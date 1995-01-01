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    Metaratings: «Аталанта» общалась с «Локомотивом» по Алексею Миранчуку

    Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори узнавал у руководства «Локомотива» реальную стоимость трансфера полузащитника Алексея Миранчука, пишет Metaratings.

    Итальянский клуб имеет вакантное место для легионера не из Евросоюза. «Аталанта» готова отдать за россиянина от 18 до 20 миллионов евро. Конкретные планы клуба из Бергамо станут известны по окончании сезона в Италии, когда «Аталанта» будет иметь понимание, какие позиции нуждаются в усилении.

    Сообщалось, что переговоры по трансферу Миранчука ведет «Милан».

    • Полузащитник сыграл в этом сезоне за «Локомотив» 32 матча, забив 16 мячей и сделав пять ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 14,5 миллиона евро.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 15:56
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4373

      Hektor 84 46 минут назад

      Для Миранчука норм вариант. Команда играет в атакующий футбол, самое то для Алексея. Гасперини умеет таких раскрывать. А потом бы уже и на клуб покруче замахнулся! Зачем ему идти в Милан? Не факт что заиграет там.

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      Рейтинг: +1946

      swot1205 2 часа назад

      да он не поедет. ему там максимум 500-700 тыс евро будут платит и плюс там е ба шить на поле надо, а в РПЛ можно пешком ходить за 2-3, а то и больше мулта

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      Рейтинг: +5

      540d 2 часа назад

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