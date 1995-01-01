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    Урунов завтра пройдет медосмотр для «Спартака». Он будет зарабатывать 600 тысяч в год

    «Спартак» продолжает работу на рынке. На следующей неделе клуб должен оформить трансфер полузащитника «Уфы» Остона Урунова.

    «Что дальше? Кроме Александра Кокорина, как мы знаем, в «Спартак» переходит и Остон Урунов. Уже завтра, 3 августа, он проходит медосмотр для «Спартака». Но не сомневаюсь: этим дело не ограничится. «Спартак» будет покупать.

    Но не менее важный для Шамиля Газизова вопрос помимо новичков — продажи. После таких трат ему точно нужно будет расстаться с некоторым футболистами, и хочется посмотреть, как Шамиль справится с этим. А продавать всегда сложнее, чем покупать», – написал комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

    Инсайдер Сергей Егоров сообщил, что Урунов будет получать в «Спартаке» 600 тысяч евро в год.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 15:49
    Комментарии3
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      Рейтинг: +23390

      oyabun 4 минуты назад

      Вот этот трансфер совсем зря. Только деньги впустую потратят, а потом скажут что они уже закончились и наше ТО закрыто.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9148

      derrik2000 19 минут назад

      Судя по той нарезке, которая есть в общем доступе, не нужен в Спартаке совершенно.
      От слова СОВСЕМ.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1860

      Genz 28 минут назад

      Молодцы.
      С Кокориным урунов будет прогрессировать. И Соболев тоже

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