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    Сарри: «Ювентусу» нужно перезагрузиться психологически. С «Лионом» будет крайне тяжело»

    Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри дал комментарий после матча 38-го тура Серии А против «Ромы» (1:3). Туринцы проиграли три встречи из последних четырех.

    «Небольшой страх [в будущем] может пойти на пользу. После матча с «Лацио» у нас был психологический спад. Теперь мы должны серьезно отнестись к «Лиону». Нам будет крайне тяжело с ним. Лионцы физически выглядели в последнем матче с «ПСЖ» очень хорошо.

    «Ювентусу» нужно психологически перезагрузиться. Физически восстановимся за два-три дня. С 3 августа будем приводить себя в порядок», – цитирует Сарри Goal.

    • Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лиона» состоится 7 августа.
    • В первой игре в Лионе туринцы уступили с минимальным счетом.
    • «Ювентус» в этом сезоне взял девятый титул Серии А подряд.

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    Источник: Goal

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    Сегодня, 10:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1437

      Гавроша 1 час назад

      Им надо пенальти заказать - порадовать роналду!

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