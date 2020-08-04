Медведев – о желании Малкома уйти из «Зенита»: «Это бред. Он всем доволен»

Малком посмотрел, что попал не в сбг, а в СБГТ)) Иранцы с дзюбами чпокаются в раздевалке. Главный тренер титулы берет навесами и с поддержкой государства. Подумал и решил валить из пердежа газпрома.
Позор СБГТ
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о том, что форвард Малком хочет покинуть «Зенит» ради переезда в топ-чемпионат Европы.
«Это бред, ерунда. Никаких обращений со стороны Малкома не было и, я уверен, не будет. Он всем доволен, так же, как и другие члены команды. Сейчас он готовится к новому сезону и к матчу за Суперкубок России», – сказал Медведев.
Издание Estadio Deportivo писало, что бразилец желает уехать из России. Среди претендентов на форварда называлась «Севилья».
- Малком был куплен у «Барселоны» летом 2019 года.
- В прошедшем сезоне игрок провел в РПЛ 12 матчей, отметившись четырьмя голами.
- «Зенит» стал чемпионом России, выиграв также Кубок страны.