Широкову может грозить уголовное наказание за нападение на арбитра

В зависимости от серьезности побоев бывшему капитану сборной России Роману Широкову, напавшему на судью во время матча любительских команд, может грозить административное или уголовное наказание, об этом рассказал юрист Андрей Князев.

«Прежде всего, наказание зависит от степени тяжести побоев. Один или два удара по лицу – это административное или уголовное наказание. Если же были средние или тяжкие телесные повреждения, наказание будет котироваться уголовным преступлением и лишением свободы.

Нет никакой разницы, где это произошло: на футбольном, на хоккейном поле, на улице. Тюремное заключение зависит от того, какие телесные повреждения были причинены. Если человек через месяц умрeт, возможно реальное лишение свободы.

Обычно, если драки происходят на футбольных полях, то следует административное наказание и штраф в размере до 5-10 тысяч. Речь будет идти об уголовном наказании, если человек потерял трудоспособность на какое-то время или стал инвалидом», – сообщил юрист.