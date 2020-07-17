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    «Мутко против»: «Зенит» заказал несколько тысяч значков «победитель Кубка России-2020»

    Руководство «Зенита» готовится к возможной победе команды в текущем розыгрыше Кубка России.

    Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», петербургским клубом уже заказан большой тираж значков «победитель Кубка России-2020». Речь идет о нескольких тысячах экземпляров.

    Планируется, что эти значки будут раздаваться болельщикам в комплекте с абонементом на следующий год.

    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

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    17.07.2020 19:31
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 18 июля 2020, 10:44

      Не, ну а чего стесняться? Правительство же не стеснялось Конституцию с поправками начать печатать до голосования.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      Strig 18 июля 2020, 09:06

      Ёабный ворт... пзидкюи сраные

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4424

      Oldtrafford83 18 июля 2020, 08:48

      Когда так происходит,то команда которая начала заниматься подобным делом обычно получает п.и.з.д.ы, надеюсь будет так же!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +808

      Алекс636363 > Oldtrafford83 18 июля 2020, 17:12

      в финале обломаются с уралом))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4424

      Oldtrafford83 > Алекс636363 19 июля 2020, 09:11

      Тоже как вариант)))

      0
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 18 июля 2020, 05:05

      Красота.Из области без меня, меня женили.
      Это ты всего пару часом потратил чтоб сфотографировать, а теперь потратишь ещё пол дня чтобы вручить фото.Чудеса на хуторе близ Газпрома.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2257

      Ловкий Бубен 18 июля 2020, 00:42

      Давно нужно было заказать, чего тянули та с энтим ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 17 июля 2020, 23:08

      Один вброс от жёлтого издания, а сколько грязи..., ни подтвержденной информации, ничего, вот она культура современного общества...

      1
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      Рейтинг: +17254

      NewLife 17 июля 2020, 22:22

      «победитель Кубка России-2020» - по работе с судьями и растранжириванию народных денег.

      8
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      Рейтинг: +11242

      alp 17 июля 2020, 22:06

      блеааа. где п купить?? и похер на результат - там и так все понятно

      0
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      Рейтинг: +3493

      serhio80 17 июля 2020, 21:43

      на значке борат, аларм и пуделек сношаются в лучших питерских традициях? или шлюба с ираном договаривается?)

      17
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      Рейтинг: +11283

      "supermax" > serhio80 17 июля 2020, 22:27

      думаю у значка 2 стороны...и ты с обеих прав

      10
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      Рейтинг: +7189

      Из Твери Леха 17 июля 2020, 21:13

      Спартачи уже заказали значки "участник полуфинала"?)))

      4
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