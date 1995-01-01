Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    2 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    3 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках

    «Чемпионат»: топ-клуб РПЛ из Москвы готов дать «Химкам» 250 миллионов рублей

    Один из московских топ-клубов РПЛ может оказать финансовую помощь «Химкам», сообщает «Чемпионат».

    Москвичи готовы направить подмосковному клубу 250 миллионов рублей. Как будет оказана эта помощь, не уточняется.

    Вчера министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, что «Химки» будут играть в РПЛ в сезоне-2020/2021. Ранее их выступление было под вопросом из-за финансовых проблем клуба.

    • В досрочно завершенном сезоне ФНЛ «Химки» финишировали вторыми и получили путевку в РПЛ.
    • Сообщалось, что в новом сезоне за команду будут выступать на правах аренды несколько футболистов «Спартака».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:17
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +950

      ruded 24 минуты назад

      цены на топливо снова полезут вверх..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6675

      paracetamol 37 минут назад

      А разве такое возможно? Похоже на коррупцию!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2606

      житель СПб 51 минуту назад

      "Неизвестный топ-клуб"... Анекдот. Но почему-то все болельщики Спартака тихо молчат и это не комментируют - проигнорировав мой вопрос на днях. Заметьте: не спонсор общий (как, например, у Зенита), а клуб из РПЛ! А как они играть будут между собой после этого? Я не понимаю. Впрочем, мне и ситуация с Газпромом по этому поводу тоже не нравится - не должно быть в одной Лиге 2 подспонсорских клуба. Поэтому я и рад, что Оренбург ушел из РПЛ.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +299

      vsolon > житель СПб 22 минуты назад

      а про сочи забыл?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2297

      Cleaner 1 час назад

      Спартак, как и Зенит, захотел иметь свой фарм-клуб в РПЛ для подстраховки. Мало ли что...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      Бенедиктус 1 час назад

      это ЦСКА, 100% ))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6952

      Persona_non_Grata > Бенедиктус 1 час назад

      Хахаха - все знают , что это Спартак .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20922

      пьяныйхоровод > Persona_non_Grata 1 час назад

      Чертаново .

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78023
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru