Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    2 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    3 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?

    Серия А. «Ювентус» второй раз за восемь дней упустил победу со счета 2:0, «Лацио» не выиграл четвертый матч подряд и другие результаты

    «Ювентус» не смог победить в Реджо-Эмилии, но сохранил первое место. Команда Маурицио Сарри по ходу встречи вела со счетом 2:0.

    «Лацио» продлил безвыигрышную серию до четырех матчей, но поднялся на третье место, опередив «Интер».

    Чемпионат Италии. Серия А. 33-й тур

    Удинезе – Лацио – 0:0

    Лечче – Фиорентина – 1:3 (0:3)

    Голы: 0:1 – Кьеза, 6; 0:2 – Геззал, 38; 0:3 – Кутроне, 40.

    Рома – Верона – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Верету, 10 (с пенальти); 2:0 – Джеко, 45+3; 2:1 – Пессина, 47.

    Сассуоло – Ювентус – 3:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Данило, 5; 0:2 – Игуаин, 12; 1:2 – Джуричич, 29; 2:2 – Берарди, 51; 3:2 – Капуто, 54; 3:3 – Сандро, 64.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:45
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77817
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru