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    «Боруссия» готова продать Шюррле за 2 миллиона. В 2016-м его купили за 30 миллионов.

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле может уйти из клуба в ближайшее трансферное окно.

    Как сообщает wa.de, игрок не входит в планы главного тренера дортмундцев Люсьена Фавра. Стоимость Шюррле упала, и теперь его трансфер обойдется потенциальному покупателю в 2 миллиона евро. Продажа немца позволит «Боруссии» существенно разгрузить зарплатную ведомость: футболист получает около 7 миллионов евро в год.

    • С июля 2019 года Шюррле выступал за «Спартак» на правах аренды.
    • После 30 июня игрок вернулся в «Боруссию».
    • Рыночная стоимость Шюррле – 4,5 миллиона евро.

    Источник: wa.de

    Немецкая газета, публикующаяся в Северном Рейне – Вестфалии.

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    Сегодня, 13:13
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10535

      Garrincha58 30 минут назад

      сейчас новый спортдиректор Спартака его купит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17401

      DOCTOR PENALTY 55 минут назад

      Бухгалтерия на удалёнке какая-то.

      0
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