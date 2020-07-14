Аллан – приоритетная цель Анчелотти, переговоры между «Наполи» и «Эвертоном» продолжаются

Полузащитник «Наполи» Аллан вскоре может пополнить «Эвертон». Переговоры между сторонами продолжаются.
Бразилец является приоритетным выбором для главного тренера англичан Карло Анчелотти, который ранее с Алланом работал в Неаполе.
- В последние дни информацию по Аллану также запросил «Атлетико».
- Бразилец на рынке стоит 32 миллиона евро.
- «Наполи» в Серии А идет шестым.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.