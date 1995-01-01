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    Арустамян: «Милан» снова настроен к Миранчуку позитивно. В ближайшее время они вступят в официальные переговоры»

    Журналист и комментатор Нобель Арустамян подтвердил, что «Милан» возобновил интерес к полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку.

    Это произошло благодаря продлению контракта с тренером Стефано Пиоли, который изначально хотел видеть россиянина в своей команде.

    «Именно Пиоли зимой, как тренер, одобрил сделку по Миранчуку: он хотел видеть Алексея в «Милане». Рангник же, как говорили в кулуарах, в Миранчуке заинтересован не был и делал ставку на футболистов других игровых характеристик. Миранчук не подходил Рангнику.

    Теперь же «Милан» снова настроен к Миранчуку позитивно. В ближайшее время «россонери» сделают очередное предложение «Локомотиву» и вступят в официальные переговоры. В планы Пиоли Алексей полностью вписывается, он – одна из целей Стефано», – написал Арустамян.

    Также инсайдер добавил, что «Локомотив» рассчитывает выручить за Миранчука не менее 20 миллионов евро, однако отступные в его контракте, истекающем через год, составляют 8 миллионов.

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    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 13:42
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4292

      Hektor 84 3 часа назад

      Снова эта старая арустамянка заговорила

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4218

      порт 3 часа назад

      В итоге Локо взвинтит ценник, и на этом переговоры закончатся.

      0
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