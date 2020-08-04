Егоров: «Корниленко – новый спортивный директор «Крыльев Советов», отец рэпера Pharaoh Голубин покинул клуб»

Теперь еще гендира нормального назначить надо, Корниленко, конечно, будет работать в интересах клуба.
В клубе ФНЛ «Крылья Советов» случились кадровые перестановки. Новым спортивным директором стал бывший форвард команды Сергей Корниленко.
«В Самаре прошло совещание по развитию футбола в области/будущему клуба «Крылья Советов». Совещание важное, собрались после вылета команды из РПЛ, неудачной попытки сохранить прописку с помощью расширения лиги.
Вот что мне передают с места событий.
Сергей Корниленко – новый спортивный директор. Геннадий Голубин и Виталий Шашков больше не работают в клубе.
Тренер «Крыльев» Игорь Осинькин озвучил цель выйти в РПЛ за сезон», – сообщил инсайдер Сергей Егоров.
- Самарцы по итогам прошлого сезона покинули РПЛ.
- В первом туре ФНЛ «Крылья Советов» сыграли вничью с «Балтикой» (0:0).
- В прошлом сезоне бюджет самарцев был 2 миллиарда рублей.
На стадионе «Самара Арена» началось совещание, посвящeнное развитию футбола в Самарском регионе. Совещание проводит Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. pic.twitter.com/zIoCaB7zm6— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) August 4, 2020