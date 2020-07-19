«Желаем радостных эмоций от просмотра матчей красно-белых». «Спартак» поздравил Кавазашвили с юбилеем

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили отмечает 80-летие. Его поздравил «Спартак», за который он выступал.
«19 июля — день рождения Анзора Кавазашвили. Одному из лучших голкиперов в истории отечественного футбола исполняется 80 лет.
Поздравляем нашего прославленного ветерана с юбилеем, желаем крепкого здоровья, семейного счастья и радостных эмоций от просмотра матчей красно-белых!» – написал «Спартак».
- Кавазашвили играл за москвичей с 1969 по 1971 год.
- Больше всего матчей в карьере вратарь провел за «Торпедо» (1961-1968 годы).
- Кавазашвили дважды брал чемпионат СССР (с разными командами).
Источник: твиттер «Спартака»