Пеле: «Роналду – пример современного спортсмена, который доказывает, что успеха добивается тот, кто предан своему делу»

Экс-нападающий сборной Бразилии Пеле поздравил «Ювентус» с победой в чемпионате Италии.
«Криштиану Роналду – пример современного спортсмена, который доказывает, что успеха добивается тот, кто предан своему делу и любит его.
Также я хотел бы поздравить моих соотечественников Дугласа Косту, Алекса Сандро и Данило с победой в Серии А. Отличная работа, «Ювентус», – написал Пеле в инстаграме.
- Роналду забил 31 гол в Серии А.
- Только у Бореля в истории «Ювентуса» было больше – 32 в сезоне-1933/34.
Источник: Инстаграм Пеле