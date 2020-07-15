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  • Гайч: «Единственное, что мешает сделке с ЦСКА, – это мой контракт»

Гайч: «Единственное, что мешает сделке с ЦСКА, – это мой контракт»

15 июля 2020, 08:12
5

Нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч рассказал о переговорах с ЦСКА.

«Чувствую себя спокойно. Я в постоянном контакте со своими агентами, они ведут переговоры и пытаются договориться. Существует несколько сложных моментов: изучение языка, погода, но меня хочет подписать один из сильнейших клубов, который может попасть в еврокубки. Я вдохновлен и готов сделать первый шаг в Европу, а потом перебраться в одну из топ-лиг.

Разговоры о том, что трансфер срывается из-за комиссии агентам – ложь. Единственное, что мешает сделке – это мой контракт», – сказал Гайч.

  • Соглашение 21-летнего аргентинца с «Сан-Лоренсо» рассчитано до июня 2021 года.
  • По данным TNT Sports, агенты футболиста требовали у ЦСКА комиссию 850 тысяч евро.
  • Гайч в 2019 году дебютировал за сборную Аргентины.

Источник: TyC Sports
Россия. Премьер-лига Сан-Лоренсо ЦСКА Гайч Адольфо
Комментарии (5)
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vladimir-7
1594791027
Гайч: "Меня хочет подписать один из сильнейших клубов...", ну вот и переходи туда, ааа они мало дают денег и нужно много играть с очень сильными командами. Складывается впечатление, что Гайч туповат.
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Рубинище
1594801824
Ничё не понял, но очень интересно-как в том ролике прям. Почему не переходит, если не в агентах дело? .. Но нап то нужен, в любом случае, желательно двух.
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gor77
1594803140
Ну есть и другая сторона этого "соглашения". https://www.rusfootball.info/ ""Зенит" собирается увести аргентинского нападающего "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайча у ЦСКА. Ранее футболист заявил, что его не удовлетворяют условия личного контракта, предложенного "армейцами". Если за завтрашний день ЦСКА не успеет закрыть сделку, в борьбу за форварда может вмешаться "Зенит", сообщил в своем "Твиттере" журналист издания San Lorenzo de America Хуампи Кабальеро. Сам Гайч заявил, что рассматривает Россию как хороший трамплин для перехода в европейскую топ-лигу и продолжает переговоры с ЦСКА. Сделка на 8,5 миллионов евро уже согласована клубами." А 10% за сделку агенту - это... хрен его знает, много это или мало.)))))
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