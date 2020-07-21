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  • Газизов: «Кашшаи разъяснил, как должны действовать судьи. «Спартак» будет смотреть, чтобы была последовательность»

Газизов: «Кашшаи разъяснил, как должны действовать судьи. «Спартак» будет смотреть, чтобы была последовательность»

21 июля 2020, 15:43
19

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал разбор спорных эпизодов кубкового матча «Зенит»«Спартак» главой департамента судейства РФС Виктором Кашшаи.

«Что я думаю о разъяснениях Кашшаи по спорным моментам в матче с «Зенитом»? Кашшаи — глава судейского департамента, судья высокой квалификации. Он считает так. Все, вопросов нет. Он же всем разъяснил. Глава судейского департамента разъяснил, что, по его мнению, это так и так. Это мнение человека, который отвечает за судейство, он всей стране разъяснил. Давайте я не буду говорить, согласны мы или нет. Мой мотив — глава разъяснил всем нам, как должны действовать судьи в данной ситуации. Мы теперь будем смотреть, чтобы была последовательность. Вот и все», — сказал Газизов.

  • «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 2:1.
  • Москвичи обратились в судейский комитет РФС с просьбой разобрать спорные решения арбитров матча.
  • С критикой судейства в матче выступил владелец «Спартака» Леонид Федун.

Кашшаи: «Соболев первым начал тянуть за майку Жиркова»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Газизов Шамиль Кашшаи Виктор
Комментарии (19)
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oyabun
1595336408
Газизов пока старается быть предельно дипломатичным. Посмотрим насколько его хватит, если подобные судейские шоу будут продолжаться и в дальнейшем.
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OldenVad
1595336483
"Удар по лицу был, но упал он не из-за этого" Как вам объяснение? )))
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Старикан
1595338547
Жаль, что ВАР превратили в ещё один инструмент нечестной подковерной игры...
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neveldomha
1595339335
То есть улучшать свою игру шпыртак не собирается, а будет улучшать работу судей. Цирк.
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Д Альбертини
1595339524
Как многие с этого сайта про футбол, болельщики разных команд, не понимают с*ка одного??? Просто уму не постежимо))) да не в том дело речь, что отменили гол Спартака, или в ворота Спартака и поставили пенальти... По правилам игры ведь все, да никто не против. Кому то жёлтую или красную дали, да если по заслугам то, по правилам, почему же нет то. Не вопрос. Вары смотрят там. Какие то спорные. А какие то то и нет. Вопрос то в другом, почему это все так, но не касательно всех клубов рпл??? Не всех так судят!!! Не абсолютно каждый клуб. Ну у всех голы с нарушением правил отменяют, или же засчитывают)! Не всем карточки дают, за одни и те-же нарушения! Не у всех и не во всех играх вар смотрит спорные моменты, а когда смотрят, то одни и те-же моменты трактуются для разных клубов по разному, такого же быть не должно!!! Раньше говорили, судья типа имеет право на ошибку, у него нет возможности смотреть повторы, а сейчас су.. ка что у него??? Есть возможность смотреть и судить в разных матчах по разному получается))) а потом мудо..бище из судейского комитета, или эксперты матч тв, или Газпром тв, начинают выкручиваться или нести всякую х..ет.у во время эфиров матчей, или после, оправдывая или опровергая то или иное действие, называя чёрное белым или наоборот, по необходимости)))
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vka1970
1595340022
Жаль, что у нас память как у аквариумных рыбок.Ведь подобная хрень не вчера родилась.Мы все помним как питерец у себя в штрафной мяч руками останавливал.Мы все помним как ещё несколько лет назад одни и те же эпизоды по разному трактовались, мы все помним как Газпрём подписав контракт в лице Мутко, деньги Каппело задерживал пока опять питерец вместо Толстых президентом РФС не стал.Мы все наблюдали как болотные взяли под контроль матч тв, экспертов, судейский комитет и теперь удивляемся что же они творят.Ни чего нового под луной.Кто платит тот девушку танцует.А вопли Газизова как мёртвому припарка.Нам счаз в очередной раз пообещают, что теперь то порядок наведём, а воз и ныне там.Им всем, что в РФС, что в государстве главное пообещать.Правда мы забываем, что жизнь одна и к сожалению она скоротечна.Жить одними обещаниями не очень хочется.Хотелось бы и скальпы на пороге вигвама увидеть.
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derrik2000
1595340870
Посмотрел я на всю эту СВАРУ, затеянную после матча и понял для себя одно: лучше бы этот VAR не вводили, или сейчас, по-быстрому, запретили в чемпионате России, а, может быть, и в мире. Что он даёт этот VAR? Страховку от судейских ошибок? Нет, конечно. Только даёт повод для разжигания порой необоснованных околофутбольных страстей. А ничего, что ДО введения этого VAR критика болелами того или иного судьи после матчей их команд тоже было одним из составляющих ФУТБОЛА, а ДО появления телевидения вообще критика арбитра сводилась к минимуму: всё обсуждение сводилось к обсуждению ИГРЫ? Обсуждение решений арбитра ограничивалось минутами, а в остальном - ИГРА. Команды ИГРАЛИ, болельщики БОЛЕЛИ, футбол РАЗВИВАЛСЯ. По моему мнению, введение VAR - это как раз тот случай, когда научно-технический прогресс оказал "медвежью услугу" самому массовому виду спорта.
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ivany4
1595341510
Тактика понятна. Теперь посмотрим как это будет выполняться, и кто будет это контролировать. Насколько мне известно, пока нет установленных регламентом правил, в каком случае можно требовать обоснование судей своих решений. Да критиковать их нельзя сейчас. Неужели изменят положение о судейском комитете?
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ААМ
1595346124
Кроме судейства СПАМу хотя бы иногда надо заниматься футболом.
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Соарес
1595350146
Все это фигня,как захотят так и будут судить,а департамент их и дальше будет отмазывать
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