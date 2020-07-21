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  • Журналист Симонов: «Спартак» продумывает, куда отдавать Мирзова»

Журналист Симонов: «Спартак» продумывает, куда отдавать Мирзова»

21 июля 2020, 19:30
13

«Спартак» хочет отпустить Резиуана Мирзова в другой клуб. Информацию сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов.

«Когда у «Спартака» в решающих матчах на поле выходит игрок уровня Мирзова, при все уважении к нему, это абсолютно несерьезно. Это всадник без головы, человек с активным дриблингом.

Что сейчас с ним делать? Мне известно, «Спартак» продумывает варианты, как расставаться с Мирзовым, куда его отдавать. Очевидно, что на этой сделке ты только потеряешь», – сказал журналист.

  • 27-летний Мирзов провел в сезоне РПЛ 20 матчей, забил гол, сделал результативный пас.
  • Игрок на рынке стоит 2 миллиона евро.
  • «Спартак» в РПЛ идет девятым.

Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Спартак Мирзов Резиуан
Комментарии (13)
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Сильвербой
1595349393
О чем, бл.., думали когда его брали!?
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"supermax"
1595349607
на органы отдать..хоть толк будет
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JTherry
1595351070
чтобы соблюсти правила ФФП избавляемся от непрофильного актива, продаем супер-напа с "активным дриблингом", с бородой, в решающих матчах может усилить игру, сделать решающий пас...
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Kollljan
1595351804
А почему бы ему в Ахмат не пойти поиграть?
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Иван Петров 1986
1595352900
Брать не нужно было.
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