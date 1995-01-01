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    Роналду, Месси, Де Брюйне и Левандовски – в символической сборной сезона по версии WhoScored

    Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной сезона, состоящей из футболистов, выступающих в топ-4 лигах Европы.

    Вратарь: Йессе Йоронен («Брешиа»);

    Защитники: Рикарду Перейра («Лестер»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Джеймс Тарковски («Бернли»), Альфонсо Дэвис («Бавария»);

    Полузащитники: Лионель Месси («Барселона»), Джейдон Санчо («Боруссия»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Криштиану Роналду («Ювентус»);

    Нападающие: Роберт Левандовски («Бавария»), Тимо Вернер («РБ Лейпциг»).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: WhoScored

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    Сегодня, 20:23
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1523

      FENIX-SL 34 минуты назад

      очень даже интересно и по делу
      но откуда у месси эта оценка..не понятно

      1
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      Рейтинг: +21

      JuicyG 34 минуты назад

      Йоронен сам при.уел наверное)))

      0
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      Рейтинг: +1083

      LOKOfanatik19 1 час назад

      КриРо в сборную Серии А не взяли, но в команде года есть ))) Классно )

      2
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