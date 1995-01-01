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    «Один за всех и все за одного». Фанаты «Спартака» оплатят штраф Ещенко, наложенный за майку с медведем в костюме

    Фанатское объединение «Спартака» «Фратрия» отреагировала на решение КДК РФС оштрафовать защитника Андрея Ещенко за поведение в полуфинале Кубка России против «Зенита» (1:2). Игрок продемонстрировал майку с надписью «*** вам. А» и изображением медведя в официальном костюме.

    «Фратрия» оплатит штраф Андрея Ещенко.

    По окончании матча в Санкт-Петербурге защитник «Спартака» Андрей Ещенко продемонстрировал футболку с оригинальной надписью, после чего появилась информация, что игрок будет наказан штрафом на ближайшем заседании КДК.

    Мы сразу связались с Андреем, выразили ему свою поддержку, поблагодарили за выраженную позицию, которую разделяют фанаты «Спартака», и выразили готовность оплатить штраф в знак солидарности с его акцией.

    Сегодня КДК озвучил сумму штрафа, которую мы, по договоренности с клубом, передадим от лица всех болельщиков с благодарностью к нашему футболисту.

    Один за всех и все за одного», – написала «Фратрия».

    text

    Публикация от text (@fratria) 21 Июл 2020 в 11:23 PDT

    Источник: инстаграм «Фратрии»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +984

      _Marqella_ 16 минут назад

      Какая глупость....во Фратрии точно не самые умные люди...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +144

      Спартак гуно знают все 17 минут назад

      Не город, а помойка.
      Народное .у.е.бище.
      =)))
      Я же сказал час назад, что ему еще и премию дадут. Клоуны мАсковские!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2253

      Cleaner 41 минуту назад

      Круговая порука мажет как копоть...

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      Рейтинг: +23074

      oyabun 49 минут назад

      Со стороны Фратрии жест, конечно, красивый, но поощрять таким образом очевидно глупую выходку достаточно публичного человека не есть хорошая идея. Вместо откровенных оскорблений надо на поле доказывать своё превосходство.

      4
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      Рейтинг: +2253

      Cleaner > oyabun 40 минут назад

      Ещенко не может доказать даже свое право выходить в стартовом составе. А Вы про игру что то пишите...

      1
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      Рейтинг: +23074

      oyabun > Cleaner 35 минут назад

      Это относилось ко всем игрокам. Каждый член команды должен доказывать на поле, а не футболками с матом.

      1
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      Рейтинг: +2253

      Cleaner > oyabun 30 минут назад

      Если конкретно про эту игру, то Спартак показал, что у него есть игроки, которые умеют играть в футбол. Я не ожидал от команды такой хорошей игры, думал, что будет что то типа 3:0 в пользу Зенита. Если бы не судьи, была бы честная ничья.

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