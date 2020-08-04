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  • Адвокат Барик: «Мамаев может потребовать у государства компенсацию зарплаты, которую он потерял из-за 11 месяцев в тюрьме»

Адвокат Барик: «Мамаев может потребовать у государства компенсацию зарплаты, которую он потерял из-за 11 месяцев в тюрьме»

4 августа 2020, 20:15
8

Вячеслав Барик, адвокат брата нападающего «Спартака» Александра Кокорина Кирилла, в интервью ютуб-каналу «Футбольный Биги» рассказал о праве Павла Мамаева в связи с изменением его приговора по делу 2018 года. Игрок может требовать компенсацию.

– Я правильно понимаю, что футболисты могут прийти и потребовать у государства компенсацию той заработной платы, которую они потеряли в связи с годом в тюрьме? У Кокорина зарплата 3 миллиона евро в год.

– По закону это может сделать Мамаев. Есть основания для оспаривания. Предполагаю, что его защита будет продолжать.

  • С 2018 по 2019 год игрок был в тюрьме.
  • Он участвовал в избиении двух человек в октябре 2018 года в Москве.
  • Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Мамаев Павел
Комментарии (8)
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Maga Ingush
1596562811
Закон? Неее не, не слышали..)) в России такое не прокатит)
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JTherry
1596563517
потребовать можно - но с получением обязательно возникнут проблемы... "денег нет, но вы держитесь...")
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фанат джигурды
1596565812
У моего товарища таксу звали Барик.
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vladimir-7
1596567385
Мамаеву получить компенсацию не с государства, а напрямую с судьи. Было бы это справедливо и научит судить людей по справедливости, а не по заказу.
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paracetamol
1596609005
Надо ему с бригады армянских следаков 3 ляма вытрясти!
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portero
1596609460
надо еще раз дело пересмотреть... или бабки с людишек принимавших такое решение взыскивать... но это всё утопия....
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zigbert
1596649693
Компенсацию конечно потребовать может по закону. Только вот получит ли?
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