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  • «Один за всех и все за одного». Фанаты «Спартака» оплатят штраф Ещенко, наложенный за майку с медведем в костюме

«Один за всех и все за одного». Фанаты «Спартака» оплатят штраф Ещенко, наложенный за майку с медведем в костюме

21 июля 2020, 21:35
13

Фанатское объединение «Спартака» «Фратрия» отреагировала на решение КДК РФС оштрафовать защитника Андрея Ещенко за поведение в полуфинале Кубка России против «Зенита» (1:2). Игрок продемонстрировал майку с надписью «*** вам. А» и изображением медведя в официальном костюме.

«Фратрия» оплатит штраф Андрея Ещенко.

По окончании матча в Санкт-Петербурге защитник «Спартака» Андрей Ещенко продемонстрировал футболку с оригинальной надписью, после чего появилась информация, что игрок будет наказан штрафом на ближайшем заседании КДК.

Мы сразу связались с Андреем, выразили ему свою поддержку, поблагодарили за выраженную позицию, которую разделяют фанаты «Спартака», и выразили готовность оплатить штраф в знак солидарности с его акцией.

Сегодня КДК озвучил сумму штрафа, которую мы, по договоренности с клубом, передадим от лица всех болельщиков с благодарностью к нашему футболисту.

Один за всех и все за одного», – написала «Фратрия».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм «Фратрии»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак Ещенко Андрей
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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oyabun
1595357058
Со стороны Фратрии жест, конечно, красивый, но поощрять таким образом очевидно глупую выходку достаточно публичного человека не есть хорошая идея. Вместо откровенных оскорблений надо на поле доказывать своё превосходство.
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_Marqella_
1595359040
Какая глупость....во Фратрии точно не самые умные люди...
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NewLife
1595363675
А синитский баннер отправят на выставку современного искусства, где миллер вручит авторам премию.
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paracetamol
1595363913
Свиньяк свиняка видит издалека.
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GoldPlayFIFARus9
1595375033
Ахахаха, серьёзно? Бедняки оплатят штраф долларовому миллионеру?))
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neveldomha
1595395096
Правильно, настоящий мужчина всегда заплатит по счету за свою девчонку))))))))))))))))
Ответить
ab15488
1595400472
Не понимаю я этих людей. Платить штраф за человека, который за кучу лет и нехилую зарплату запомнился только выходом в провокационной футболке. Ибрагимович в 38 лет забивает и продвигает Милан в еврокубки. Вот чем адекватный футболист наказывает соперника, но чего не дано, того не дано...
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6pbIH
1595406027
Е5 Бомжей Е5!
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unerelialburdy
1595410397
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фксм85
1595411833
Ещ, ты молодец, показал чинушам газпромовским, что они из себя представляют и что перед ними не все стелиться будут. А если Фратрия хочет заплатить, пусть платят. Я бы тоже скинул я. Пусть знают, что болельщики всегда готовы поддержать своих игроков.
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