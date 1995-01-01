Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    2 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    3 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?

    TRT Spor: «Фенербахче» сделал официальное предложение по Смолову

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов может продолжить карьеру в Турции.

    По информации TRT Spor, в подписании 30-летнего россиянина заинтересован «Фенербахче».

    Стамбульский клуб уже сделал официальное предложение по трансферу форварда, но его условия источник не уточняет.

    • Рыночная стоимость Смолова – 6 миллионов евро.
    • Вторую половину минувшего сезона игрок провел в аренде в «Сельте», сыграл 14 матчей и забил два гола.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: TRT Spor

    TRT 3 - турецкая телевизионная станция, которая в основном занимается трансляциями спортивных событий. В эфире уже более 30 лет. Аудитория в твиттере - 1,4 миллиона подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:37
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78331
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru