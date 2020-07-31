Новиков: «Задача «Динамо» – усилить середину поля. Три новичка будут точно»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков раскрыл планы команды на летнюю трансферную кампанию. Приоритет – середина поля.

«У нас задача – усилить середину поля, она будет усилена однозначно, поэтому болельщикам переживать не надо. Три новичка будут точно. Может быть, кого-то еще одного приобретем, если получится договориться. Но я думаю, три, максимум четыре новичка нас пополнят», – сказал Новиков.