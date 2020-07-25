Арустамян: «Милан» снова настроен к Миранчуку позитивно. В ближайшее время они вступят в официальные переговоры»

Журналист и комментатор Нобель Арустамян подтвердил, что «Милан» возобновил интерес к полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку.

Это произошло благодаря продлению контракта с тренером Стефано Пиоли, который изначально хотел видеть россиянина в своей команде.

«Именно Пиоли зимой, как тренер, одобрил сделку по Миранчуку: он хотел видеть Алексея в «Милане». Рангник же, как говорили в кулуарах, в Миранчуке заинтересован не был и делал ставку на футболистов других игровых характеристик. Миранчук не подходил Рангнику.

Теперь же «Милан» снова настроен к Миранчуку позитивно. В ближайшее время «россонери» сделают очередное предложение «Локомотиву» и вступят в официальные переговоры. В планы Пиоли Алексей полностью вписывается, он – одна из целей Стефано», – написал Арустамян.

Также инсайдер добавил, что «Локомотив» рассчитывает выручить за Миранчука не менее 20 миллионов евро, однако отступные в его контракте, истекающем через год, составляют 8 миллионов.