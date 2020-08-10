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    Селюк: «Пьяницу Пименова нельзя подпускать к ТВ, раз он не разбирается в футболе»

    Агент Дмитрий Селюк возмущен решением бывшего полузащитника сборной России и эксперта «Матч ТВ» Руслана Пименова вручить Даниилу Фомину звание лучшего игрока матча «Урал»«Динамо» (0:2).

    «Везде коррупция. Даже на «Матче». Лучшим игроком матча «Урал» – «Динамо» признан Фомин, который был ближе к худшему игроку матча.

    Видимо, кто-то дал денег, и его выбрали лучшим. Пьяницу Пименова нельзя подпускать к ТВ, раз он не разбирается в футболе. Стыдно за никчемных экспертов.

    Ощущение, что на «Матч Премьер» стали меньше обсуждать футбол, а больше проталкивать никчемные трансферы. Например, как Фомина.

    Фомин пешком отходил весь матч и стал лучшим игроком. Просто позор. И это на одном уровне позора, как и судейство «Спартак»«Сочи», – написал Селюк.

    • В этом матче две голевые передачи сделал Шиманьски.
    • Голы забили Н'Жи и Игбун.
    • Фомин проиграл два верховых единоборства из трех.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Дмитрия Селюка

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    Сегодня, 11:23
    Комментарии11
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      Рейтинг: +71

      JuicyG 1 час назад

      Судя по стате, однозначно Шиманьски должен быть лучшим

      0
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      Рейтинг: +2846

      Cleaner 1 час назад

      Селюк обиделся, что Пименов не пропиарил его(селюковского) игрока, а выбрал того, кого действительно посчитал достойным.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11029

      Garrincha58 1 час назад

      а он прав на матче просто ужас, а не эксперты все кому не лень лезут туда и комментаторов развелось, как не когда много! по два три сразу балаболет кто о чём, но только не о данном матче

      1
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      Рейтинг: +282

      dim29 2 часа назад

      что значит даже на матч тв, так клейма ставить негде,проснулся чудо.

      1
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      Рейтинг: +6477

      alarm 2 часа назад

      федун, сдержи слово, расформируй спартак!

      0
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      Рейтинг: +2639

      serhio80 > alarm 2 часа назад

      Хм) ни слова о расформивании не было)

      1
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      Рейтинг: +1951

      swot1205 > serhio80 1 час назад

      он просто дурачок питерский, не обращай на него внимание

      0
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      Рейтинг: +17803

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Жесть! Просто жесть! Сезон безумства какой-то.

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      Рейтинг: +11029

      Garrincha58 > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      это всё после карантина

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      Рейтинг: +17803

      DOCTOR PENALTY > Garrincha58 57 минут назад

      )))

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      Рейтинг: +5625

      Борат 2 часа назад

      кругом стыдно за рылов !
      гыгы

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