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    Газизов – о совете директоров «Спартака»: «Состоялось общение перед большим делом»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, что было на заседании совета директоров. Оно прошло на «Открытие Арене».

    «Обсуждали итоги сезона. Был и Доменико Тедеско, и Антон Лисин, и Сергей Родионов. Поговорили, как мы действовать должны. В принципе, ничего нового. Появятся новые люди. Такое общение перед новым сезоном, перед стартом, большим делом», – сказал функционер.

    • Газизова назначили в июле.
    • «Спартак» финишировал в РПЛ седьмым.
    • Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

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    Сегодня, 20:21
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4206

      порт 13 минут назад

      В принципе, ничего нового. Появятся новые люди
      \\\\\\\\\\\\\\\\
      Опять появятся новые люди? Ну тогда да, ничего нового.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4496

      Борат 25 минут назад

      Всем рылам по лепёхе !
      Гыгы

      0
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