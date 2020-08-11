Селюк: «Пьяницу Пименова нельзя подпускать к ТВ, раз он не разбирается в футболе»

Агент Дмитрий Селюк возмущен решением бывшего полузащитника сборной России и эксперта «Матч ТВ» Руслана Пименова вручить Даниилу Фомину звание лучшего игрока матча «Урал» – «Динамо» (0:2).

«Везде коррупция. Даже на «Матче». Лучшим игроком матча «Урал» – «Динамо» признан Фомин, который был ближе к худшему игроку матча.

Видимо, кто-то дал денег, и его выбрали лучшим. Пьяницу Пименова нельзя подпускать к ТВ, раз он не разбирается в футболе. Стыдно за никчемных экспертов.

Ощущение, что на «Матч Премьер» стали меньше обсуждать футбол, а больше проталкивать никчемные трансферы. Например, как Фомина.

Фомин пешком отходил весь матч и стал лучшим игроком. Просто позор. И это на одном уровне позора, как и судейство «Спартак» – «Сочи», – написал Селюк.

В этом матче две голевые передачи сделал Шиманьски .

. Голы забили Н'Жи и Игбун .

и . Фомин проиграл два верховых единоборства из трех.