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    Газизов: «Кашшаи разъяснил, как должны действовать судьи. «Спартак» будет смотреть, чтобы была последовательность»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал разбор спорных эпизодов кубкового матча «Зенит»«Спартак» главой департамента судейства РФС Виктором Кашшаи.

    «Что я думаю о разъяснениях Кашшаи по спорным моментам в матче с «Зенитом»? Кашшаи — глава судейского департамента, судья высокой квалификации. Он считает так. Все, вопросов нет. Он же всем разъяснил. Глава судейского департамента разъяснил, что, по его мнению, это так и так. Это мнение человека, который отвечает за судейство, он всей стране разъяснил. Давайте я не буду говорить, согласны мы или нет. Мой мотив — глава разъяснил всем нам, как должны действовать судьи в данной ситуации. Мы теперь будем смотреть, чтобы была последовательность. Вот и все», — сказал Газизов.

    • «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 2:1.
    • Москвичи обратились в судейский комитет РФС с просьбой разобрать спорные решения арбитров матча.
    • С критикой судейства в матче выступил владелец «Спартака» Леонид Федун.

    Кашшаи: «Соболев первым начал тянуть за майку Жиркова»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:43
    Комментарии15
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      Рейтинг: +8611

      derrik2000 5 минут назад

      Посмотрел я на всю эту СВАРУ, затеянную после матча и понял для себя одно: лучше бы этот VAR не вводили, или сейчас, по-быстрому, запретили в чемпионате России, а, может быть, и в мире.
      Что он даёт этот VAR?
      Страховку от судейских ошибок?
      Нет, конечно.
      Только даёт повод для разжигания порой необоснованных околофутбольных страстей.
      А ничего, что ДО введения этого VAR критика болелами того или иного судьи после матчей их команд тоже было одним из составляющих ФУТБОЛА, а ДО появления телевидения вообще критика арбитра сводилась к минимуму: всё обсуждение сводилось к обсуждению ИГРЫ?
      Обсуждение решений арбитра ограничивалось минутами, а в остальном - ИГРА.
      Команды ИГРАЛИ, болельщики БОЛЕЛИ, футбол РАЗВИВАЛСЯ.
      По моему мнению, введение VAR - это как раз тот случай, когда научно-технический прогресс оказал "медвежью услугу" самому массовому виду спорта.

      0
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      Рейтинг: +1432

      NewLife 14 минут назад

      Я совсем не знаю Газизова, но уже вижу, что старается быть удобным и нашим и вашим. После игры с синитом он резко высказался о судействе, а сейчас включил кота Леопольда. Это его характеризует не с лучшей стороны, посмотрим, что будет дальше.

      0
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      Рейтинг: +13940

      vka1970 19 минут назад

      Жаль, что у нас память как у аквариумных рыбок.Ведь подобная хрень не вчера родилась.Мы все помним как питерец у себя в штрафной мяч руками останавливал.Мы все помним как ещё несколько лет назад одни и те же эпизоды по разному трактовались, мы все помним как Газпрём подписав контракт в лице Мутко, деньги Каппело задерживал пока опять питерец вместо Толстых президентом РФС не стал.Мы все наблюдали как болотные взяли под контроль матч тв, экспертов, судейский комитет и теперь удивляемся что же они творят.Ни чего нового под луной.Кто платит тот девушку танцует.А вопли Газизова как мёртвому припарка.Нам счаз в очередной раз пообещают, что теперь то порядок наведём, а воз и ныне там.Им всем, что в РФС, что в государстве главное пообещать.Правда мы забываем, что жизнь одна и к сожалению она скоротечна.Жить одними обещаниями не очень хочется.Хотелось бы и скальпы на пороге вигвама увидеть.

