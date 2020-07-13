Примера. «Хетафе» сыграл вничью с «Алавесом», «Реал Сосьедад» победил «Вильярреал»

Завершились еще два матча 36-го тура испанской Примеры.
Идущий шестым «Хетафе» на выезде не сумел обыграть «Алавес», который борется за выживание и занимает 17-е место в турнирной таблице – ничья 0:0.
Два других претендента на место в зоне Лиги Европы играли на «Эль Мадригал». «Вильярреал» дома уступил «Реал Сосьедаду» со счетом 1:2 и позволил сопернику догнать «Хетафе».
Чемпионат Испании. Примера. 36-й тур
Вильярреал – Реал Сосьедад – 1:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Жозе, 61; 0:2 – Льоренте, 75; 1:2 – Касорла, 85.
Источник: «Бомбардир»