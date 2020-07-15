«Боруссия» расторгла контракт с Шюррле

Дортмундская «Боруссия» объявила о расторжении соглашения с полузащитником Андре Шюррле.

Первоначально контракт немца истекал в 2021 году.

Шюррле перешел в «Боруссию» в 2016 году из «Вольфсбурга» за 30 миллионов евро. Сообщалось, что «Боруссия» была готова продать игрока за 2 миллиона евро.

С июля 2019 года Шюррле выступал за «Спартак» на правах аренды.

За москвичей футболист забил один гол.