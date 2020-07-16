Серия А. «Ювентус» второй раз за восемь дней упустил победу со счета 2:0, «Лацио» не выиграл четвертый матч подряд и другие результаты

«Ювентус» не смог победить в Реджо-Эмилии, но сохранил первое место. Команда Маурицио Сарри по ходу встречи вела со счетом 2:0.
«Лацио» продлил безвыигрышную серию до четырех матчей, но поднялся на третье место, опередив «Интер».
Чемпионат Италии. Серия А. 33-й тур
Лечче – Фиорентина – 1:3 (0:3)
Голы: 0:1 – Кьеза, 6; 0:2 – Геззал, 38; 0:3 – Кутроне, 40.
Голы: 1:0 – Верету, 10 (с пенальти); 2:0 – Джеко, 45+3; 2:1 – Пессина, 47.
Сассуоло – Ювентус – 3:3 (1:2)
Голы: 0:1 – Данило, 5; 0:2 – Игуаин, 12; 1:2 – Джуричич, 29; 2:2 – Берарди, 51; 3:2 – Капуто, 54; 3:3 – Сандро, 64.
Источник: Бомбардир.ру