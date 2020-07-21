Журналист Симонов: «Спартак» продумывает, куда отдавать Мирзова»

«Спартак» хочет отпустить Резиуана Мирзова в другой клуб. Информацию сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов.
«Когда у «Спартака» в решающих матчах на поле выходит игрок уровня Мирзова, при все уважении к нему, это абсолютно несерьезно. Это всадник без головы, человек с активным дриблингом.
Что сейчас с ним делать? Мне известно, «Спартак» продумывает варианты, как расставаться с Мирзовым, куда его отдавать. Очевидно, что на этой сделке ты только потеряешь», – сказал журналист.
- 27-летний Мирзов провел в сезоне РПЛ 20 матчей, забил гол, сделал результативный пас.
- Игрок на рынке стоит 2 миллиона евро.
- «Спартак» в РПЛ идет девятым.
Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»