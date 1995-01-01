Савин: «Говорят, 300-500 миллионов рублей сейчас едут в Тамбов, чтобы команда отказалась от участия в РПЛ»

Да так куда не плюнь. Америку не открыл. Молодец конечно что говоришь, но это политика и система в целом. По итогу получишь лавры смельчака и по шапке, как многие уже...
Бывший футболист «Крыльев Советов», блогер Евгений Савин сообщил, что «Тамбову» предложили за денежное вознаграждение отказаться от места в РПЛ на следующий сезон.
«Финиш. Чемпион давно известен с 18-ярдным бюджетом и стабильными +6 от «Оренбурга». Им стал «Зенит». Вылетели мои любимые (клуб, а не руководство) «Крылья Советов».
Говорят, 300-500 миллионов рублей сейчас едут в сторону «Тамбова», чтобы они отказались от участия в РПЛ и команды поменялись лигами. Утверждать не буду, но не удивлюсь, если на днях так и произойдёт.
Утверждаю только одно — »Крылья» давно пробили дно! Как может быть так, что агент Паша Андреев решает больше, чем губернатор Самарской области Дмитрий Азаров? В команде, где 100% бюджетные деньги. Позорище», – написал Савин.
- «Крылья Советов» и «Оренбург» вылетели в ФНЛ.
- Для «Тамбова» прошедший сезон был дебютным в РПЛ.
- Следующий сезон начнется в августе.