Газизов: «Кашшаи разъяснил, как должны действовать судьи. «Спартак» будет смотреть, чтобы была последовательность»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал разбор спорных эпизодов кубкового матча «Зенит» – «Спартак» главой департамента судейства РФС Виктором Кашшаи.

«Что я думаю о разъяснениях Кашшаи по спорным моментам в матче с «Зенитом»? Кашшаи — глава судейского департамента, судья высокой квалификации. Он считает так. Все, вопросов нет. Он же всем разъяснил. Глава судейского департамента разъяснил, что, по его мнению, это так и так. Это мнение человека, который отвечает за судейство, он всей стране разъяснил. Давайте я не буду говорить, согласны мы или нет. Мой мотив — глава разъяснил всем нам, как должны действовать судьи в данной ситуации. Мы теперь будем смотреть, чтобы была последовательность. Вот и все», — сказал Газизов.

«Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 2:1.

Москвичи обратились в судейский комитет РФС с просьбой разобрать спорные решения арбитров матча.

С критикой судейства в матче выступил владелец «Спартака» Леонид Федун.

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