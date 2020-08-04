Адвокат Барик: «Мамаев может потребовать у государства компенсацию зарплаты, которую он потерял из-за 11 месяцев в тюрьме»

Вячеслав Барик, адвокат брата нападающего «Спартака» Александра Кокорина Кирилла, в интервью ютуб-каналу «Футбольный Биги» рассказал о праве Павла Мамаева в связи с изменением его приговора по делу 2018 года. Игрок может требовать компенсацию.

– Я правильно понимаю, что футболисты могут прийти и потребовать у государства компенсацию той заработной платы, которую они потеряли в связи с годом в тюрьме? У Кокорина зарплата 3 миллиона евро в год.

– По закону это может сделать Мамаев. Есть основания для оспаривания. Предполагаю, что его защита будет продолжать.