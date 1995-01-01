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    Адвокат Барик: «Мамаев может потребовать у государства компенсацию зарплаты, которую он потерял из-за 11 месяцев в тюрьме»

    Вячеслав Барик, адвокат брата нападающего «Спартака» Александра Кокорина Кирилла, в интервью ютуб-каналу «Футбольный Биги» рассказал о праве Павла Мамаева в связи с изменением его приговора по делу 2018 года. Игрок может требовать компенсацию.

    – Я правильно понимаю, что футболисты могут прийти и потребовать у государства компенсацию той заработной платы, которую они потеряли в связи с годом в тюрьме? У Кокорина зарплата 3 миллиона евро в год.

    – По закону это может сделать Мамаев. Есть основания для оспаривания. Предполагаю, что его защита будет продолжать.

    • С 2018 по 2019 год игрок был в тюрьме.
    • Он участвовал в избиении двух человек в октябре 2018 года в Москве.
    • Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6017

      JTherry 19 минут назад

      потребовать можно - но с получением обязательно возникнут проблемы... "денег нет, но вы держитесь...")

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      Рейтинг: +85

      Maga Ingush 30 минут назад

      Закон? Неее не, не слышали..)) в России такое не прокатит)

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    • ...
      Рейтинг: +1884

      Genz 36 минут назад

      Государство не заплатит миллионы долларов Мамаеву. Но он вправе требовать и получить отказ. Многие требуют по закону от государства и получают куй

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