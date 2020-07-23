Газизов – о совете директоров «Спартака»: «Состоялось общение перед большим делом»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, что было на заседании совета директоров. Оно прошло на «Открытие Арене».
«Обсуждали итоги сезона. Был и Доменико Тедеско, и Антон Лисин, и Сергей Родионов. Поговорили, как мы действовать должны. В принципе, ничего нового. Появятся новые люди. Такое общение перед новым сезоном, перед стартом, большим делом», – сказал функционер.
- Газизова назначили в июле.
- «Спартак» финишировал в РПЛ седьмым.
- Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.
Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»