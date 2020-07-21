Газизов: «Кашшаи разъяснил, как должны действовать судьи. «Спартак» будет смотреть, чтобы была последовательность»

Посмотрел я на всю эту СВАРУ, затеянную после матча и понял для себя одно: лучше бы этот VAR не вводили, или сейчас, по-быстрому, запретили в чемпионате России, а, может быть, и в мире.
Что он даёт этот VAR?
Страховку от судейских ошибок?
Нет, конечно.
Только даёт повод для разжигания порой необоснованных околофутбольных страстей.
А ничего, что ДО введения этого VAR критика болелами того или иного судьи после матчей их команд тоже было одним из составляющих ФУТБОЛА, а ДО появления телевидения вообще критика арбитра сводилась к минимуму: всё обсуждение сводилось к обсуждению ИГРЫ?
Обсуждение решений арбитра ограничивалось минутами, а в остальном - ИГРА.
Команды ИГРАЛИ, болельщики БОЛЕЛИ, футбол РАЗВИВАЛСЯ.
По моему мнению, введение VAR - это как раз тот случай, когда научно-технический прогресс оказал "медвежью услугу" самому массовому виду спорта.
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал разбор спорных эпизодов кубкового матча «Зенит» – «Спартак» главой департамента судейства РФС Виктором Кашшаи.
«Что я думаю о разъяснениях Кашшаи по спорным моментам в матче с «Зенитом»? Кашшаи — глава судейского департамента, судья высокой квалификации. Он считает так. Все, вопросов нет. Он же всем разъяснил. Глава судейского департамента разъяснил, что, по его мнению, это так и так. Это мнение человека, который отвечает за судейство, он всей стране разъяснил. Давайте я не буду говорить, согласны мы или нет. Мой мотив — глава разъяснил всем нам, как должны действовать судьи в данной ситуации. Мы теперь будем смотреть, чтобы была последовательность. Вот и все», — сказал Газизов.
- «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 2:1.
- Москвичи обратились в судейский комитет РФС с просьбой разобрать спорные решения арбитров матча.
- С критикой судейства в матче выступил владелец «Спартака» Леонид Федун.
Кашшаи: «Соболев первым начал тянуть за майку Жиркова»