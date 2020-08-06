Роналду, Месси, Де Брюйне и Левандовски – в символической сборной сезона по версии WhoScored

Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной сезона, состоящей из футболистов, выступающих в топ-4 лигах Европы.
Вратарь: Йессе Йоронен («Брешиа»);
Защитники: Рикарду Перейра («Лестер»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Джеймс Тарковски («Бернли»), Альфонсо Дэвис («Бавария»);
Полузащитники: Лионель Месси («Барселона»), Джейдон Санчо («Боруссия»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Криштиану Роналду («Ювентус»);
Нападающие: Роберт Левандовски («Бавария»), Тимо Вернер («РБ Лейпциг»).
Источник: WhoScored