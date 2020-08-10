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  • Гендиректор «Сочи» – о матче со «Спартаком»: «Надо выигрывать на поле, а не говорить о судействе»

Гендиректор «Сочи» – о матче со «Спартаком»: «Надо выигрывать на поле, а не говорить о судействе»

10 августа 2020, 07:23
38

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко дал комментарии после матча первого тура РПЛ против «Спартака».

«Сейчас слишком много начинают говорить о судействе, VAR. На самом деле ребятам надо выигрывать на поле, реализовывать моменты.

Что касается матча, то я доволен, что команда даже пока в таком составе после болезни неплохо себя проявила, до конца боролась, отдала полностью все силы. Было видно, что мы не сложили оружие, самое главное в команде – это единство коллектива.

Поблагодарил бы я и «Спартак», хороший старт с таким соперником. Были моменты и у «Спартака», и у нас. Игра была насыщена моментами, была зрелищной, мы автобусом не стояли», – сказал Рубашко.

  • Матч завершился ничьей 2:2.
  • «Сочи» оба свои гола забил с пенальти.
  • После игры арбитра Василия Казарцева отстранили от судейства.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи
Комментарии (38)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Мага 13
1597035780
вот именно, надо выигрывать на поле, а не за его пределами, г-н рубашко. с помощью судей победить и дурак сможет, ты попробуй с игры забить, это только с юношеской командой Ростова вы герои, наколотили голов мальчишкам и сразу стали "великим клубом", как тут недавно сказал Маммана)
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acor94
1597036980
Они на поле и выйграли, если бы не судья. 2 пенальти просто так
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acor94
1597037065
Уж старался поддерживать Сочи, так как это бывшее Питерское Динамо, но после таких матчей и заявлений хочется послать их на ***.
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derrik2000
1597038020
Ну, с Рубашко всё понятно: генеральный директор ФК "Сочи" по-другому просто сказать не мог.. А игроки Спартака-то какого ***, спрашивается, стали к своим воротам жаться в матче с этим "колхозом", коим предстал в первом туре ФК "Сочи"??? Где??? На своём стадионе матч "сушить"??? Это Тедеско ТАКИЕ дал указания? И после такого трусливого поведения игроков на поле верить словам Тедеско, что, дескать, мы в этом сезоне всем покажем???
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ivany4
1597038239
Кто бы говорил что выигрывать надо на поле. А ну да, сегодня не 16 летние пацаны, которым 10 можно ввалить. Поэтому и подстраховались судейками. А с игры сегодня забить слабо было??? Игрочишки.
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paracetamol
1597039871
Сочи лучше играл. Пенальти заслуженные!
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Добрый Бобер
1597040587
Даже просто промолчать достоинства не хватило.
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Andrering87
1597040779
Сказала бомжовская подстилка, которая решила вопрос с помощью кабинета....
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SPACE TRUCKIN
1597041288
если бы Спартак забил 5 - казарцев бы нашел способ сравнять счёт...
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_Marqella_
1597047711
Как же надоело нытьё рыл...
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