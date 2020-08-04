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    Медведев – о желании Малкома уйти из «Зенита»: «Это бред. Он всем доволен»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о том, что форвард Малком хочет покинуть «Зенит» ради переезда в топ-чемпионат Европы.

    «Это бред, ерунда. Никаких обращений со стороны Малкома не было и, я уверен, не будет. Он всем доволен, так же, как и другие члены команды. Сейчас он готовится к новому сезону и к матчу за Суперкубок России», – сказал Медведев.

    Издание Estadio Deportivo писало, что бразилец желает уехать из России. Среди претендентов на форварда называлась «Севилья».

    • Малком был куплен у «Барселоны» летом 2019 года.
    • В прошедшем сезоне игрок провел в РПЛ 12 матчей, отметившись четырьмя голами.
    • «Зенит» стал чемпионом России, выиграв также Кубок страны.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 13:45
    Комментарии10
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      Рейтинг: +727

      Spartak Piter 23 минуты назад

      Малком посмотрел, что попал не в сбг, а в СБГТ)) Иранцы с дзюбами чпокаются в раздевалке. Главный тренер титулы берет навесами и с поддержкой государства. Подумал и решил валить из пердежа газпрома.
      Позор СБГТ

      2
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      Рейтинг: +312

      Николай71 > Spartak Piter 11 минут назад

      Да уж)) если до конца сезона уйдут Мальком, Барриос и Азмун ((( вот это будет хороший итог!!! Для синита!!!

      0
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      Рейтинг: +312

      Николай71 42 минуты назад

      Возможно это дело агента))
      Но- представьте Сину без азмуна, Малькома и Барриос))
      Это будет капец!!!

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      Рейтинг: +1063

      PAREVG. > Николай71 28 минут назад

      Представьте Зенит без газпрома.
      Или посмотрите историю, в до газпромовские времена...

      1
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      Рейтинг: +1063

      PAREVG. 48 минут назад

      Ему добавили нолик к ЗП, и он сразу стал всем доволен...

      1
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      Рейтинг: +808

      vmonomah17 50 минут назад

      Он был доволен до инцидента в раздевалке. После такого из фк газпром все натуралы разбегутся))

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      Рейтинг: +312

      Николай71 > vmonomah17 44 минуты назад

      Правильно!

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      Рейтинг: +4609

      Hektor 84 > vmonomah17 30 минут назад

      После финала шлюба его в раздевалке отшлепал)))) явно бразильцу не понравилось и сразу засобирался.

      0
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      Рейтинг: +5519

      alarm 58 минут назад

      стыдно за спартак!

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      Рейтинг: +1525

      Semenycch 1 час назад

      Продолжаются вбросы СМИ в отношении Зенита.

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