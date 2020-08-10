Селюк: «Пьяницу Пименова нельзя подпускать к ТВ, раз он не разбирается в футболе»

Судя по стате, однозначно Шиманьски должен быть лучшим
Агент Дмитрий Селюк возмущен решением бывшего полузащитника сборной России и эксперта «Матч ТВ» Руслана Пименова вручить Даниилу Фомину звание лучшего игрока матча «Урал» – «Динамо» (0:2).
«Везде коррупция. Даже на «Матче». Лучшим игроком матча «Урал» – «Динамо» признан Фомин, который был ближе к худшему игроку матча.
Видимо, кто-то дал денег, и его выбрали лучшим. Пьяницу Пименова нельзя подпускать к ТВ, раз он не разбирается в футболе. Стыдно за никчемных экспертов.
Ощущение, что на «Матч Премьер» стали меньше обсуждать футбол, а больше проталкивать никчемные трансферы. Например, как Фомина.
Фомин пешком отходил весь матч и стал лучшим игроком. Просто позор. И это на одном уровне позора, как и судейство «Спартак» – «Сочи», – написал Селюк.
- В этом матче две голевые передачи сделал Шиманьски.
- Голы забили Н'Жи и Игбун.
- Фомин проиграл два верховых единоборства из трех.
Везде коррупция. Даже на @MatchTV. Лучшим игроком матча Урал-Динамо признан Фомин, который был ближе к худшему игроку матча. Видимо, кто-то дал денег, и его выбрали лучшим. Пьяницу Пименова нельзя подпускать к ТВ, раз он не разбирается в футболе. Стыдно за никчемных экспертов pic.twitter.com/ZWGFerAukK— Dimitry Seluk (@dmitriseluk) August 10, 2020