источников":
      Спартак не продает билеты на следующий матч, требуя пожизненной дисквалификации судей предыдущего матча.
      Минспорт России предлагает провести переигровку матча, ссылаясь на регламент ПЛ. По-моему это фейк. Им то должно быть известно о невмешательстве в дела РФС.
      На зарубежных ресурсах появляются мнения судей, в частности английских, болгарских и др, что судя по матчу Спартак - Сочи, в стране процветает коррупция в футболе. Причем англичане собираются обратится в ФИФА, с целью отстранения страны от участия в международных соревнованиях. Эти в принципе могут такую подлянку кинуть, им только дай повод.
      И еще ряд других "новостей", вплоть до защиты Спартаку победы, без каких либо переигровок, списав все на коррупцию.
      Это было бы смешно, если не было бы грустно.
      Нигде не пишут о судьбе судей, да и вообще, что собирается делать РФС по данному вопросу, и как долго продлится молчание чиновников?
      И что еще интересно, отдельные клубы стали высказываться по этой ситуации. И высказывания отнюдь не в пользу РФС.
      Может кто знает более достоверную информацию по этим вопросам. Как ни как речь о нашем футболе.

      2
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      Рейтинг: +1801

      Semenycch > ivany4 15 минут назад

      Ты абсолютно прав! Свиньи и когда представляют Россию в Еврокубках позорят нашу страну и своим поведением внутри страны продолжают позорить нашу Родину.

      2
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      Рейтинг: +5758

      ivany4 > Semenycch 11 минут назад

      Я тебе уже писал: Не занимаюсь перевоспитанием тупых! Будь они бомжи, свиньи или кони.Тебе к психиатру.

      0
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      Рейтинг: +2640

      serhio80 > Semenycch 7 минут назад

      вся грязь и мерзость в нашей стране родом из питера. хотя чего еще ждать из города построенного на болоте

      1
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      Рейтинг: +5650

      Борат 22 минуты назад

      надеюсь дюков этим письмом в туалете подотрётся, а в следующем туре хряков ещё раз умоют ! гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +1721

      Из Твери Леха 27 минут назад

      Вручить спартаку кубок обиженных и оскорбленных! Пусть хоть какой-то трофей у них будет в этом году!

      3
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      Рейтинг: +5650

      Борат 30 минут назад

      БУБНОВ О ВЕТЕРАНАХ СПАРТАКА:
      - Те, кто прогибаются – при пенсии. «Спартак» кидает по 300 баксов. А я сказал, что нищим буду, но за подачкой не пойду. Свобода слова дороже. Если сало в голове есть, то деньги заработаешь. Без унижения. Можно играть за ветеранов. Меньше 500 долларов за матч не платят. Хотя и там в команду только подхалимов берут. Я зарабатываю как футбольный эксперт. И дети помогают.

      теперь понимаете зачем они это письмо написали и федуна в копию поставили?
      хотят ещё по 300 баксов на халяву получить !

      как же стыдно за рылов !!!!
      гыгы

      3
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      Рейтинг: +1721

      Из Твери Леха 31 минуту назад

      Такое чувство, что все эти "подписавшиеся" из клуба, немалые бабки поставили на победу спартака. А теперь у них очень сильно горит.

      4
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      Рейтинг: +1656

      prtcs 38 минут назад

      Все не продажные судьи должны отказаться обслуживать игры с участием свиней. Пускай договариваются с иностранцами, как того хочет главный хряк-бандеровец и за свой счет оплачивает их работу. Романцев и Дасаев были отличные спортсмены, тренеры, а стали послушными недалекими мальчиками подающими мячики бандере.

      3
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      Рейтинг: +404

      somn 56 минут назад

      Всё это неприкрытый шантаж! И Федун главный шантажист.

      6
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      Рейтинг: +5650

      Борат 1 час назад

      а насчёт ефремова они такое письмо не написали случаем ???

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