Агент Гайча: «До 29 июля мы сдадим тесты на COVID-19 для поездки в Москву»

Матиас Фавано, агент форварда «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча, рассказал, когда он и его клиент прилетят в Россию для подписания контракта с ЦСКА.
«Мы с нетерпением ждем поездки в Москву. У нас еще есть нерешенные дела между клубами и юристами, они вносят последние правки. Кроме того, нашу поездку в Москву затягивает и ситуация с пандемией коронавируса – передвижения, разрешения на въезд, карантин и так далее. 28 или 29 июля мы планируем сдать тесты на COVID-19. После этого ЦСКА и мы решим о дальнейшем плане действий», – заявил агент.
- Гайч в текущем сезоне забил пять голов и отметился одной голевой передачей в 13 матчах.
- Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 11 миллионов евро.
- Журналист Николо Скира написал, что ЦСКА отдал «Сан-Лоренсо» за Гайча 8,5 миллиона евро, подписав с ним пятилетний контракт.
Источник: Metaratings
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