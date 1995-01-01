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    Новиков: «Задача «Динамо» – усилить середину поля. Три новичка будут точно»

    Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков раскрыл планы команды на летнюю трансферную кампанию. Приоритет – середина поля.

    «У нас задача – усилить середину поля, она будет усилена однозначно, поэтому болельщикам переживать не надо. Три новичка будут точно. Может быть, кого-то еще одного приобретем, если получится договориться. Но я думаю, три, максимум четыре новичка нас пополнят», – сказал Новиков.

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    Источник: ютуб-канал «Динамо»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +452

      GreyDM 30 минут назад

      Видел я это вью полностью, там ещё вторая волна уходов будет, опять по арендам раздавать собираются, типа на некоторых позициях перебор народу.

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