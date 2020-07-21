«Один за всех и все за одного». Фанаты «Спартака» оплатят штраф Ещенко, наложенный за майку с медведем в костюме

Фанатское объединение «Спартака» «Фратрия» отреагировала на решение КДК РФС оштрафовать защитника Андрея Ещенко за поведение в полуфинале Кубка России против «Зенита» (1:2). Игрок продемонстрировал майку с надписью «*** вам. А» и изображением медведя в официальном костюме.

«Фратрия» оплатит штраф Андрея Ещенко.

По окончании матча в Санкт-Петербурге защитник «Спартака» Андрей Ещенко продемонстрировал футболку с оригинальной надписью, после чего появилась информация, что игрок будет наказан штрафом на ближайшем заседании КДК.

Мы сразу связались с Андреем, выразили ему свою поддержку, поблагодарили за выраженную позицию, которую разделяют фанаты «Спартака», и выразили готовность оплатить штраф в знак солидарности с его акцией.

Сегодня КДК озвучил сумму штрафа, которую мы, по договоренности с клубом, передадим от лица всех болельщиков с благодарностью к нашему футболисту.

Один за всех и все за одного», – написала «Фратрия».

Александр Медведев перед матчем обещал, что «Зенит» в отношении «Спартака» совершит половой акт.

перед матчем обещал, что «Зенит» в отношении «Спартака» совершит половой акт. В финале «Зенит» сыграет с «Химками».

«Спартак» в РПЛ идет девятым.