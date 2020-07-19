«Очень вкусно, брат». Макгрегор ответил Рамосу на пародию своей походки

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос отпраздновал гол на тренировке походкой бывшего бойца UFC Конора Макгрегора. Видео доступно ниже.
«Что думаешь, Конор?» – спросил Рамос.
«Очень вкусно в угол, брат», – ответил Макгрегор, имея в виду гол испанца.
- «Реал» сейчас тренируется в статусе нового чемпиона Испании.
- В 22:00 по Москве «Реал» начнет матч последнего тура Примеры против «Леганеса».
- Рамос – лучший бомбардир-защитник в истории Примеры.
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Источник: инстаграм Серхио Рамоса