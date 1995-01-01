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    Савин: «Говорят, 300-500 миллионов рублей сейчас едут в Тамбов, чтобы команда отказалась от участия в РПЛ»

    Бывший футболист «Крыльев Советов», блогер Евгений Савин сообщил, что «Тамбову» предложили за денежное вознаграждение отказаться от места в РПЛ на следующий сезон.

    «Финиш. Чемпион давно известен с 18-ярдным бюджетом и стабильными +6 от «Оренбурга». Им стал «Зенит». Вылетели мои любимые (клуб, а не руководство) «Крылья Советов».

    Говорят, 300-500 миллионов рублей сейчас едут в сторону «Тамбова», чтобы они отказались от участия в РПЛ и команды поменялись лигами. Утверждать не буду, но не удивлюсь, если на днях так и произойдёт.

    Утверждаю только одно — »Крылья» давно пробили дно! Как может быть так, что агент Паша Андреев решает больше, чем губернатор Самарской области Дмитрий Азаров? В команде, где 100% бюджетные деньги. Позорище», – написал Савин.

    • «Крылья Советов» и «Оренбург» вылетели в ФНЛ.
    • Для «Тамбова» прошедший сезон был дебютным в РПЛ.
    • Следующий сезон начнется в августе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Евгения Савина

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    Сегодня, 21:20
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1281

      Niko 6 минут назад

      Да так куда не плюнь. Америку не открыл. Молодец конечно что говоришь, но это политика и система в целом. По итогу получишь лавры смельчака и по шапке, как многие уже...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +20916

      пьяныйхоровод 8 минут назад

      Савушку стали забывать . Он обиделся ....и - нате вам "сенсация" коричневых оттенков . Вот ведь ушлый червь !
      И про Зенит не забыл . "Попро$или" наверно .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +40403

      portero 52 минуты назад

      Я только не понял он так за КС переживает или это личные счеты??? Ведь деньги везут от КС ?

      2
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      Рейтинг: +1395

      vsespartak01 > portero 2 минуты назад

      что это?скандал очередной?или фейк?и все равно будут разборки!

      0
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      Рейтинг: +378

      alarm_иг 1 час назад

      А про стабильные +6 от Сочи не упомянул.

      6
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      Рейтинг: +193

      dim29 1 час назад

      Савин на эмоциях,искренне переживает.

      1
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      Рейтинг: +6654

      paracetamol 1 час назад

      Керню не неси!

      -2
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      Рейтинг: +2795

      Павелий > paracetamol 1 час назад

      Керня - это все твои посты. Открой глаза и посмотри, какой беспредел делает твой Газпр... Зенит в нашем футболе!

      3
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      Рейтинг: +4139

      Hektor 84 1 час назад

      Бомби их Савин!!!

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