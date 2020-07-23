«Чемпионат»: топ-клуб РПЛ из Москвы готов дать «Химкам» 250 миллионов рублей

Один из московских топ-клубов РПЛ может оказать финансовую помощь «Химкам», сообщает «Чемпионат».

Москвичи готовы направить подмосковному клубу 250 миллионов рублей. Как будет оказана эта помощь, не уточняется.

Вчера министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, что «Химки» будут играть в РПЛ в сезоне-2020/2021. Ранее их выступление было под вопросом из-за финансовых проблем клуба.