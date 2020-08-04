Егоров: «Корниленко – новый спортивный директор «Крыльев Советов», отец рэпера Pharaoh Голубин покинул клуб»

В клубе ФНЛ «Крылья Советов» случились кадровые перестановки. Новым спортивным директором стал бывший форвард команды Сергей Корниленко.

«В Самаре прошло совещание по развитию футбола в области/будущему клуба «Крылья Советов». Совещание важное, собрались после вылета команды из РПЛ, неудачной попытки сохранить прописку с помощью расширения лиги.

Вот что мне передают с места событий.

Сергей Корниленко – новый спортивный директор. Геннадий Голубин и Виталий Шашков больше не работают в клубе.

Тренер «Крыльев» Игорь Осинькин озвучил цель выйти в РПЛ за сезон», – сообщил инсайдер Сергей Егоров.

Самарцы по итогам прошлого сезона покинули РПЛ.

В первом туре ФНЛ «Крылья Советов» сыграли вничью с «Балтикой» (0:0).

В прошлом сезоне бюджет самарцев был 2 миллиарда рублей.