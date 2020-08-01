Кварацхелия – лучший молодой игрок прошлого сезона РПЛ

Посредством голосования определен лучший молодой футболист РПЛ в сезоне-2019/20. Им стал полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия.

«19-летний полузащитник «Рубина» получил первое место от 11 участников голосования, в котором участвовали капитаны и главные тренеры команд, главный тренер сборной России Станислав Черчесов, эксперты телеканала «МАТЧ ПРЕМЬЕР» и представители средств массовой информации», – пишет лига.