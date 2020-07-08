«Боруссия» готова продать Шюррле за 2 миллиона. В 2016-м его купили за 30 миллионов.

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле может уйти из клуба в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает wa.de, игрок не входит в планы главного тренера дортмундцев Люсьена Фавра. Стоимость Шюррле упала, и теперь его трансфер обойдется потенциальному покупателю в 2 миллиона евро. Продажа немца позволит «Боруссии» существенно разгрузить зарплатную ведомость: футболист получает около 7 миллионов евро в год.