Гендиректор «Сочи» – о матче со «Спартаком»: «Надо выигрывать на поле, а не говорить о судействе»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко дал комментарии после матча первого тура РПЛ против «Спартака».

«Сейчас слишком много начинают говорить о судействе, VAR. На самом деле ребятам надо выигрывать на поле, реализовывать моменты.

Что касается матча, то я доволен, что команда даже пока в таком составе после болезни неплохо себя проявила, до конца боролась, отдала полностью все силы. Было видно, что мы не сложили оружие, самое главное в команде – это единство коллектива.

Поблагодарил бы я и «Спартак», хороший старт с таким соперником. Были моменты и у «Спартака», и у нас. Игра была насыщена моментами, была зрелищной, мы автобусом не стояли», – сказал Рубашко.