Газизов – о совете директоров «Спартака»: «Состоялось общение перед большим делом»

В принципе, ничего нового. Появятся новые люди
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Опять появятся новые люди? Ну тогда да, ничего нового.
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, что было на заседании совета директоров. Оно прошло на «Открытие Арене».
«Обсуждали итоги сезона. Был и Доменико Тедеско, и Антон Лисин, и Сергей Родионов. Поговорили, как мы действовать должны. В принципе, ничего нового. Появятся новые люди. Такое общение перед новым сезоном, перед стартом, большим делом», – сказал функционер.
- Газизова назначили в июле.
- «Спартак» финишировал в РПЛ седьмым.
- Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.