      1
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      Рейтинг: +1740

      Д Альбертини 27 минут назад

      Как многие с этого сайта про футбол, болельщики разных команд, не понимают с*ка одного??? Просто уму не постежимо))) да не в том дело речь, что отменили гол Спартака, или в ворота Спартака и поставили пенальти... По правилам игры ведь все, да никто не против. Кому то жёлтую или красную дали, да если по заслугам то, по правилам, почему же нет то. Не вопрос. Вары смотрят там. Какие то спорные. А какие то то и нет. Вопрос то в другом, почему это все так, но не касательно всех клубов рпл??? Не всех так судят!!! Не абсолютно каждый клуб. Ну у всех голы с нарушением правил отменяют, или же засчитывают)! Не всем карточки дают, за одни и те-же нарушения! Не у всех и не во всех играх вар смотрит спорные моменты, а когда смотрят, то одни и те-же моменты трактуются для разных клубов по разному, такого же быть не должно!!! Раньше говорили, судья типа имеет право на ошибку, у него нет возможности смотреть повторы, а сейчас су.. ка что у него??? Есть возможность смотреть и судить в разных матчах по разному получается))) а потом мудо..бище из судейского комитета, или эксперты матч тв, или Газпром тв, начинают выкручиваться или нести всякую х..ет.у во время эфиров матчей, или после, оправдывая или опровергая то или иное действие, называя чёрное белым или наоборот, по необходимости)))

      5
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      Рейтинг: +1914

      neveldomha 31 минуту назад

      То есть улучшать свою игру шпыртак не собирается, а будет улучшать работу судей. Цирк.

      -2
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      Рейтинг: +5889

      Старикан 44 минуты назад

      Жаль, что ВАР превратили в ещё один инструмент нечестной подковерной игры...

      4
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      Рейтинг: +10258

      silver29 52 минуты назад

      Что он сказал ? он сам-то понял ?

      2
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      Рейтинг: +1918

      OldenVad 1 час назад

      "Удар по лицу был, но упал он не из-за этого" Как вам объяснение? )))

      5
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      Рейтинг: +3158

      Томик > OldenVad 41 минуту назад

      Ничего нового. Помню Кутепов ладонью дотронулся до нападающего в углу штрафной, тот поджал ноги - "Контакт был! Пенальти!" Чего удивляться то. Удивляет лишь, что Кашшаи(или как там его) такой же, как предыдущий "зубастик". Ничего не изменилось. Зачем платить деньги иностранцу, лучше бы Егоров зубы себе действительно хорошие поставил.

      2
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      Рейтинг: +23053

      oyabun 1 час назад

      Газизов пока старается быть предельно дипломатичным. Посмотрим насколько его хватит, если подобные судейские шоу будут продолжаться и в дальнейшем.

      5
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      Рейтинг: +6547

      paracetamol > oyabun 1 час назад

      Будет продолжать в том же духе, Федун выгонит!

      0
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      Рейтинг: +15777

      bset 1 час назад

      Может он уже достаточно русифицировался и в следующий раз обнулится и начнет трактовать правила иначе?

      1
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      Рейтинг: +5644

      JTherry > bset 38 минут назад

      мне было достаточно его "русифицированного" текста при разборе эпизодов полуфинального матча - при сносе Соболева Жирковым: "сегодня увидел фото (в «СЭ»), где видно, что произошло"... то есть, Кашшаи по фото судит об этом эпизоде и пытается уверить болельщиков в правоте судей, не пересмотревших эпизод на ВАРе)) затем: "Соболев потерял равновесие, поскользнулся и споткнулся о землю, возможно, был контакт с рукой Барриоса, но не фол"... оно и понятно, удар рукой в горло - это же "часть футбола"))) "если кто-то играл в футбол, то понимает: это нормальная борьба"... конечно, мы все играли в футбол, естественно, сразу в ЛЧ, в которой Кашшаи "косячил" почем зря, даже Стерлинг обалдел, когда этот "херой" назначил пенальти в ворота Шахтера за то, что тот поскользнулся и упал в штрафной... понятное дело, "МанСити" помочь - себя не обидеть)))

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