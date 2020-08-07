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  • TRT Spor: «Фенербахче» сделал официальное предложение по Смолову

TRT Spor: «Фенербахче» сделал официальное предложение по Смолову

7 августа 2020, 00:37
7

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов может продолжить карьеру в Турции.

По информации TRT Spor, в подписании 30-летнего россиянина заинтересован «Фенербахче».

Стамбульский клуб уже сделал официальное предложение по трансферу форварда, но его условия источник не уточняет.

  • Рыночная стоимость Смолова – 6 миллионов евро.
  • Вторую половину минувшего сезона игрок провел в аренде в «Сельте», сыграл 14 матчей и забил два гола.

Источник: TRT Spor

TRT 3 - турецкая телевизионная станция, которая в основном занимается трансляциями спортивных событий. В эфире уже более 30 лет. Аудитория в твиттере - 1,4 миллиона подписчиков.

Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Фенербахче Локомотив Смолов Федор
Комментарии (7)
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isakkobelini
1596776393
Надо уезжать Федя, хоть на закате карьеры футбол поиграешь....
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Просто-333
1596776823
о, практически эвропа
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vladimir-7
1596780349
На ТАЙНОЕ предложение Локомотива о продаже Смолова, Фенербахче сделал ОФИЦИАЛЬНОЕ предложение о трансфере Смолова.
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zigbert
1596809730
А знает ли он турецкий язык?
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житель СПб
1597300321
Предложение не без интересное. Но я бы на месте Локомотива не продавал (не сдавал в аренду). У них со Спартаком сейчас самое сильное нападение в Лиге. Тем более, если еще и Миранчука продадут. Они же хотят стать Чемпионами?
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paracetamol
1597308044
Этот сбежит. Он уже изрядно побегал.
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