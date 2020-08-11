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  • Селюк: «Пьяницу Пименова нельзя подпускать к ТВ, раз он не разбирается в футболе»

Селюк: «Пьяницу Пименова нельзя подпускать к ТВ, раз он не разбирается в футболе»

11 августа 2020, 11:23
11

Агент Дмитрий Селюк возмущен решением бывшего полузащитника сборной России и эксперта «Матч ТВ» Руслана Пименова вручить Даниилу Фомину звание лучшего игрока матча «Урал»«Динамо» (0:2).

«Везде коррупция. Даже на «Матче». Лучшим игроком матча «Урал» – «Динамо» признан Фомин, который был ближе к худшему игроку матча.

Видимо, кто-то дал денег, и его выбрали лучшим. Пьяницу Пименова нельзя подпускать к ТВ, раз он не разбирается в футболе. Стыдно за никчемных экспертов.

Ощущение, что на «Матч Премьер» стали меньше обсуждать футбол, а больше проталкивать никчемные трансферы. Например, как Фомина.

Фомин пешком отходил весь матч и стал лучшим игроком. Просто позор. И это на одном уровне позора, как и судейство «Спартак»«Сочи», – написал Селюк.

  • В этом матче две голевые передачи сделал Шиманьски.
  • Голы забили Н'Жи и Игбун.
  • Фомин проиграл два верховых единоборства из трех.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Твиттер Дмитрия Селюка
Урал Динамо Пименов Руслан Фомин Даниил
Комментарии (11)
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DOCTOR PENALTY
1597135405
Жесть! Просто жесть! Сезон безумства какой-то.
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dim29
1597135781
что значит даже на матч тв, так клейма ставить негде,проснулся чудо.
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Garrincha58
1597137685
а он прав на матче просто ужас, а не эксперты все кому не лень лезут туда и комментаторов развелось, как не когда много! по два три сразу балаболет кто о чём, но только не о данном матче
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JuicyG
1597139476
Судя по стате, однозначно Шиманьски должен быть лучшим
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Ганнибал Лектор
1597149951
А ведь если глобально, то работорговец прав
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GreyDM
1597152503
отстань от Пимена, где он ещё на пивко заработает?
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Hektor 84
1597157438
Так Пименов в отличии от тебя играл на профессиональном уровне. Жаба задушила что не его мартыхая выбрали или то что Фомин не его клиент?
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