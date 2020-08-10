Широков избил судью за красную карточку. Перед этим он обматерил арбитра

Стала известна причина агрессивного поведения бывшего капитана сборной России Романа Широкова во время матча любительских команд.

Экс-полузащитник напал на судью и избил его.

Арбитр снял побои и обратился в полицию.

Широкову может грозить уголовное наказание.

«Широков выходит один на один. Соперник играет то ли в мяч, то ли нет – спорный момент. Арбитр показывает – продолжаем игру. Роман орет матом все, что он любит.

Судья тянется за красной карточкой, Тихонов это видит и убирает арбитра в сторону, поскольку слышит угрозы от Широкова: «Покажешь красную, я тебя... (ударю)». Рефери показывает красную, Роман со всего размаху влетает в него – метит в челюсть, попадает в бровь куда-то. Судья падает, Широков еще бьет ему по животу.

Конец игры, конец всего. Я не знаю, это уголовка какая-то. Я такого не видел нигде – ни в ЛФЛ, ни во дворе», – рассказал участник матча Виктор Кравченко.