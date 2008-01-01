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    Широкову может грозить уголовное наказание за нападение на арбитра

    В зависимости от серьезности побоев бывшему капитану сборной России Роману Широкову, напавшему на судью во время матча любительских команд, может грозить административное или уголовное наказание, об этом рассказал юрист Андрей Князев.

    «Прежде всего, наказание зависит от степени тяжести побоев. Один или два удара по лицу – это административное или уголовное наказание. Если же были средние или тяжкие телесные повреждения, наказание будет котироваться уголовным преступлением и лишением свободы.

    Нет никакой разницы, где это произошло: на футбольном, на хоккейном поле, на улице. Тюремное заключение зависит от того, какие телесные повреждения были причинены. Если человек через месяц умрeт, возможно реальное лишение свободы.

    Обычно, если драки происходят на футбольных полях, то следует административное наказание и штраф в размере до 5-10 тысяч. Речь будет идти об уголовном наказании, если человек потерял трудоспособность на какое-то время или стал инвалидом», – сообщил юрист.

    • Широков завершил карьеру в 2016 году.
    • Большую ее часть он провел в «Зените» (2008-2014).
    • С 2008 по 2016 год выступал за сборную России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:52
    Комментарии12
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      Рейтинг: +6444

      alarm 1 минуту назад

      а как косорылые визжали в поддержку своего мохнатого гулиева!

      0
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      Рейтинг: +3490

      Томик 49 минут назад

      Из хулиганских побуждений, группой лиц, по предварительному сговору?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4593

      САДЫЧОК 53 минуты назад

      Удивительно , но этот судья мог быть чьим то сыном -а папаша например мастер спорта по боксу или просто друзья на трибуне! Широков - высокомерный отморозок !

      0
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      Рейтинг: +4593

      САДЫЧОК 58 минут назад

      Интересно , а где был этот юрист Андрей Князев , когда Пака бил Кокорин и рядом Мамаев ?!

      1
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      Рейтинг: +3295

      playsh 1 час назад

      Хорошо бы Ромке было бы присесть на пару лет,а то достал уже своими заумными высказываниями.

      0
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      Рейтинг: +847

      vmonomah17 1 час назад

      Надо его как кокошу с его гейдругом по всем кругам нашей тюремной системы провести, чтобы не повадно было.

      2
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      Рейтинг: +646

      Олег1204 1 час назад

      Надеюсь это г..но посадят

      2
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      Рейтинг: +1785

      Semenycch 1 час назад

      Он на ТВ пожалуй самый умный эксперт. В прочем о чем это я? Опыт Кокорина и Мамаева Романа ничему не научил? Широкову тоже не терпится зону топтать? Если сядет я радоваться не буду, но Закон в нашей стране должен наконец стать Законом для всех и каждого без исключений. Совершил преступление - сиди!

      2
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      Рейтинг: +578

      GreyDM 1 час назад

      Это гос.программа такая: "Популизация и развитие футбола среди заключённых". Сначала Кокоша с Мамаем, теперь этот гопник...

      3
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      Рейтинг: +1785

      Semenycch > GreyDM 1 час назад

      Популяризация и развитие футбола среди заключённых? Это браво! :)))

      2
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      Рейтинг: +578

      GreyDM > Semenycch 1 час назад

      неправильно написал,каюсь) торопился...

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      Рейтинг: +5600

      Борат 1 час назад

      Даст ему денег и всё замнут !
      Гыгы

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