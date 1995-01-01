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    Арбитр Федотов: «Лучший судья РПЛ – Безбородов»

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов определил тройку лучших рефери лиги на текущий момент. В ней два москвича и один петербуржец.

    «Лучший судья РПЛ – Владислав Безбородов. Второй – Алексей Еськов. Третий – Сергей Карасев. Тройка, которая при хороших работах достойна хороших назначений, продвижения по Европе», – считает эксперт.

    • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.
    • Безбородов обслуживает матчи РПЛ с 2007 года.
    • Новый сезон стартует завтра, 8 августа.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Судейство с Игорем Федотовым»

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    Сегодня, 22:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: -256

      alarm_иг 6 минут назад

      У газпрома явно другое мнение. Ждем когда предводитель петушиного питорского клана Борат прокукарекает своим развратным рОтом..... Гыгы

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