Удинезе - Лацио

|14 тур
|1 декабря, воскресенье
|17:00
|Лацио
|3:0
|Удинезе
|31 тур
|8 апреля, воскресенье
|19:00
|Удинезе
|1:2
|Лацио
|12 тур
|24 января, среда
|20:30
|Лацио
|3:0
|Удинезе
|26 тур
|26 февраля, воскресенье
|17:00
|Лацио
|1:0
|Удинезе
|7 тур
|1 октября, суббота
|21:45
|Удинезе
|0:3
|Лацио
|22 тур
|31 января, воскресенье
|17:00
|Удинезе
|0:0
|Лацио
|3 тур
|13 сентября, воскресенье
|19:00
|Лацио
|2:0
|Удинезе
|23 тур
|15 февраля, воскресенье
|17:00
|Удинезе
|0:1
|Лацио
|4 тур
|25 сентября, четверг
|22:45
|Лацио
|0:1
|Удинезе
|20 тур
|19 января, воскресенье
|15:30
|Удинезе
|2:3
|Лацио
|1 тур
|25 августа, воскресенье
|22:45
|Лацио
|2:1
|Удинезе
|35 тур
|29 апреля, воскресенье
|22:45
|Удинезе
|2:0
|Лацио
|16 тур
|18 декабря, воскресенье
|23:45
|Лацио
|2:2
|Удинезе
|36 тур
|8 мая, воскресенье
|17:00
|Удинезе
|2:1
|Лацио
|17 тур
|19 декабря, воскресенье
|14:30
|Лацио
|3:2
|Удинезе
|38 тур
|15 мая, суббота
|22:45
|Лацио
|3:1
|Удинезе
|19 тур
|10 января, воскресенье
|17:00
|Удинезе
|1:1
|Лацио
|35 тур
|9 мая, суббота
|22:30
|Лацио
|1:3
|Удинезе
|16 тур
|14 декабря, воскресенье
|17:00
|Удинезе
|3:3
|Лацио