Сарри: «Ювентусу» нужно перезагрузиться психологически. С «Лионом» будет крайне тяжело»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри дал комментарий после матча 38-го тура Серии А против «Ромы» (1:3). Туринцы проиграли три встречи из последних четырех.

«Небольшой страх [в будущем] может пойти на пользу. После матча с «Лацио» у нас был психологический спад. Теперь мы должны серьезно отнестись к «Лиону». Нам будет крайне тяжело с ним. Лионцы физически выглядели в последнем матче с «ПСЖ» очень хорошо.

«Ювентусу» нужно психологически перезагрузиться. Физически восстановимся за два-три дня. С 3 августа будем приводить себя в порядок», – цитирует Сарри Goal.