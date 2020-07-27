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  • Metaratings: «Аталанта» общалась с «Локомотивом» по Алексею Миранчуку

Metaratings: «Аталанта» общалась с «Локомотивом» по Алексею Миранчуку

27 июля 2020, 15:56
2

Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори узнавал у руководства «Локомотива» реальную стоимость трансфера полузащитника Алексея Миранчука, пишет Metaratings.

Итальянский клуб имеет вакантное место для легионера не из Евросоюза. «Аталанта» готова отдать за россиянина от 18 до 20 миллионов евро. Конкретные планы клуба из Бергамо станут известны по окончании сезона в Италии, когда «Аталанта» будет иметь понимание, какие позиции нуждаются в усилении.

Сообщалось, что переговоры по трансферу Миранчука ведет «Милан».

  • Полузащитник сыграл в этом сезоне за «Локомотив» 32 матча, забив 16 мячей и сделав пять ассистов.
  • Его рыночная стоимость – 14,5 миллиона евро.

Источник: Metaratings

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Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Локомотив Аталанта Миранчук Алексей
Комментарии (2)
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swot1205
1595855217
да он не поедет. ему там максимум 500-700 тыс евро будут платит и плюс там е ба шить на поле надо, а в РПЛ можно пешком ходить за 2-3, а то и больше мулта
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Hektor 84
1595861949
Для Миранчука норм вариант. Команда играет в атакующий футбол, самое то для Алексея. Гасперини умеет таких раскрывать. А потом бы уже и на клуб покруче замахнулся! Зачем ему идти в Милан? Не факт что заиграет там.
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