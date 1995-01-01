Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    2 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    3 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба

    Гендиректор «Сочи» – о матче со «Спартаком»: «Надо выигрывать на поле, а не говорить о судействе»

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко дал комментарии после матча первого тура РПЛ против «Спартака».

    «Сейчас слишком много начинают говорить о судействе, VAR. На самом деле ребятам надо выигрывать на поле, реализовывать моменты.

    Что касается матча, то я доволен, что команда даже пока в таком составе после болезни неплохо себя проявила, до конца боролась, отдала полностью все силы. Было видно, что мы не сложили оружие, самое главное в команде – это единство коллектива.

    Поблагодарил бы я и «Спартак», хороший старт с таким соперником. Были моменты и у «Спартака», и у нас. Игра была насыщена моментами, была зрелищной, мы автобусом не стояли», – сказал Рубашко.

    • Матч завершился ничьей 2:2.
    • «Сочи» оба свои гола забил с пенальти.
    • После игры арбитра Василия Казарцева отстранили от судейства.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:23
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: -81

      Волька 1 минуту назад

      Ты не рубашко,а чушко

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1323

      acor94 5 минут назад

      Уж старался поддерживать Сочи, так как это бывшее Питерское Динамо, но после таких матчей и заявлений хочется послать их на ***.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1323

      acor94 7 минут назад

      Они на поле и выйграли, если бы не судья. 2 пенальти просто так

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +885

      Nevsky_RU 10 минут назад

      Всё по делу, результат по игре.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -101

      alarm_иг 15 минут назад

      Этих политических бастардов № 2 (кто № 1 все догадались) имеющих отношение к газпрёму, видимо будут тащить в зону еврокубков. Гыгы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5455

      Борат 21 минуту назад

      Дело молотит ! На поле было полное доминирование команды Сочи ! Возили рылов об газон всю игру и только отскок спас хряков от заслуженного поражения ! Так что рылы должны радоваться ничьей и готовиться к следующим свино*бам !!! Гыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2535

      afw13 27 минут назад

      вот именно, надо выигрывать на поле, а не за его пределами, г-н рубашко. с помощью судей победить и дурак сможет, ты попробуй с игры забить, это только с юношеской командой Ростова вы герои, наколотили голов мальчишкам и сразу стали "великим клубом", как тут недавно сказал Маммана)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5455

      Борат > afw13 10 минут назад

      Мага, приора ждёт, овечка ждёт, а футбол это не твоё !
      Гыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +397

      alll-333 28 минут назад

      раскудахтался

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78384
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru