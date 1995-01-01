Арбитр Федотов: «Лучший судья РПЛ – Безбородов»

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Бывший судья РПЛ Игорь Федотов определил тройку лучших рефери лиги на текущий момент. В ней два москвича и один петербуржец.
«Лучший судья РПЛ – Владислав Безбородов. Второй – Алексей Еськов. Третий – Сергей Карасев. Тройка, которая при хороших работах достойна хороших назначений, продвижения по Европе», – считает эксперт.
- Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.
- Безбородов обслуживает матчи РПЛ с 2007 года.
- Новый сезон стартует завтра, 8 августа.