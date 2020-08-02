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  • Урунов завтра пройдет медосмотр для «Спартака». Он будет зарабатывать 600 тысяч в год

Урунов завтра пройдет медосмотр для «Спартака». Он будет зарабатывать 600 тысяч в год

2 августа 2020, 15:49
8

«Спартак» продолжает работу на рынке. На следующей неделе клуб должен оформить трансфер полузащитника «Уфы» Остона Урунова.

«Что дальше? Кроме Александра Кокорина, как мы знаем, в «Спартак» переходит и Остон Урунов. Уже завтра, 3 августа, он проходит медосмотр для «Спартака». Но не сомневаюсь: этим дело не ограничится. «Спартак» будет покупать.

Но не менее важный для Шамиля Газизова вопрос помимо новичков — продажи. После таких трат ему точно нужно будет расстаться с некоторым футболистами, и хочется посмотреть, как Шамиль справится с этим. А продавать всегда сложнее, чем покупать», – написал комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

Инсайдер Сергей Егоров сообщил, что Урунов будет получать в «Спартаке» 600 тысяч евро в год.

Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Урунов Остон
Комментарии (8)
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derrik2000
1596373217
Судя по той нарезке, которая есть в общем доступе, не нужен в Спартаке совершенно. От слова СОВСЕМ.
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oyabun
1596374079
Вот этот трансфер совсем зря. Только деньги впустую потратят, а потом скажут что они уже закончились и наше ТО закрыто.
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ivany4
1596376932
Да пусть сначала медосмотр пройдет. А уж потом будем говорить сколько будет получать и где. В основе или молодежке.
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алдан2014
1596378199
Терзают сомнения в отношении этого трансфера
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DOCTOR PENALTY
1596378433
Надеюсь, цена и качество имеют под собой хоть какую-то перспективу.
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JTherry
1596380512
чтобы было равновесие в финансах в футболе? никогда такого не было... но продавать придется, и как с этим справится Газизов, интересно (кого?) Урунов пока кот в мешке, может и выстрелить, как это было с Зинченко, тем более, надо иметь креативного и мощного игрока в полузащите...
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выхухоль
1596380909
Жиго продать не сложно,но так не хотелось бы чтобы продали.
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