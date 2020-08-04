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    Егоров: «Корниленко – новый спортивный директор «Крыльев Советов», отец рэпера Pharaoh Голубин покинул клуб»

    В клубе ФНЛ «Крылья Советов» случились кадровые перестановки. Новым спортивным директором стал бывший форвард команды Сергей Корниленко.

    «В Самаре прошло совещание по развитию футбола в области/будущему клуба «Крылья Советов». Совещание важное, собрались после вылета команды из РПЛ, неудачной попытки сохранить прописку с помощью расширения лиги.

    Вот что мне передают с места событий.

    Сергей Корниленко – новый спортивный директор. Геннадий Голубин и Виталий Шашков больше не работают в клубе.

    Тренер «Крыльев» Игорь Осинькин озвучил цель выйти в РПЛ за сезон», – сообщил инсайдер Сергей Егоров.

    • Самарцы по итогам прошлого сезона покинули РПЛ.
    • В первом туре ФНЛ «Крылья Советов» сыграли вничью с «Балтикой» (0:0).
    • В прошлом сезоне бюджет самарцев был 2 миллиарда рублей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 19:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +531

      АКМ-74У 1 час назад

      Теперь еще гендира нормального назначить надо, Корниленко, конечно, будет работать в интересах клуба.

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