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  • Широкову может грозить уголовное наказание за нападение на арбитра

Широкову может грозить уголовное наказание за нападение на арбитра

10 августа 2020, 20:52
11

В зависимости от серьезности побоев бывшему капитану сборной России Роману Широкову, напавшему на судью во время матча любительских команд, может грозить административное или уголовное наказание, об этом рассказал юрист Андрей Князев.

«Прежде всего, наказание зависит от степени тяжести побоев. Один или два удара по лицу – это административное или уголовное наказание. Если же были средние или тяжкие телесные повреждения, наказание будет котироваться уголовным преступлением и лишением свободы.

Нет никакой разницы, где это произошло: на футбольном, на хоккейном поле, на улице. Тюремное заключение зависит от того, какие телесные повреждения были причинены. Если человек через месяц умрeт, возможно реальное лишение свободы.

Обычно, если драки происходят на футбольных полях, то следует административное наказание и штраф в размере до 5-10 тысяч. Речь будет идти об уголовном наказании, если человек потерял трудоспособность на какое-то время или стал инвалидом», – сообщил юрист.

  • Широков завершил карьеру в 2016 году.
  • Большую ее часть он провел в «Зените» (2008-2014).
  • С 2008 по 2016 год выступал за сборную России.

Источник: «Чемпионат»
Россия Широков Роман
Комментарии (11)
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GreyDM
1597082759
Это гос.программа такая: "Популизация и развитие футбола среди заключённых". Сначала Кокоша с Мамаем, теперь этот гопник...
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Олег1204
1597083673
Надеюсь это г..но посадят
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vmonomah17
1597084083
Надо его как кокошу с его гейдругом по всем кругам нашей тюремной системы провести, чтобы не повадно было.
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Plyash
1597084666
Хорошо бы Ромке было бы присесть на пару лет,а то достал уже своими заумными высказываниями.
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САДЫЧОК
1597085344
Интересно , а где был этот юрист Андрей Князев , когда Пака бил Кокорин и рядом Мамаев ?!
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САДЫЧОК
1597085675
Удивительно , но этот судья мог быть чьим то сыном -а папаша например мастер спорта по боксу или просто друзья на трибуне! Широков - высокомерный отморозок !
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Томик
1597085934
Из хулиганских побуждений, группой лиц, по предварительному сговору?
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Psih86
1597101032
Уважаемый судья, прочитав что грозит этому гопнику, надо действовать самому. То есть нанять людей, а лучше самому с друзьями поймать его и обосать ему весь рот и в инстаграм видос, потому что это чучело лучшего не заслуживает...
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Лфшт
1597149678
Эх. Я скорблю по человечеству. Мужик бьет другого мужика, вместо того чтобы дать сдачи он терпит и снимает побои. Сыкота и тёлка. Мужик - вид вымирающий.
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Алекс636363
1597153590
кто-то решил, что ему все позволено? один стулом госдумовца бьет и избивает водителя вместе с гоп-компанией, другой с судьей дерется. не пора ли посидеть в небольшой комнатке с маленьким зарешеченным оконцем несколько месяцев?
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