Журналист Симонов: «Спартак» продумывает, куда отдавать Мирзова»

«Спартак» хочет отпустить Резиуана Мирзова в другой клуб. Информацию сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов.

«Когда у «Спартака» в решающих матчах на поле выходит игрок уровня Мирзова, при все уважении к нему, это абсолютно несерьезно. Это всадник без головы, человек с активным дриблингом.

Что сейчас с ним делать? Мне известно, «Спартак» продумывает варианты, как расставаться с Мирзовым, куда его отдавать. Очевидно, что на этой сделке ты только потеряешь», – сказал журналист.