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    Широков избил судью за красную карточку. Перед этим он обматерил арбитра

    Стала известна причина агрессивного поведения бывшего капитана сборной России Романа Широкова во время матча любительских команд.

    • Экс-полузащитник напал на судью и избил его.
    • Арбитр снял побои и обратился в полицию.
    • Широкову может грозить уголовное наказание.

    «Широков выходит один на один. Соперник играет то ли в мяч, то ли нет – спорный момент. Арбитр показывает – продолжаем игру. Роман орет матом все, что он любит.

    Судья тянется за красной карточкой, Тихонов это видит и убирает арбитра в сторону, поскольку слышит угрозы от Широкова: «Покажешь красную, я тебя... (ударю)». Рефери показывает красную, Роман со всего размаху влетает в него – метит в челюсть, попадает в бровь куда-то. Судья падает, Широков еще бьет ему по животу.

    Конец игры, конец всего. Я не знаю, это уголовка какая-то. Я такого не видел нигде – ни в ЛФЛ, ни во дворе», – рассказал участник матча Виктор Кравченко.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.08.2020 22:46
    Комментарии23
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      Рейтинг: +3008

      TOMSON 23 минуты назад

      Блин... Новость прям очень неожиданная. Вот спрашивается Зачем?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +265

      Вальдемар IV 29 минут назад

      роман ака банан ака быдлойопт

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4904

      Hektor 84 41 минуту назад

      Очень надеюсь что не соскочит со статьи.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4904

      Hektor 84 42 минуты назад

      Поведение достойное бомжа

      3
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      Рейтинг: +2685

      Nesterenko 44 минуты назад

      Быдло и моральный урод!

      1
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      Рейтинг: +684

      Semargl18 1 час назад

      Нее Данте знаю ( арбитр) этот не заберет заяву))

      0
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      Рейтинг: +2785

      житель СПб 1 час назад

      А он, кажется, еще и чиновник в Московской области? Да.. Все закономерно.

      0
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      Рейтинг: +6143

      JTherry > житель СПб 59 минут назад

      отовсюду Рому поперли... с таким характером - кто же его терпеть будет?

      2
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      Рейтинг: +9500

      derrik2000 1 час назад

      Вот почему Олег Блохин (а его, как ИГРОКА кто-то здесь должен помнить), на вопрос корреспондента, а играет ли он в футбол после завершения карьеры и на какой позиции, ответил, что - да, играет, но чтобы не нервничать и не показывать своё техническое превосходство, как полевого игрока, стоит на воротах.
      Я так понимаю, стоя в воротах во время любительских матчей Олег и нервы себе берёг, и судей жалел: он был ещё тот ХРУКТ! ))))

      2
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      Рейтинг: +6143

      JTherry 1 час назад

      похоже, Широков допинг принял... на грудь)) если бы это был Казарцев, получил бы - одобряб-с... но зачем человеку лицо портить?

      2
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      Рейтинг: +3309

      playsh 1 час назад

      Великовозрастный баран.

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