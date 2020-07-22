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  • Савин: «Говорят, 300-500 миллионов рублей сейчас едут в Тамбов, чтобы команда отказалась от участия в РПЛ»

Савин: «Говорят, 300-500 миллионов рублей сейчас едут в Тамбов, чтобы команда отказалась от участия в РПЛ»

22 июля 2020, 21:20
19

Бывший футболист «Крыльев Советов», блогер Евгений Савин сообщил, что «Тамбову» предложили за денежное вознаграждение отказаться от места в РПЛ на следующий сезон.

«Финиш. Чемпион давно известен с 18-ярдным бюджетом и стабильными +6 от «Оренбурга». Им стал «Зенит». Вылетели мои любимые (клуб, а не руководство) «Крылья Советов».

Говорят, 300-500 миллионов рублей сейчас едут в сторону «Тамбова», чтобы они отказались от участия в РПЛ и команды поменялись лигами. Утверждать не буду, но не удивлюсь, если на днях так и произойдёт.

Утверждаю только одно — »Крылья» давно пробили дно! Как может быть так, что агент Паша Андреев решает больше, чем губернатор Самарской области Дмитрий Азаров? В команде, где 100% бюджетные деньги. Позорище», – написал Савин.

  • «Крылья Советов» и «Оренбург» вылетели в ФНЛ.
  • Для «Тамбова» прошедший сезон был дебютным в РПЛ.
  • Следующий сезон начнется в августе.

Источник: инстаграм Евгения Савина
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Тамбов Савин Евгений
Комментарии (19)
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Hektor 84
1595442682
Бомби их Савин!!!
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paracetamol
1595442761
Керню не неси!
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dim29
1595443275
Савин на эмоциях,искренне переживает.
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portero
1595445323
Я только не понял он так за КС переживает или это личные счеты??? Ведь деньги везут от КС ?
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Niko
1595448057
Да так куда не плюнь. Америку не открыл. Молодец конечно что говоришь, но это политика и система в целом. По итогу получишь лавры смельчака и по шапке, как многие уже...
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fhnv
1595451058
Лучше КРЫЛЬЯ ОСТАВИТЬ чем эти ХИМКИ для чего нужен ещё один Московский клуб!
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Олег1204
1595452179
Фаны фк путинин бомбят, потому что едросня обосрала уже и футбол своей коррупцией, а значит чем выше команда, тем говнистее и рукопожатие с едросней руководство
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BRO_football
1595452408
А от кого конкретно деньги едут? От Крыльев Советов? В таком случае у них странное руководство. Они берут да взятки раздают, вместо того, чтобы эти деньги в бюджет клуба вложить, с которым у Крыльев всегда проблемы.
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Garrincha58
1595492285
сплетник блогер подбирает всякие слухи как сельские бабки на скамейке и тут же их распространяет и за это получает бабки
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ivany4
1595506726
После слово говорят, этого человека можно в серьез не воспринимать. Хочешь популярности, поставь слово говорят перед текстом, и пиши все что хочешь.
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