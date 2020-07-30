Полузащитник «Химок» Корян будет выступать за сборную Армении

Полузащитник «Химок» Аршак Корян решил сменить футбольное гражданство.
25-летний россиянин будет выступать за сборную Армении.
«Для меня большая честь и гордость выступать в национальной сборной Армении. На поле, как всегда, я приложу максимум усилий, чтобы быть полезным команде.
Я общался с главным тренером сборной Хоакином Капарросом. Он спросил, как я себя чувствую, отметив при этом, что следил за моей игрой. Он выразил желание, чтобы я начал выступления в сборной. Было ощущение, что это очень позитивный человек, который готов добиться хороших результатов с национальной дружиной. Я также постараюсь внести свой вклад в успехи сборной», – сказал хавбек.
- Корян родился в Сочи.
- Ранее футболист играл за сборную России (до 16, 17, 18, 19 и 21 года).
- До «Химок» он выступал за «Локомотив» и «Витесс».