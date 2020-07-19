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  • «Желаем радостных эмоций от просмотра матчей красно-белых». «Спартак» поздравил Кавазашвили с юбилеем

«Желаем радостных эмоций от просмотра матчей красно-белых». «Спартак» поздравил Кавазашвили с юбилеем

19 июля 2020, 10:37
3

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили отмечает 80-летие. Его поздравил «Спартак», за который он выступал.

«19 июля — день рождения Анзора Кавазашвили. Одному из лучших голкиперов в истории отечественного футбола исполняется 80 лет.

Поздравляем нашего прославленного ветерана с юбилеем, желаем крепкого здоровья, семейного счастья и радостных эмоций от просмотра матчей красно-белых!» – написал «Спартак».

  • Кавазашвили играл за москвичей с 1969 по 1971 год.
  • Больше всего матчей в карьере вратарь провел за «Торпедо» (1961-1968 годы).
  • Кавазашвили дважды брал чемпионат СССР (с разными командами).

Источник: твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Кавазашвили Анзор
Комментарии (3)
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Plyash
1595150976
Анзор,спасибо тебе за волшебную игру в 1969г. в Киеве,где Спартак выиграл 1:0 и стал чемпионом СССР благодаря голу Коли Осянина.Но этого гола явно не хватило бы,если бы ты не тащил из ворот всё,что можно было и нельзя.До сих пор эта игра перед глазами стоит именно благодаря фантастической игре Кавазашвили.Спасибо.
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