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    «Желаем радостных эмоций от просмотра матчей красно-белых». «Спартак» поздравил Кавазашвили с юбилеем

    Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили отмечает 80-летие. Его поздравил «Спартак», за который он выступал.

    «19 июля — день рождения Анзора Кавазашвили. Одному из лучших голкиперов в истории отечественного футбола исполняется 80 лет.

    Поздравляем нашего прославленного ветерана с юбилеем, желаем крепкого здоровья, семейного счастья и радостных эмоций от просмотра матчей красно-белых!» – написал «Спартак».

    • Кавазашвили играл за москвичей с 1969 по 1971 год.
    • Больше всего матчей в карьере вратарь провел за «Торпедо» (1961-1968 годы).
    • Кавазашвили дважды брал чемпионат СССР (с разными командами).

    Источник: твиттер «Спартака»

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