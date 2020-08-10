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  • Широков избил судью за красную карточку. Перед этим он обматерил арбитра

Широков избил судью за красную карточку. Перед этим он обматерил арбитра

10 августа 2020, 22:46
24

Стала известна причина агрессивного поведения бывшего капитана сборной России Романа Широкова во время матча любительских команд.

  • Экс-полузащитник напал на судью и избил его.
  • Арбитр снял побои и обратился в полицию.
  • Широкову может грозить уголовное наказание.

«Широков выходит один на один. Соперник играет то ли в мяч, то ли нет – спорный момент. Арбитр показывает – продолжаем игру. Роман орет матом все, что он любит.

Судья тянется за красной карточкой, Тихонов это видит и убирает арбитра в сторону, поскольку слышит угрозы от Широкова: «Покажешь красную, я тебя... (ударю)». Рефери показывает красную, Роман со всего размаху влетает в него – метит в челюсть, попадает в бровь куда-то. Судья падает, Широков еще бьет ему по животу.

Конец игры, конец всего. Я не знаю, это уголовка какая-то. Я такого не видел нигде – ни в ЛФЛ, ни во дворе», – рассказал участник матча Виктор Кравченко.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Широков Роман
Комментарии (24)
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kvm
1597089207
двушечку ромке!
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Dinamikk
1597089853
ладно по молодости, все не сдержаны. но уже в таком возрасте чудить, видно у пассажира с головой все таки проблемы
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Plyash
1597090219
Великовозрастный баран.
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JTherry
1597090778
похоже, Широков допинг принял... на грудь)) если бы это был Казарцев, получил бы - одобряб-с... но зачем человеку лицо портить?
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derrik2000
1597090854
Вот почему Олег Блохин (а его, как ИГРОКА кто-то здесь должен помнить), на вопрос корреспондента, а играет ли он в футбол после завершения карьеры и на какой позиции, ответил, что - да, играет, но чтобы не нервничать и не показывать своё техническое превосходство, как полевого игрока, стоит на воротах. Я так понимаю, стоя в воротах во время любительских матчей Олег и нервы себе берёг, и судей жалел: он был ещё тот ХРУКТ! ))))
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Nesterenko
1597092965
Быдло и моральный урод!
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Hektor 84
1597093086
Поведение достойное бомжа
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Hektor 84
1597093148
Очень надеюсь что не соскочит со статьи.
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hmelarj
1597102391
Вот почему то не удивлён. У ромы на лбу написано" .удак".
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raritet
1597126264
Да как посмел какой-то судейка показывать Роме Широкову карточки..
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