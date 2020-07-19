Главные новости утра. В РФС раскритиковали судью Назарова за радость после отмены гола «Спартака», «Зенит» намерен продать Дриусси и Ригони

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Глава судейского комитета Хачатурянц: «Судья матча «Спартак» – «Ахмат» повел себя неэтично, проявив радость после отмены гола. Это непрофессионализм»
Серия А. «Милан» благодаря разгрому «Болоньи» поднялся в зону Лиги Европы, «Кальяри» в меньшинстве сыграл вничью с «Сассуоло»
Источник: Бомбардир.ру