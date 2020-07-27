Сарри стал самым возрастным тренером-победителем Серии А

«Ювентус» в 36-м туре Серии А обыграл «Сампдорию», обеспечив себе девятое подряд чемпионство.

Главный тренер туринцев Маурицио Сарии стал самым возрастным специалистом, выигравшим Серию А. Его возраст 61 год и 198 дней.

Рекорд ранее принадлежал Нильсу Лидхольму, выигравшему в 1983 году чемпионат Италии с «Ромой» в возрасте 60 лет и 219 дней.

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