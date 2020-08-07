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    Варан: «Я несу ответственность за поражение от «Манчестер Сити»

    Защитник «Реала» Рафаэль Варан дал комментарии после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

    • Мадридцы проиграли со счетом 1:2.
    • Французский центрбек совершил две результативные ошибки.
    • По сумму двух встреч испанская команда уступила 2:4 и вылетела из главного еврокубка.

    «Это мое поражение. Я должен принять произошедшее. Я несу ответственность за это поражение. Мы хорошо подготовились, но ошибки стоили слишком дорого. Мне жаль партнеров по команде. Я благодарен им за поддержку. Такое со мной происходит нечасто», – сказал Варан.

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    Источник: Marca

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