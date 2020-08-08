Варан: «Я несу ответственность за поражение от «Манчестер Сити»

Защитник «Реала» Рафаэль Варан дал комментарии после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
- Мадридцы проиграли со счетом 1:2.
- Французский центрбек совершил две результативные ошибки.
- По сумму двух встреч испанская команда уступила 2:4 и вылетела из главного еврокубка.
«Это мое поражение. Я должен принять произошедшее. Я несу ответственность за это поражение. Мы хорошо подготовились, но ошибки стоили слишком дорого. Мне жаль партнеров по команде. Я благодарен им за поддержку. Такое со мной происходит нечасто», – сказал Варан.
Источник: Marca