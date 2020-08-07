TRT Spor: «Фенербахче» сделал официальное предложение по Смолову

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов может продолжить карьеру в Турции.
По информации TRT Spor, в подписании 30-летнего россиянина заинтересован «Фенербахче».
Стамбульский клуб уже сделал официальное предложение по трансферу форварда, но его условия источник не уточняет.
- Рыночная стоимость Смолова – 6 миллионов евро.
- Вторую половину минувшего сезона игрок провел в аренде в «Сельте», сыграл 14 матчей и забил два гола.
Источник: TRT Spor
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