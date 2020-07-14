Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    2 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    3 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?

    Гайч: «Единственное, что мешает сделке с ЦСКА – это мой контракт»

    Нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч рассказал о переговорах с ЦСКА.

    «Чувствую себя спокойно. Я в постоянном контакте со своими агентами, они ведут переговоры и пытаются договориться. Существует несколько сложных моментов: изучение языка, погода, но меня хочет подписать один из сильнейших клубов, который может попасть в еврокубки. Я вдохновлен и готов сделать первый шаг в Европу, а потом перебраться в одну из топ-лиг.

    Разговоры о том, что трансфер срывается из-за комиссии агентам – ложь. Единственное, что мешает сделке – это мой контракт», – сказал Гайч.

    • Соглашение 21-летнего аргентинца с «Сан-Лоренсо» рассчитано до июня 2021 года.
    • По данным TNT Sports, агенты футболиста требовали у ЦСКА комиссию 850 тысяч евро.
    • Гайч в 2019 году дебютировал за сборную Аргентины.

    Источник: TyC Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:12
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11778

      vladimir-7 39 минут назад

      Гайч: "Меня хочет подписать один из сильнейших клубов...", ну вот и
      переходи туда, ааа они мало дают денег и нужно много играть с очень сильными командами. Складывается впечатление, что Гайч туповат.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +842

      Гавроша 51 минуту назад

      Какую еще бездарность отрыл гинер?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15647

      bset > Гавроша 6 минут назад

      Бездарность Гинер для себя открыл, когда включил матч Зенита

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77817
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru