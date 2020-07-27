Metaratings: «Аталанта» общалась с «Локомотивом» по Алексею Миранчуку

Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори узнавал у руководства «Локомотива» реальную стоимость трансфера полузащитника Алексея Миранчука, пишет Metaratings.
Итальянский клуб имеет вакантное место для легионера не из Евросоюза. «Аталанта» готова отдать за россиянина от 18 до 20 миллионов евро. Конкретные планы клуба из Бергамо станут известны по окончании сезона в Италии, когда «Аталанта» будет иметь понимание, какие позиции нуждаются в усилении.
Сообщалось, что переговоры по трансферу Миранчука ведет «Милан».
- Полузащитник сыграл в этом сезоне за «Локомотив» 32 матча, забив 16 мячей и сделав пять ассистов.
- Его рыночная стоимость – 14,5 миллиона евро.
Источник: Metaratings
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