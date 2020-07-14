Аллан – приоритетная цель Анчелотти, переговоры между «Наполи» и «Эвертоном» продолжаются

Полузащитник «Наполи» Аллан вскоре может пополнить «Эвертон». Переговоры между сторонами продолжаются.

Бразилец является приоритетным выбором для главного тренера англичан Карло Анчелотти, который ранее с Алланом работал в Неаполе.