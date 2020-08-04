Медведев – о желании Малкома уйти из «Зенита»: «Это бред. Он всем доволен»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о том, что форвард Малком хочет покинуть «Зенит» ради переезда в топ-чемпионат Европы.

«Это бред, ерунда. Никаких обращений со стороны Малкома не было и, я уверен, не будет. Он всем доволен, так же, как и другие члены команды. Сейчас он готовится к новому сезону и к матчу за Суперкубок России», – сказал Медведев.

Издание Estadio Deportivo писало, что бразилец желает уехать из России. Среди претендентов на форварда называлась «Севилья».