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    Кварацхелия – лучший молодой игрок прошлого сезона РПЛ

    Посредством голосования определен лучший молодой футболист РПЛ в сезоне-2019/20. Им стал полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия.

    «19-летний полузащитник «Рубина» получил первое место от 11 участников голосования, в котором участвовали капитаны и главные тренеры команд, главный тренер сборной России Станислав Черчесов, эксперты телеканала «МАТЧ ПРЕМЬЕР» и представители средств массовой информации», – пишет лига.

    • Грузин провел в сезоне РПЛ 27 матчей, забил три гола.
    • Рынок оценивает Кварацхелию в 2,3 миллиона евро.
    • Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.

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    Источник: телеграм-канал РПЛ

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +293

      Николай71 47 минут назад

      Его бы в Спартак из Рубина, в обмен на Тил) тем более Слуцкий хорошо отзывается о голландце!

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