Гайч: «Единственное, что мешает сделке с ЦСКА – это мой контракт»

Гайч: "Меня хочет подписать один из сильнейших клубов...", ну вот и
переходи туда, ааа они мало дают денег и нужно много играть с очень сильными командами. Складывается впечатление, что Гайч туповат.
Нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч рассказал о переговорах с ЦСКА.
«Чувствую себя спокойно. Я в постоянном контакте со своими агентами, они ведут переговоры и пытаются договориться. Существует несколько сложных моментов: изучение языка, погода, но меня хочет подписать один из сильнейших клубов, который может попасть в еврокубки. Я вдохновлен и готов сделать первый шаг в Европу, а потом перебраться в одну из топ-лиг.
Разговоры о том, что трансфер срывается из-за комиссии агентам – ложь. Единственное, что мешает сделке – это мой контракт», – сказал Гайч.
- Соглашение 21-летнего аргентинца с «Сан-Лоренсо» рассчитано до июня 2021 года.
- По данным TNT Sports, агенты футболиста требовали у ЦСКА комиссию 850 тысяч евро.
- Гайч в 2019 году дебютировал за сборную Аргентины.