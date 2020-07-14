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    Аллан – приоритетная цель Анчелотти, переговоры между «Наполи» и «Эвертоном» продолжаются

    Полузащитник «Наполи» Аллан вскоре может пополнить «Эвертон». Переговоры между сторонами продолжаются.

    Бразилец является приоритетным выбором для главного тренера англичан Карло Анчелотти, который ранее с Алланом работал в Неаполе.

    • В последние дни информацию по Аллану также запросил «Атлетико».
    • Бразилец на рынке стоит 32 миллиона евро.
    • «Наполи» в Серии А идет шестым.

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    14.07.2020 23:35
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