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Удинезе - Лацио

15.07.2020, Среда, 22:45 мск Италия. Серия А, 33 тур Удинезе - Лацио
Италия. Серия А (2019/2020)
14 тур
1 декабря, воскресенье 17:00 Лацио 3:0 Удинезе
Италия. Серия А (2018/2019)
25 тур
17 апреля, среда 20:00 Лацио 2:0 Удинезе
6 тур
26 сентября, среда 20:00 Удинезе 1:2 Лацио
Италия. Серия А (2017/2018)
31 тур
8 апреля, воскресенье 19:00 Удинезе 1:2 Лацио
12 тур
24 января, среда 20:30 Лацио 3:0 Удинезе
Италия. Серия А (2016/2017)
26 тур
26 февраля, воскресенье 17:00 Лацио 1:0 Удинезе
7 тур
1 октября, суббота 21:45 Удинезе 0:3 Лацио
Италия. Серия А (2015/2016)
22 тур
31 января, воскресенье 17:00 Удинезе 0:0 Лацио
3 тур
13 сентября, воскресенье 19:00 Лацио 2:0 Удинезе
Италия. Кубок (2015/2016)
1/8 финала
17 декабря, четверг 18:00 Лацио 2:1 Удинезе
Италия. Серия А (2014/2015)
23 тур
15 февраля, воскресенье 17:00 Удинезе 0:1 Лацио
4 тур
25 сентября, четверг 22:45 Лацио 0:1 Удинезе
Италия. Серия А (2013/2014)
20 тур
19 января, воскресенье 15:30 Удинезе 2:3 Лацио
1 тур
25 августа, воскресенье 22:45 Лацио 2:1 Удинезе
Италия. Серия А (2012/2013)
33 тур
20 апреля, суббота 22:45 Удинезе 1:0 Лацио
14 тур
27 ноября, вторник 23:45 Лацио 3:0 Удинезе
Италия. Серия А (2011/2012)
35 тур
29 апреля, воскресенье 22:45 Удинезе 2:0 Лацио
16 тур
18 декабря, воскресенье 23:45 Лацио 2:2 Удинезе
Италия. Серия А (2010/2011)
36 тур
8 мая, воскресенье 17:00 Удинезе 2:1 Лацио
17 тур
19 декабря, воскресенье 14:30 Лацио 3:2 Удинезе
Италия. Серия А (2009/2010)
38 тур
15 мая, суббота 22:45 Лацио 3:1 Удинезе
19 тур
10 января, воскресенье 17:00 Удинезе 1:1 Лацио
Италия. Серия А (2008/2009)
35 тур
9 мая, суббота 22:30 Лацио 1:3 Удинезе
16 тур
14 декабря, воскресенье 17:00 Удинезе 3:3 Лацио
Италия. Серия А (2007/2008)
28 тур
15 марта, суббота 20:00 Удинезе 2:2 Лацио
9 тур
28 октября, воскресенье 17:00 Лацио 0:1 Удинезе
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