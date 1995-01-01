Новиков: «Задача «Динамо» – усилить середину поля. Три новичка будут точно»

Видел я это вью полностью, там ещё вторая волна уходов будет, опять по арендам раздавать собираются, типа на некоторых позициях перебор народу.
Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков раскрыл планы команды на летнюю трансферную кампанию. Приоритет – середина поля.
«У нас задача – усилить середину поля, она будет усилена однозначно, поэтому болельщикам переживать не надо. Три новичка будут точно. Может быть, кого-то еще одного приобретем, если получится договориться. Но я думаю, три, максимум четыре новичка нас пополнят», – сказал Новиков.
- «Динамо» впервые за пять лет выступит в Лиге Европы.
- В РПЛ команда финишировала шестой.
- Новый сезон стартует 8 августа.