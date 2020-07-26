Сарри стал самым возрастным тренером-победителем Серии А

«Ювентус» в 36-м туре Серии А обыграл «Сампдорию», обеспечив себе девятое подряд чемпионство.
Главный тренер туринцев Маурицио Сарии стал самым возрастным специалистом, выигравшим Серию А. Его возраст 61 год и 198 дней.
Рекорд ранее принадлежал Нильсу Лидхольму, выигравшему в 1983 году чемпионат Италии с «Ромой» в возрасте 60 лет и 219 дней.
61 – Maurizio #Sarri è l’allenatore più «anziano» ad essersi laureato Campione d’Italia nella storia della Serie A a girone unico. Scalata.#SerieA #JuveSamp #JuveSampdoria pic.twitter.com/6Q0mPRzMYM— OptaPaolo (@OptaPaolo) July 26, 2020
- Сарри возглавляет «Ювентус» с июня прошлого года.
- Туриницы выиграли чемпионат Италии в 36 раз.