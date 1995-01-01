Арбитр Федотов: «Лучший судья РПЛ – Безбородов»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов определил тройку лучших рефери лиги на текущий момент. В ней два москвича и один петербуржец.

«Лучший судья РПЛ – Владислав Безбородов. Второй – Алексей Еськов. Третий – Сергей Карасев. Тройка, которая при хороших работах достойна хороших назначений, продвижения по Европе», – считает эксперт.