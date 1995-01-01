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    Новиков: «Динамо» ведет переговоры с несколькими новичками. Необходимое усиление будет»

    Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков анонсировал усиление. Оно будет вне зависимости, будет выступать клуб в Лиге Европы или нет.

    «В настоящее время «Динамо» ведeт переговоры с несколькими новичками. Усиление нам необходимо, и оно будет. Причeм независимо от того, сыграет команда в еврокубках или нет», – цитирует Новикова журналист Александр Боярский.

    • Чтобы попасть в Лигу Европы, «Динамо» нужна победа «Зенита» в Кубке России.
    • В РПЛ команда финишировала шестой.
    • Новиков тренирует «Динамо» с осени.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Александра Боярского

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    Сегодня, 21:36
    Комментарии4
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      Рейтинг: +429

      GreyDM 41 минуту назад

      С такой игрой,как сегодня некуй в европе делать- тока позориться лишний раз! надо умудриться 30 раз пробить по воротам, и тока 4 в створ!!!

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      Рейтинг: +1862

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Я правильно понимаю, в субботу динама будет болеть за Зенит? ))

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      Рейтинг: +6654

      paracetamol > Ганнибал Лектор 1 час назад

      Зениту это до лампочки.

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      Рейтинг: +6654

      paracetamol 1 час назад

      Продали 3-го бомбардира лиги, а теперь усиления хотят!

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