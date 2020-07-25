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  • Арустамян: «Милан» снова настроен к Миранчуку позитивно. В ближайшее время они вступят в официальные переговоры»

Арустамян: «Милан» снова настроен к Миранчуку позитивно. В ближайшее время они вступят в официальные переговоры»

25 июля 2020, 13:42
4

Журналист и комментатор Нобель Арустамян подтвердил, что «Милан» возобновил интерес к полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку.

Это произошло благодаря продлению контракта с тренером Стефано Пиоли, который изначально хотел видеть россиянина в своей команде.

«Именно Пиоли зимой, как тренер, одобрил сделку по Миранчуку: он хотел видеть Алексея в «Милане». Рангник же, как говорили в кулуарах, в Миранчуке заинтересован не был и делал ставку на футболистов других игровых характеристик. Миранчук не подходил Рангнику.

Теперь же «Милан» снова настроен к Миранчуку позитивно. В ближайшее время «россонери» сделают очередное предложение «Локомотиву» и вступят в официальные переговоры. В планы Пиоли Алексей полностью вписывается, он – одна из целей Стефано», – написал Арустамян.

Также инсайдер добавил, что «Локомотив» рассчитывает выручить за Миранчука не менее 20 миллионов евро, однако отступные в его контракте, истекающем через год, составляют 8 миллионов.

Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Локомотив Милан Миранчук Алексей Пиоли Стефано Арустамян Нобель
Комментарии (4)
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порт
1595674847
В итоге Локо взвинтит ценник, и на этом переговоры закончатся.
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Hektor 84
1595674887
Снова эта старая арустамянка заговорила
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KalterJax
1595709306
Ну не стоит Лёха 20 лямов! Хоть я и понимаю, что он один из лучших у нас! лямов 14-15 адекватная цена! чтобы и в клубе пополнить бюджет и его спокойно отпустить!
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