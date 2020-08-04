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  • Медведев – о желании Малкома уйти из «Зенита»: «Это бред. Он всем доволен»

Медведев – о желании Малкома уйти из «Зенита»: «Это бред. Он всем доволен»

4 августа 2020, 13:45
23

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о том, что форвард Малком хочет покинуть «Зенит» ради переезда в топ-чемпионат Европы.

«Это бред, ерунда. Никаких обращений со стороны Малкома не было и, я уверен, не будет. Он всем доволен, так же, как и другие члены команды. Сейчас он готовится к новому сезону и к матчу за Суперкубок России», – сказал Медведев.

Издание Estadio Deportivo писало, что бразилец желает уехать из России. Среди претендентов на форварда называлась «Севилья».

  • Малком был куплен у «Барселоны» летом 2019 года.
  • В прошедшем сезоне игрок провел в РПЛ 12 матчей, отметившись четырьмя голами.
  • «Зенит» стал чемпионом России, выиграв также Кубок страны.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Малком Медведев Александр
Комментарии (23)
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vmonomah17
1596538809
Он был доволен до инцидента в раздевалке. После такого из фк газпром все натуралы разбегутся))
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PAREVG.
1596538943
Ему добавили нолик к ЗП, и он сразу стал всем доволен...
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Николай71
1596539346
Возможно это дело агента)) Но- представьте Сину без азмуна, Малькома и Барриос)) Это будет капец!!!
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Spartak Piter
1596540433
Малком посмотрел, что попал не в сбг, а в СБГТ)) Иранцы с дзюбами чпокаются в раздевалке. Главный тренер титулы берет навесами и с поддержкой государства. Подумал и решил валить из пердежа газпрома. Позор СБГТ
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rash1959
1596546005
Он будет ВСЕМ доволен, когда вылезет из-под зюбы.
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paracetamol
1596552354
Свини слухи распускают. Свой клуп укокошили, теперь на успешные нападают!
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Соарес
1596554932
Все члены довольны
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