Новиков: «Динамо» ведет переговоры с несколькими новичками. Необходимое усиление будет»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков анонсировал усиление. Оно будет вне зависимости, будет выступать клуб в Лиге Европы или нет.
«В настоящее время «Динамо» ведeт переговоры с несколькими новичками. Усиление нам необходимо, и оно будет. Причeм независимо от того, сыграет команда в еврокубках или нет», – цитирует Новикова журналист Александр Боярский.
- Чтобы попасть в Лигу Европы, «Динамо» нужна победа «Зенита» в Кубке России.
- В РПЛ команда финишировала шестой.
- Новиков тренирует «Динамо» с осени.
Источник: твиттер Александра Боярского