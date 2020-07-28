Агент Гайча: «До 29 июля мы сдадим тесты на COVID-19 для поездки в Москву»

Матиас Фавано, агент форварда «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча, рассказал, когда он и его клиент прилетят в Россию для подписания контракта с ЦСКА.

«Мы с нетерпением ждем поездки в Москву. У нас еще есть нерешенные дела между клубами и юристами, они вносят последние правки. Кроме того, нашу поездку в Москву затягивает и ситуация с пандемией коронавируса – передвижения, разрешения на въезд, карантин и так далее. 28 или 29 июля мы планируем сдать тесты на COVID-19. После этого ЦСКА и мы решим о дальнейшем плане действий», – заявил агент.