Серия А. «Милан» благодаря разгрому «Болоньи» поднялся в зону Лиги Европы, «Кальяри» в меньшинстве сыграл вничью с «Сассуоло»

«Милан» забил пять голов в ворота «Болоньи». Благодаря трем очкам команда поднялась в зону Лиги Европы, выбив оттуда «Наполи».

В другой встрече «Кальяри» сыграл вничью с «Сассуоло», причем хозяева забили мяч в меньшинстве.

Чемпионат Италии. Серия А. 34-й тур

Кальяри – Сассуоло – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Капуто, 12; 1:1 – Педро, 63.

Удаления: Карбони, 48 (вторая ж.к.) – нет.

Милан – Болонья – 5:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Салемакерс, 10; 2:0 – Чалханоглу, 24; 2:1 – Томиясу, 44; 3:1 – Бенассер, 49; 4:1 – Ребич, 57; 5:1 – Калабрия, 90+2.

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