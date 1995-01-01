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    Фанатка ЦСКА за 72 недели вышила портрет Влашича площадью 1296 квадратных сантиметра

    Болельщица ЦСКА по имени Юлия опубликовала фото полотна-портрета полузащитника команды Николы Влашича. Работа заняла 72 недели; площадь вышивки – 1296 квадратных сантиметров. Фото доступно ниже.

    «60 цветов. 36х36 сантиметров. Ни одного потраченного нерва. Потому что люблю вышивать, а уж Никса вышивать вдвойне приятно», – написала фанатка.

    Болельщик ЦСКА, бывший глава дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов предложил клубу организовать встречу Юлии с Влашичем.

    • Хорват – лучший бомбардир ЦСКА в сезоне РПЛ.
    • Игрок на рынке стоит 17,5 миллиона евро.
    • ЦСКА в РПЛ идет четвертым.

    Источник: твиттер mayorasay

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