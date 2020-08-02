Урунов завтра пройдет медосмотр для «Спартака». Он будет зарабатывать 600 тысяч в год

«Спартак» продолжает работу на рынке. На следующей неделе клуб должен оформить трансфер полузащитника «Уфы» Остона Урунова.

«Что дальше? Кроме Александра Кокорина, как мы знаем, в «Спартак» переходит и Остон Урунов. Уже завтра, 3 августа, он проходит медосмотр для «Спартака». Но не сомневаюсь: этим дело не ограничится. «Спартак» будет покупать.

Но не менее важный для Шамиля Газизова вопрос помимо новичков — продажи. После таких трат ему точно нужно будет расстаться с некоторым футболистами, и хочется посмотреть, как Шамиль справится с этим. А продавать всегда сложнее, чем покупать», – написал комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

Инсайдер Сергей Егоров сообщил, что Урунов будет получать в «Спартаке» 600 тысяч евро в год.