Полузащитник «Химок» Корян будет выступать за сборную Армении

Полузащитник «Химок» Аршак Корян решил сменить футбольное гражданство.

25-летний россиянин будет выступать за сборную Армении.

«Для меня большая честь и гордость выступать в национальной сборной Армении. На поле, как всегда, я приложу максимум усилий, чтобы быть полезным команде.

Я общался с главным тренером сборной Хоакином Капарросом. Он спросил, как я себя чувствую, отметив при этом, что следил за моей игрой. Он выразил желание, чтобы я начал выступления в сборной. Было ощущение, что это очень позитивный человек, который готов добиться хороших результатов с национальной дружиной. Я также постараюсь внести свой вклад в успехи сборной», – сказал хавбек.