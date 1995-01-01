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    Журналист Симонов: «Спартак» продумывает, куда отдавать Мирзова»

    «Спартак» хочет отпустить Резиуана Мирзова в другой клуб. Информацию сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов.

    «Когда у «Спартака» в решающих матчах на поле выходит игрок уровня Мирзова, при все уважении к нему, это абсолютно несерьезно. Это всадник без головы, человек с активным дриблингом.

    Что сейчас с ним делать? Мне известно, «Спартак» продумывает варианты, как расставаться с Мирзовым, куда его отдавать. Очевидно, что на этой сделке ты только потеряешь», – сказал журналист.

    • 27-летний Мирзов провел в сезоне РПЛ 20 матчей, забил гол, сделал результативный пас.
    • Игрок на рынке стоит 2 миллиона евро.
    • «Спартак» в РПЛ идет девятым.

    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

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    Сегодня, 19:30
    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +5655

      JTherry 48 секунд назад

      чтобы соблюсти правила ФФП избавляемся от непрофильного актива, продаем супер-напа с "активным дриблингом", с бородой, в решающих матчах может усилить игру, сделать решающий пас...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1099

      Гавроша 9 минут назад

      Загубили игрока, а теперь избавляются.

      0
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      Рейтинг: +2940

      "supermax" 25 минут назад

      на органы отдать..хоть толк будет

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6147

      Сильвербой 28 минут назад

      О чем, бл.., думали когда его брали!?

      1
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      Рейтинг: +2940

      "supermax" > Сильвербой 28 минут назад

      вообще непонятно....да еще и за деньги...ахаха

      0
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      Рейтинг: +5655

      JTherry > Сильвербой 12 минут назад

      в летнее ТО команду комплектовали под требования Кононова, будто не понимали кого берут за 4 млн. евро... помогли Ростову

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      Рейтинг: +425

      alarm_иг > "supermax" 1 минуту назад

      Его пиНжак с карманАми привел.

      0
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      Рейтинг: +425

      alarm_иг > JTherry 56 секунд назад

      из Арсенала вроде

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