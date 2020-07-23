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  • «Чемпионат»: топ-клуб РПЛ из Москвы готов дать «Химкам» 250 миллионов рублей

«Чемпионат»: топ-клуб РПЛ из Москвы готов дать «Химкам» 250 миллионов рублей

23 июля 2020, 17:17
14

Один из московских топ-клубов РПЛ может оказать финансовую помощь «Химкам», сообщает «Чемпионат».

Москвичи готовы направить подмосковному клубу 250 миллионов рублей. Как будет оказана эта помощь, не уточняется.

Вчера министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, что «Химки» будут играть в РПЛ в сезоне-2020/2021. Ранее их выступление было под вопросом из-за финансовых проблем клуба.

  • В досрочно завершенном сезоне ФНЛ «Химки» финишировали вторыми и получили путевку в РПЛ.
  • Сообщалось, что в новом сезоне за команду будут выступать на правах аренды несколько футболистов «Спартака».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Химки
Комментарии (14)
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Бенедиктус
1595514012
это ЦСКА, 100% ))
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житель СПб
1595517468
"Неизвестный топ-клуб"... Анекдот. Но почему-то все болельщики Спартака тихо молчат и это не комментируют - проигнорировав мой вопрос на днях. Заметьте: не спонсор общий (как, например, у Зенита), а клуб из РПЛ! А как они играть будут между собой после этого? Я не понимаю. Впрочем, мне и ситуация с Газпромом по этому поводу тоже не нравится - не должно быть в одной Лиге 2 подспонсорских клуба. Поэтому я и рад, что Оренбург ушел из РПЛ.
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paracetamol
1595518276
А разве такое возможно? Похоже на коррупцию!
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ruded
1595519090
цены на топливо снова полезут вверх..
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Из Твери Леха
1595527384
Значит цена 6 очков 250 лямов?
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alp
1595533272
это ЖЖЖ не спроста...что взамен?
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sergeyshubin
1595558544
Гинер, не даст , а локомотиву это не надо... Так что видимо утка
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