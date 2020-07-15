Гайч: «Единственное, что мешает сделке с ЦСКА – это мой контракт»

Нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч рассказал о переговорах с ЦСКА.

«Чувствую себя спокойно. Я в постоянном контакте со своими агентами, они ведут переговоры и пытаются договориться. Существует несколько сложных моментов: изучение языка, погода, но меня хочет подписать один из сильнейших клубов, который может попасть в еврокубки. Я вдохновлен и готов сделать первый шаг в Европу, а потом перебраться в одну из топ-лиг.

Разговоры о том, что трансфер срывается из-за комиссии агентам – ложь. Единственное, что мешает сделке – это мой контракт», – сказал Гайч.