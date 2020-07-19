Фанатка ЦСКА за 72 недели вышила портрет Влашича площадью 1296 квадратных сантиметра

Болельщица ЦСКА по имени Юлия опубликовала фото полотна-портрета полузащитника команды Николы Влашича. Работа заняла 72 недели; площадь вышивки – 1296 квадратных сантиметров. Фото доступно ниже.

«60 цветов. 36х36 сантиметров. Ни одного потраченного нерва. Потому что люблю вышивать, а уж Никса вышивать вдвойне приятно», – написала фанатка.

Болельщик ЦСКА, бывший глава дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов предложил клубу организовать встречу Юлии с Влашичем.