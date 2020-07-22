Новиков: «Динамо» ведет переговоры с несколькими новичками. Необходимое усиление будет»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков анонсировал усиление. Оно будет вне зависимости, будет выступать клуб в Лиге Европы или нет.

«В настоящее время «Динамо» ведeт переговоры с несколькими новичками. Усиление нам необходимо, и оно будет. Причeм независимо от того, сыграет команда в еврокубках или нет», – цитирует Новикова журналист Александр Боярский.