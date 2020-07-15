«Боруссия» расторгла контракт с Шюррле

Дортмундская «Боруссия» объявила о расторжении соглашения с полузащитником Андре Шюррле.
Первоначально контракт немца истекал в 2021 году.
Шюррле перешел в «Боруссию» в 2016 году из «Вольфсбурга» за 30 миллионов евро. Сообщалось, что «Боруссия» была готова продать игрока за 2 миллиона евро.
- С июля 2019 года Шюррле выступал за «Спартак» на правах аренды.
- За москвичей футболист забил один гол.
ℹ️ Borussia Dortmund und André Schürrle haben sich auf eine einvernehmliche Aufhebung des ursprünglich noch bis 2021 gültigen Vertrages verständigt.— Borussia Dortmund (@BVB) July 15, 2020
Wir wünschen Dir alles Gute für die Zukunft, @Andre_Schuerrle!
Источник: Официальный сайт «Боруссии»