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    Полузащитник «Химок» Корян будет выступать за сборную Армении

    Полузащитник «Химок» Аршак Корян решил сменить футбольное гражданство.

    25-летний россиянин будет выступать за сборную Армении.

    «Для меня большая честь и гордость выступать в национальной сборной Армении. На поле, как всегда, я приложу максимум усилий, чтобы быть полезным команде.

    Я общался с главным тренером сборной Хоакином Капарросом. Он спросил, как я себя чувствую, отметив при этом, что следил за моей игрой. Он выразил желание, чтобы я начал выступления в сборной. Было ощущение, что это очень позитивный человек, который готов добиться хороших результатов с национальной дружиной. Я также постараюсь внести свой вклад в успехи сборной», – сказал хавбек.

    • Корян родился в Сочи.
    • Ранее футболист играл за сборную России (до 16, 17, 18, 19 и 21 года).
    • До «Химок» он выступал за «Локомотив» и «Витесс».

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    Источник: Официальный сайт Федерации футбола Армении

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    30.07.2020 22:36
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