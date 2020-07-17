«Мутко против»: «Зенит» заказал несколько тысяч значков «победитель Кубка России-2020»

Руководство «Зенита» готовится к возможной победе команды в текущем розыгрыше Кубка России.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», петербургским клубом уже заказан большой тираж значков «победитель Кубка России-2020». Речь идет о нескольких тысячах экземпляров.

Планируется, что эти значки будут раздаваться болельщикам в комплекте с абонементом на следующий год.