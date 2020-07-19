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  • Серия А. «Милан» благодаря разгрому «Болоньи» поднялся в зону Лиги Европы, «Кальяри» в меньшинстве сыграл вничью с «Сассуоло»

Серия А. «Милан» благодаря разгрому «Болоньи» поднялся в зону Лиги Европы, «Кальяри» в меньшинстве сыграл вничью с «Сассуоло»

19 июля 2020, 00:40
4

«Милан» забил пять голов в ворота «Болоньи». Благодаря трем очкам команда поднялась в зону Лиги Европы, выбив оттуда «Наполи».

В другой встрече «Кальяри» сыграл вничью с «Сассуоло», причем хозяева забили мяч в меньшинстве.

Чемпионат Италии. Серия А. 34-й тур

Кальяри – Сассуоло – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Капуто, 12; 1:1 – Педро, 63.

Удаления: Карбони, 48 (вторая ж.к.) – нет.

Милан – Болонья – 5:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Салемакерс, 10; 2:0 – Чалханоглу, 24; 2:1 – Томиясу, 44; 3:1 – Бенассер, 49; 4:1 – Ребич, 57; 5:1 – Калабрия, 90+2.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Лига Европы Милан Болонья Кальяри Сассуоло
Комментарии (4)
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rossonero666
1595111191
Будут дебилами если уберут Пиоли.
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Tsigan
1595130042
А Милан здорово играет на протяжении последнего времени : Милан-юве 4:2, Милан-рома 2:0, лацио-милан 0:3, наполи-Милан 2:2, лече - Милан 1:4, Милан-Парма 3:1,милан-болонья 5:1. Это просто супер результат!!!!!
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Milaninho
1595150699
Интересно, что с ни и сделал Пиоли? А ведь я в него не верил
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